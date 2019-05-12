Экономика

В России расширят список подлежащих маркировке товаровТАСС 04:16

Список товаров, подлежащих маркировке, будет расширен, в том числе в него попадут бакалея, готовая продукция из рыбы, мяса, детское питание, косметика и другие товары, соответствующее решение должно быть принято на уровне Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).
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Правительство расширило список товаров для маркировки

ТАСС09:20

Список товаров, подлежащих маркировке, увеличится почти вдвое

Ведомостивчера в 17:05

Каждому товару свою метку. Сможет ли маркировка продукции очистить рынок от контрабанды

Телеканал 360°07:03

Медведев доверил фирме российских олигархов маркировку товаров. Цены могут вырасти

URA.Ru02:49

Список товаров, подлежащих обязательной маркировке, может быть увеличен вдвое

Эхо Москвы02:02

Список подлежащих маркировке товаров в России увеличат вдвое

Snob.ruвчера в 21:37

«Ведомости» узнали о планах правительства расширить список товаров для маркировки

Известия07:48
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Музыка

Сергей Шнуров объявил о роспуске группы «Ленинград»

Обновлено в 08:18
Общество

Минтруд расширил список профессий селян для надбавки к пенсии

На федеральном портале проектов нормативных правовых актов появился проект, разработанный Министерством труда, в котором предлагается расширить список профессий сельских тружеников, которым будет выплачиваться надбавка к пенсии в 25%.
Обновлено в 13:56
Шоу-бизнес

Малахов расследует смерть Доренко

Шоумен Андрей Малахов у себя в инстаграме анонсировал новый выпуск передачи "Прямой эфир", посвященный трагической смерти журналиста Сергея Доренко.
Обновлено в 07:33
Экономика

Средняя зарплата в Москве вырастет до 135 тысяч рублей

В последние годы средняя зарплата москвичей, уточнили в ведомстве, увеличивается на 5-10 процентов в год.
Обновлено в 09:30
Политика

Зеленский опубликовал послание мира для жителей Донбасса и Крыма

Избранный президент Украины Владимир Зеленский после нескольких встреч с лидерами различных конфессий опубликовал на странице в Facebook видеоролик, в котором они делают совместное заявление с "посланием мира" к живущим в Крыму и на Донбассе.
Обновлено в 11:18
Хоккей

Сборная России победила команду Чехии на ЧМ по хоккею

Обновлено в 12:31
Происшествия

Протестующих россиян наказали слезоточивым газом в Екатеринбурге

В Екатеринбурге против людей, просящих не строить храм на месте сквера, неизвестные применили слезоточивый газ.
Обновлено в 14:09
Авто

Авторынок России показал падение в апреле

В апреле 2019 года в России было продано 148 296 легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта, что меньше показателей аналогичного периода прошлого года на 2,7%.
Обновлено в 10:15
Происшествия

В Дагестане при возгорании пассажирской «Газели» погибли три человека

Возгорание, предположительно, пассажирской "Газели" произошло в Дагестане.
Обновлено в 11:03
Происшествия

Нефтяные танкеры Саудовской Аравии подверглись диверсии в водах ОАЭ

Глава минэнерго Саудовской Аравии Халед бен Абдель Азиз аль-Фалех заявил о диверсиях на саудовских нефтяных танкерах в водах ОАЭ, передает РИА "Новости".
Обновлено в 08:38
Общество

Татарстанцев шокировало обмеление Волги и Камы

Авторы снимков комментируют, что уровень воды в этом году чрезвычайно низок, что может быть опасно для обитателей реки и стать причиной экологической катастрофы.
Обновлено в 04:57
Политика

Пушков высмеял предложение сдать Севастополь в аренду США

Российский сенатор, председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике, автор аналитической программы «Постскриптум» Алексей Пушков высмеял предложение сдать Севастополь в аренду США.
Обновлено в 13:19
Общество

