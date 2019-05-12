Экономика
В России расширят список подлежащих маркировке товаровТАСС 04:16
Список товаров, подлежащих маркировке, будет расширен, в том числе в него попадут бакалея, готовая продукция из рыбы, мяса, детское питание, косметика и другие товары, соответствующее решение должно быть принято на уровне Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).
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Музыка
Сергей Шнуров объявил о роспуске группы «Ленинград»
Обновлено в 08:18
Общество
Минтруд расширил список профессий селян для надбавки к пенсии
На федеральном портале проектов нормативных правовых актов появился проект, разработанный Министерством труда, в котором предлагается расширить список профессий сельских тружеников, которым будет выплачиваться надбавка к пенсии в 25%.
Обновлено в 13:56
Шоу-бизнес
Малахов расследует смерть Доренко
Шоумен Андрей Малахов у себя в инстаграме анонсировал новый выпуск передачи "Прямой эфир", посвященный трагической смерти журналиста Сергея Доренко.
Обновлено в 07:33
Экономика
Средняя зарплата в Москве вырастет до 135 тысяч рублей
В последние годы средняя зарплата москвичей, уточнили в ведомстве, увеличивается на 5-10 процентов в год.
Обновлено в 09:30
Политика
Зеленский опубликовал послание мира для жителей Донбасса и Крыма
Избранный президент Украины Владимир Зеленский после нескольких встреч с лидерами различных конфессий опубликовал на странице в Facebook видеоролик, в котором они делают совместное заявление с "посланием мира" к живущим в Крыму и на Донбассе.
Обновлено в 11:18
Хоккей
Сборная России победила команду Чехии на ЧМ по хоккею
Обновлено в 12:31
Происшествия
Протестующих россиян наказали слезоточивым газом в Екатеринбурге
В Екатеринбурге против людей, просящих не строить храм на месте сквера, неизвестные применили слезоточивый газ.
Обновлено в 14:09
Авто
Авторынок России показал падение в апреле
В апреле 2019 года в России было продано 148 296 легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта, что меньше показателей аналогичного периода прошлого года на 2,7%.
Обновлено в 10:15
Происшествия
В Дагестане при возгорании пассажирской «Газели» погибли три человека
Возгорание, предположительно, пассажирской "Газели" произошло в Дагестане.
Обновлено в 11:03
Происшествия
Нефтяные танкеры Саудовской Аравии подверглись диверсии в водах ОАЭ
Глава минэнерго Саудовской Аравии Халед бен Абдель Азиз аль-Фалех заявил о диверсиях на саудовских нефтяных танкерах в водах ОАЭ, передает РИА "Новости".
Обновлено в 08:38
Общество
Татарстанцев шокировало обмеление Волги и Камы
Авторы снимков комментируют, что уровень воды в этом году чрезвычайно низок, что может быть опасно для обитателей реки и стать причиной экологической катастрофы.
Обновлено в 04:57
Политика
Пушков высмеял предложение сдать Севастополь в аренду США
Российский сенатор, председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике, автор аналитической программы «Постскриптум» Алексей Пушков высмеял предложение сдать Севастополь в аренду США.
Обновлено в 13:19
Общество
Минсельхоз определился с правилами ввоза импортного хамона
Что предлагает Минсельхоз Минсельхоз подготовил поправки в закон "О ветеринарии", которые предусматривают запрет на ввоз для личного потребления животноводческой продукции из стран, неблагополучных по заразным болезням животных.
Обновлено в 14:01
Общество
Губернатор назвал россиянку шизоидной дурой и заявил о взломе
Губернатор Смоленской области Алексей Островский на своей странице в Facebook назвал шизоидной дурой местную жительницу Анну Азаренкову, которая раскритиковала его за пост с поздравлением на День Победы, пишет региональный портал Keytown.me.
Обновлено в 11:30
Экономика
Нацбанк Украины проиграл апелляцию по иску Коломойского
Национальный банк Украины проиграл апелляцию по иску экс-совладельца Приватбанка Игоря Коломойского, намерен подать кассационную жалобу, сообщила в понедельник пресс-служба регулятора.
Обновлено в 13:21
Происшествия
В Казани школьник с пистолетом взял одноклассников в заложники
Инцидент произошел сегодня, 13 мая, в гимназии №7 в городе Казань. По предварительной информации, школьнику 17 лет.
Обновлено в 05:41
Шоу-бизнес
Лазукин опубликовал откровенное фото Туктамышевой
Российский фигурист Андрей Лазукин, являющийся молодым человеком Елизаветы Туктамышевой, опубликовал в своём Instagram её откровенное фото с отдыха на Кипре.
Обновлено в 03:11
Политика
Путин примет Лаврова и Помпео после их переговоров в Сочи
Президент России Владимир Путин примет в своей сочинской резиденции главу российского МИД Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео 14 мая.
Обновлено в 12:50
Политика
Кремль уточнил свои полномочия в вопросе запрета SSJ-100
Обновлено в 07:40
Происшествия
В Чечне задержали девять предполагаемых боевиков
"По предварительной информации, незаконное вооруженное формирование было создано уроженцем Чечни, 1998 года рождения, в городе Грозный в конце зимы 2019 года, в состав группы помимо организатора вошли восемь человек",- сказал собеседник агентства.
Обновлено в 13:16
Спорт
Глава РУСАДА призвал отстранить руководство ВФЛА
Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус предложил ряд шагов, которые, по его мнению, помогут восстановить Всероссийскую федерацию лёгкой атлетики (ВФЛА) в Международной федерации лёгкой атлетики (IAAF).
Обновлено в 12:07
Музыка
Шнуров прокомментировал итоги шоу «Голос. Дети»
Ситуация с финальным голосованием на шоу вызывала широкий общественный резонанс.
Обновлено в 10:06
Футбол
Мамаев и Кокорин подадут на УДО по прибытии в колонию
Обновлено в 08:14
Общество
Прокурор сообщил Куйвашеву о нарушениях Глацких и «Золотого Сечения»
Прокурор Свердловской области Сергей Охлопков направил губернатору представление с требованием устранить нарушения в работе департамента молодежной политики (когда его возглавляла Ольга Глацких).
Обновлено в 10:09
Политика
Китай ответил США в торговой войне
Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил КНР "болью" в случае срыва торговой сделки.
Обновлено в 08:52
Энергетика
США разрешили «Роснефти» поставлять нефть из Венесуэлы в Индию
Использование венесуэльской нефти было разрешено, потому что венесуэльская нефть, которую мы поставляем на заводы в Индию, она происходит из предоплатных контрактов «Роснефти», и поэтому Госдеп дал на это разрешение, — сообщил Касимиро.
Обновлено в 11:23