Экономика
В России расширят список подлежащих маркировке товаровТАСС 04:16
Список товаров, подлежащих маркировке, будет расширен, в том числе в него попадут бакалея, готовая продукция из рыбы, мяса, детское питание, косметика и другие товары, соответствующее решение должно быть принято на уровне Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).
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Общество
Националиста Демушкина назначили врио главы Барвихи
Действующий временно исполняющий обязанности главы администрации сельского поселения Барвихинское в Одинцовском районе Московской области Андрей Ходырев ушел в неоплачиваемый отпуск и назначил вместо себя националиста Дмитрия Демушкина.
Обновлено в 08:26
Политика
Китай вводит пошлины на импорт из США на $60 млрд
Китай с 1 июня вводит ввозные пошлины на экспорт из США на различные группы товаров объемом $60 млрд.
Обновлено в 08:43
Происшествия
В Казани вооруженный подросток удерживал одноклассников в гимназии
Подросток, вооруженный пневматическим пистолетом и ножом, удерживал одноклассников в одном из кабинетов гимназии №7 в Казани.
Обновлено в 05:34
Здоровье
В российских школах могут по-новому допускать детей на физкультуру
Как отмечает специалист Федерального медико-биологического агентства России по детской кардиологии Леонид Макаров, это могло бы снизить детскую смертность от сердечных приступов на уроках физкультуры.
Обновлено в 09:11
Экономика
«Автодор» в 2018 году построил менее половины запланированных дорог
Как отмечается, по итогам прошлого года "Автодор" построил всего 1,07 тыс. км из запланированных 1,46 тыс. км платных участков автодорог.
Обновлено в 09:51
Экономика
ЕК оштрафовала пивоваренную компанию AB InBev за нарушение конкуренции
Еврокомиссия (ЕК) оштрафовала на сумму более чем €200 млн бельгийскую пивоваренную компанию AB InBev за нарушение антимонопольного законодательства Евросоюза (ЕС).
Обновлено в 07:18
Авто
Названы самые угоняемые автомобили России
Рейтинг самых угоняемых автомобилей в России возглавил Cadillac Escalade. Об этом говорится в сообщении компании «АльфаСтрахование».
Обновлено в 09:47
Политика
Кремль уточнил свои полномочия в вопросе запрета SSJ-100
Кремль не имеет полномочий для решения вопроса по приостановке эксплуатации самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 07:40
Происшествия
Аэропорт Волгограда эвакуировали после анонимных звонков о минировании
Аэропорт Волгограда и еще шесть объектов в городе эвакуированы после поступивших анонимных сообщений с угрозами взрыва, сообщил в понедельник "Интерфаксу" осведомленный источник.
Обновлено в 08:06
Политика
Зеленского призвали присягнуть националистам
Избранного украинского лидера Владимира Зеленского призвали встать на сторону националистов.
Обновлено в 00:50
Хоккей
Сведберг продлил контракт на два года с «Барысом»
Защитник Виктор Сведберг продлил контракт на два года с "Барысом", сообщает официальный Твиттер команды.
Обновлено в 08:11
Происшествия
Олимпийская чемпионка Гусева погибла в ДТП
Обновлено в 08:41
Гаджеты
Apple начала выдавать свои банковские карты
Американская корпорация Apple начала внедрять свои первые банковские карты. Пока Apple Card получили только сотрудники компании.
Обновлено в 06:54
Политика
Стало известно условие получения жителями Донбасса российской пенсии
Минтруд РФ назвал условие получения российских пенсий жителями самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик.
Обновлено в 07:10
Музыка
Определены участники XVI конкурса имени Чайковского
Художественный руководитель XVI Международного конкурса имени П.И. Чайковского Валерий Гергиев сообщил, что участники первого тура уже определены.
Обновлено в 07:30
Футбол
Зинченко показал свой второй кубок АПЛ с «Манчестер Сити»
Украинский полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко показал фото с кубком английской премьер-лиги сезона-2018/19.
Обновлено вчера в 14:21
Шоу-бизнес
СМИ сообщают, что Алина Кабаева родила двойню
Издание dom2life со ссылкой на свои, как утверждается, очень осведомленные и достоверные источники, сообщило, что 7 мая Алина Кабаева родила двойню в центре акушерства и гинекологии имени Кулакова в Москве.
Обновлено вчера в 18:14
Авто
В России подешевел кроссовер Nissan Murano
Компания Nissan снизила в России цены на кроссовер Murano на 286-456 тысяч рублей.
Обновлено в 09:39
Политика
РБК назвало регионы с максимальным запросом на смену губернатора
Как показали опросы, самый большой запрос населения на смену губернаторов — в Севастополе, Архангельской области, Коми и Ингушетии.
Обновлено в 02:39
Политика
Климкин выдвинул Евросоюзу ультиматум из-за санкций против России
Киев откажется от соблюдения Минских соглашений, если европейские страны ослабят санкционное давление на Москву, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
Обновлено в 09:17
Кино
Умерла голливудская певица и актриса Дорис Дэй
Голливудская актриса и певица Дорис Дэй скончалась в возрасте 97 лет. Об этом сообщает издание The Independent в понедельник, 13 мая.
Обновлено в 09:42
Общество
Зверев отреагировал на штраф из-за пикета у стен Кремля
Стилиста оштрафовали за нарушение правил проведения одиночного пикета, который он устроил в начале марта у Кремля против строительства завода на Байкале.
Обновлено в 07:59
Происшествия
В Тюмени эвакуировали торговые центры, аэропорт и вокзал
В Тюмени из-за сообщений об обнаружении бесхозных предметов были эвакуированы пять торговых центров.
Обновлено в 08:46
Авто
Российский автомобильный рынок в апреле показал падение
Эксперты Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) подвели итоги продаж на российском автомобильном рынке в апреле этого года.
Обновлено в 08:49
Спорт
Медведева одним словом описала Загитову и Туктамышеву
Обновлено в 09:41
Музыка
Киркоров и Лазарев прошли по оранжевой дорожке открытия «Евровидения»
Российская делегация во главе с Сергеем Лазаревым и Филиппом Киркоровым прошла по оранжевой дорожке музыкального конкурса «Евровидение» в Тель-Авиве.
Обновлено вчера в 16:54
Общество
В России могут усложнить процедуру развода
В России предлагают усложнить бракоразводный процесс.
Обновлено в 04:39