Минсельхоз определился с правилами ввоза импортного хамона

Что предлагает Минсельхоз Минсельхоз подготовил поправки в закон "О ветеринарии", которые предусматривают запрет на ввоз для личного потребления животноводческой продукции из стран, неблагополучных по заразным болезням животных.
Обновлено в 14:01
Общество

Губернатор назвал россиянку шизоидной дурой и заявил о взломе

Губернатор Смоленской области Алексей Островский на своей странице в Facebook назвал шизоидной дурой местную жительницу Анну Азаренкову, которая раскритиковала его за пост с поздравлением на День Победы, пишет региональный портал Keytown.me.
Обновлено в 11:30
Общество

Сергея Зверева оштрафовали на 15 тысяч рублей за пикет у стен Кремля

Обновлено в 06:04
Экономика

Нацбанк Украины проиграл апелляцию по иску Коломойского

Национальный банк Украины проиграл апелляцию по иску экс-совладельца Приватбанка Игоря Коломойского, намерен подать кассационную жалобу, сообщила в понедельник пресс-служба регулятора.
Обновлено в 13:21
Шоу-бизнес

Телеканал «Звезда» взял «интервью» у умершей Елены Образцовой

Обновлено в 07:22
Происшествия

В Казани школьник с пистолетом взял одноклассников в заложники

Инцидент произошел сегодня, 13 мая, в гимназии №7 в городе Казань. По предварительной информации, школьнику 17 лет.
Обновлено в 05:41
Шоу-бизнес

Лазукин опубликовал откровенное фото Туктамышевой

Российский фигурист Андрей Лазукин, являющийся молодым человеком Елизаветы Туктамышевой, опубликовал в своём Instagram её откровенное фото с отдыха на Кипре.
Обновлено в 03:11
Политика

Путин примет Лаврова и Помпео после их переговоров в Сочи

Президент России Владимир Путин примет в своей сочинской резиденции главу российского МИД Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео 14 мая.
Обновлено в 12:50
Армия и оружие

Минобороны отказалось от снайперского комплекса «Точность»

Обновлено в 01:58
Политика

Кремль уточнил свои полномочия в вопросе запрета SSJ-100

Обновлено в 07:40
Происшествия

В Чечне задержали девять предполагаемых боевиков

"По предварительной информации, незаконное вооруженное формирование было создано уроженцем Чечни, 1998 года рождения, в городе Грозный в конце зимы 2019 года, в состав группы помимо организатора вошли восемь человек",- сказал собеседник агентства.
Обновлено в 13:16
Спорт

Глава РУСАДА призвал отстранить руководство ВФЛА

Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус предложил ряд шагов, которые, по его мнению, помогут восстановить Всероссийскую федерацию лёгкой атлетики (ВФЛА) в Международной федерации лёгкой атлетики (IAAF).
Обновлено в 12:07
Музыка

Шнуров прокомментировал итоги шоу «Голос. Дети»

Ситуация с финальным голосованием на шоу вызывала широкий общественный резонанс.
Обновлено в 10:06
Армия и оружие

Оренбургские мотострелки пересели на модернизированные БМП-2М

Обновлено в 07:34
Футбол

Мамаев и Кокорин подадут на УДО по прибытии в колонию

Обновлено в 08:14
Общество

Прокурор сообщил Куйвашеву о нарушениях Глацких и «Золотого Сечения»

Прокурор Свердловской области Сергей Охлопков направил губернатору представление с требованием устранить нарушения в работе департамента молодежной политики (когда его возглавляла Ольга Глацких).
Обновлено в 10:09
Политика

Китай ответил США в торговой войне

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил КНР "болью" в случае срыва торговой сделки.
Обновлено в 08:52
Энергетика

США разрешили «Роснефти» поставлять нефть из Венесуэлы в Индию

Использование венесуэльской нефти было разрешено, потому что венесуэльская нефть, которую мы поставляем на заводы в Индию, она происходит из предоплатных контрактов «Роснефти», и поэтому Госдеп дал на это разрешение, — сообщил Касимиро.
Обновлено в 11:23
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