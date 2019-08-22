Футбол

Возбуждено уголовное дело из-за договорного характера матча ПФЛИзвестия 10:21

МВД возбудило уголовное дело о договорном матче после встречи ростовской «Чайки» и новороссийского «Черноморца». Об этом 22 августа сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ.
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МВД расследует уголовное дело после скандального матча ПФЛ

Матч ТВ07:13

Источник: тренера и игроков «Черноморца» повезли к следователю в Москву

РИА Новости12:16

МВД проверяет результаты матча ФК «Чайка» и «Черноморец»

Коммерсантъ10:18

Экс-тренера «Черноморца» вызвали в СК из-за дела о договорном матче

РБК13:32

ФК «Черноморец» работает штатно после возбуждения уголовного дела

ТАСС07:15

МВД возбудило дело по матчу «Чайка» — «Черноморец»

Спорт-Экспресс06:14

Возбуждено уголовное дело о договорном характере матча «Чайка» – «Черноморец»

Бомбардир.ру06:20
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 15:19, Ашберн
Политика

Госдеп назвал причины «нарушения» Россией ДРСМД

США считают, что Россия решила "нарушить" Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) из-за возрастающих угроз вокруг своих границ, заявили в госдепе.
Обновлено в 11:30
Общество

Неизвестные осквернили памятник маршалу Коневу в Праге

Вандалы осквернили памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу в Праге. Об этом 22 августа пишет «РИА Новости».
Обновлено в 10:31
Кино

Вачовски снимет четвертую «Матрицу» с Киану Ривзом в роли Нео

Отмечается, что главные роли в новой картине исполнят Киану Ривз и Керри-Энн Мосс, а режиссером четвертого фильма станет Лана Вачовски.
Обновлено 20 августа в 20:12
Шоу-бизнес

После расставания с мужем Лолита перестала готовить

Не считая душевных переживаний и терзаний, расставание со своим пятым мужем, тренером по сквошу Дмитрием Ивановым, похоже, пошло Лолите Милявской на пользу.
Обновлено в 05:37
Энергетика

«Роснефть» договорилась о разработке газовых месторождений в Мозамбике

«Роснефть» подписала меморандум о разработке шельфовых газовых месторождений с госкомпанией Мозамбика Empresa Nacional Hidrocarbonetos De Mocambique (ENH) и меморандум о сотрудничестве с Национальным институтом нефти Мозамбика (INP, Instituto Nacional de Petroleo), сообщает «Интерфакс».
Обновлено в 14:48
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Вышел трейлер «Бомбы» с Николь Кидман, Шарлиз Терон и Марго Робби

К обвинениям присоединилась Мегин Келли (Терон). В результате Айлз подал в отставку.
Обновлено в 04:53
Хоккей

ЦСКА обыграл «Спартак» в матче Кубка мэра Москвы

Хоккеисты ЦСКА обыграли "Спартак" в первом для обеих команд матче Кубка мэра Москвы.
Обновлено в 14:42
Гаджеты

Google впервые за пять лет сменила логотип операционной системы Android

Google впервые с 2014 года поменяла дизайн логотипа своей операционной системы Android, сообщается в блоге компании.
Обновлено в 14:56
Происшествия

В Екатеринбурге троих полицейских задержали по делу об изнасиловании

Обновлено в 09:13
Происшествия

Янкаускаса снова задержали на выходе из спецприемника

Незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Константина Янкаускаса задержали на выходе из спецприемника в Мневниках, сообщается в его Twitter.
Обновлено в 11:55
Политика

Над Донецком подняли флаг России

На центральной площади Донецка вывесили российский триколор, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 07:21
Экономика

Банкам облегчили доступ к информации о потенциальных заёмщиках

Ведь финансовая организация сможет оценить кредитоспособность заемщика без обязательного использования его официальной отчетности — на основе данных об объеме выручки по онлайн-кассам и иной информации.
Обновлено в 11:00
Происшествия

