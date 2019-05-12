Экономика

В России расширят список подлежащих маркировке товаровТАСС 04:16

Список товаров, подлежащих маркировке, будет расширен, в том числе в него попадут бакалея, готовая продукция из рыбы, мяса, детское питание, косметика и другие товары, соответствующее решение должно быть принято на уровне Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).
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В России расширят список подлежащих маркировке товаров

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Расширен список подлежащих маркировке товаров

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Snob.ruвчера в 21:37

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Ведомостивчера в 17:05
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В Санкт-Петербурге завершен отопительный сезон

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Маршрутный микроавтобус "Газель" в понедельник врезался в здание электроподстанции в городе Вольске Саратовской области, в результате пострадали четыре человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного управления ГИБДД.
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