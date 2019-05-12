Экономика
В России расширят список подлежащих маркировке товаровТАСС 04:16
Список товаров, подлежащих маркировке, будет расширен, в том числе в него попадут бакалея, готовая продукция из рыбы, мяса, детское питание, косметика и другие товары, соответствующее решение должно быть принято на уровне Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).
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В Казани подросток с пистолетом взял учеников в заложники
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В России предложили усложнить бракоразводный процесс, чтобы снизить количество распадающихся браков.
Обновлено в 06:48
Армия и оружие
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Минтруд назвал условие получения жителями Донбасса российской пенсии
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В Раде потребовали назначить дату инаугурации Зеленского
Депутаты Верховной рады - Надежда Савченко и внефракционный Виталий Куприй - в начале согласительного совета парламента прервали выступление спикера Андрея Парубия и потребовали первым вопросом рассмотреть назначение даты инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского.
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Кино
Вышел тизер финальной серии «Игры престолов»
В сети появился тизер шестого эпизода финального сезона «Игры престолов».
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В Севастополе назначена новая вице-губернатор по экономике
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В Подмосковье на 8% снизилась смертность от онкологии
Количество смертей от онкологических заболеваний снизилось в Московской области на 8% в первом квартале 2019 года, говорится в пресс-релизе министерства здравоохранения Подмосковья.
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Шоу-бизнес
Телеканал «Звезда» опубликовал комментарий покойной певицы о смерти Доренко
Телеканал «Звезда» опубликовал комментарий народной артистки СССР Елены Образцовой, которая умерла в 2015 году.
Обновлено в 06:46
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Ксения Собчак эмоционально отреагировала на воссоединение с сыном
Ксения Собчак эмоционально отреагировала на встречу с сыном Платоном, который провел майские праздники с отцом Максимом Виторганом.
Обновлено в 03:19
Спорт
Фигурист Лазукин опубликовал откровенное фото Туктамышевой
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Флаг, герб и гимн Петербурга хотят передать в свободное пользование
Авторы инициативы, депутаты Константин Чебыкин, Вера Сергеева и Денис Четырбок считают, что горожане имеют полное право использовать флаг, герб и гимн Петербурга в самых разных целях, если речь не идет об оскорблении.
Обновлено в 03:12
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Александр Кокорин был приговорен к году и шести месяцам заключения в колонии общего режима, Павел Мамаев получил на месяц меньше.
Обновлено в 05:53
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Роструд напомнил россиянам о следующих длинных выходных
Следующие и последние в 2019 году продолжительные выходные ждут россиян в ноябре, сообщили РИА Новости в Роструде.
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Суд признал долги «Тосно» перед «Зенитом» на 4,3 миллиона рублей
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Volkswagen готовит новый бюджетный кроссовер T-Sport на базе Polo
Компания Volkswagen готовит к выпуску новый бюджетный кроссовер на базе модели Polo.
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Ученые назвали безопасное количество чашек кофе в день
Австралийские ученые выяснили, сколько чашек кофе в день можно выпить без вреда для здоровья.
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ЖКХ
В Санкт-Петербурге завершен отопительный сезон
Отопительный сезон в Санкт-Петербурге завершается в понедельник, 13 мая, следует из сообщения администрации Санкт-Петербурга.
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В Госдуме нашли идеальный способ рассадки пассажиров самолетов
В Госдуме хотят обязать авиакомпании не рассаживать членов семьи в разных частях самолета.
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Происшествия
В Саратовской области маршрутка врезалась в электроподстанцию
Маршрутный микроавтобус "Газель" в понедельник врезался в здание электроподстанции в городе Вольске Саратовской области, в результате пострадали четыре человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного управления ГИБДД.
Обновлено в 06:25