Российские врачи прибыли в Турцию на помощь пострадавшей девочке

«Специалисты из Санкт-Петербурга в сопровождении сотрудника генконсульства в Анталье прибыли в университетскую больницу Памуккале для анализа состояния 12-летней россиянки, пострадавшей на отдыхе в Бодруме, и определения во взаимодействии с турецкими врачами оптимальных методов лечения», — сказала РБК Касимова.
Обновлено в 09:13
Армия и оружие

Премьер Польши призвал открыть базу НАТО в стране

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о необходимости усилить восточный фланг НАТО созданием новой «долгосрочной военной базы» альянса на территории его страны.
Обновлено в 07:43
Политика

Названа дата обмена заключенными между Россией и Украиной

Обмен удерживаемых лиц между Россией и Украиной состоится 28 и 29 августа.
Обновлено в 12:10
Общество

Исследователи засняли повреждения «Титаника»

В результате первой за последние 14 лет экспедиции к затонувшему «Титанику» учёные выяснили, что состояние обломков пассажирского лайнера стремительно ухудшается.
Обновлено в 11:18
Происшествия

ВВС: с зараженными радиацией в больнице Архангельска контактировали 90 человек

С пострадавшими при взрыве на полигоне Нёнокса, которых привезли в Архангельскую больницу, входило в контакт примерно 90 человек, передает «Русская служба Би-би-си».
Обновлено в 13:56
Происшествия

Дагестанский чиновник завысил свой возраст на 34 года ради пенсии

В Дагестане тридцатилетний заместитель главы села в Левашинском районе специально завысил свой возраст на 34 года, чтобы получать трудовую пенсию.
Обновлено в 14:08
Армия и оружие

Вашингтон обвинил Москву в проведении ядерных испытаний

В МИД России обвинения со стороны Вашингтона в нарушении Москвой Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) назвали подготовкой США к проведению ядерных испытаний.
Обновлено в 13:55
Политика

Захарова сравнила идею США о покупке Гренландии с возвращением Крыма

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила сообщения о планах США купить Гренландию у Дании с возвращением Крыма.
Обновлено в 14:30
Политика

Макрон назвал ошибкой предположительное возвращение России в G8

Глава Франции Эммануэль Макрон сказал, что возвращение России в G8 без разрешения вопросов на Украине было бы стратегической ошибкой, сообщает Reuters.
Обновлено в 03:32
Политика

Зеленский попросил не возвращать Россию в G8

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к премьер-министру Канады Джастину Трюдо с просьбой поддержать пожелание Киева и не возвращать Россию в G8.
Обновлено в 12:39
Происшествия

Заблудившаяся в лесу под Нижним Новгородом девочка найдена живой

Обновлено вчера в 16:29
Политика

Ученые потребовали прекратить преследование участников акций в Москве

Обновлено в 07:16
Музыка

Вайкуле выступила за возвращение «Новой волны» в Юрмалу

Певица Лайма Вайкуле заявила, что хотела бы, чтобы конкурс «Новая волна», основателем которого является продюсер Игорь Крутой, снова проходил в латвийской Юрмале.
Обновлено в 11:20
Происшествия

В Москве пенсионер умер, отравившись арбузом

Причиной смерти стало тяжелое отравление. Где и как приобретался арбуз предстоит выяснить полиции и следователям.
Обновлено в 12:04
Футбол

«Японский Месси» перешел из «Реала» в «Мальорку» на правах аренды

Как сообщает пресс-служба островитян, Кубо перешел в «Мальорку» на правах аренды.
Обновлено в 11:43
Экономика

Moody’s ухудшило прогноз роста ВВП России

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service ухудшило прогноз роста экономики Российской Федерации на 2019 год до 1,2% с ожидавшихся ранее 1,6%, говорится в обновленном отчете агентства Global Macro Outlook.
Обновлено в 13:16
Культура

Новая книга Виктора Пелевина вышла в продажу

Новый роман Виктора Пелевина «Искусство легких касаний» выходит в продажу 22 августа.
Обновлено в 06:44
Авто

Новый Peugeot 208 и 208e поступили в продажу

Обновлено в 13:50
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