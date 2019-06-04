В России разработали два варианта электронных паспортовГазета.Ru 03:29

Цифровизация прочно обосновалась в повестке российских властей, и у руля программы в мае прошлого года в должности вице-премьера встал Максим Акимов.

с чего всё началось

Российский вице-премьер Максим Акимов заявил, что в стране разработали два варианта того, как может выглядеть электронный паспорт россиянина. Об этом пишет принадлежащая Демьяну Кудрявцеву газета "Ведомости".

В России разработали два варианта электронных паспортов

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