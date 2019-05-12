Экономика
В России расширят список подлежащих маркировке товаровТАСС вчера в 04:16
Список товаров, подлежащих маркировке, будет расширен, в том числе в него попадут бакалея, готовая продукция из рыбы, мяса, детское питание, косметика и другие товары, соответствующее решение должно быть принято на уровне Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).
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«Ведомости» узнали о планах правительства расширить список товаров для маркировки
Известиявчера в 07:48
Каждому товару свою метку. Сможет ли маркировка продукции очистить рынок от контрабанды
Телеканал 360°вчера в 07:03
Список товаров, подлежащих обязательной маркировке, может быть увеличен вдвое
Эхо Москвывчера в 02:02
Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 02:49, Ашберн
Кино
Госфильмофонд составил рейтинг утраченных фильмов
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Общество
В кабмине поддержали поправки о демонстрации свастики в кино
В пояснительной записке авторы объясняли, что на основании действующего сейчас полного запрета на демонстрацию таких элементов, как свастика, под запрет могут попасть и исторические материалы, содержащие ее изображение.
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Происшествия
В Чите кондуктор пойдет под суд за «минирование» троллейбуса
Следователи Читинской полиции передали в суд уголовное дело в отношении кондуктора троллейбусного управления.
Обновлено вчера в 21:55
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Врачи предупредили об особой опасности употребления кофе летом
Для поддержания тонуса летом достаточно пяти и меньше чашек бодрящего напитка в день, выяснили исследователи из Университета Южной Австралии.
Обновлено вчера в 10:56
Религия
Куйвашев пригласил сторонников возведения храма в Екатеринбурге и протестующих на разговор
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев пригласил сторонников строительства храма святой Екатерины в сквере в центре Екатеринбурга и протестующих на разговор для выработки компромисса.
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Политика
Советник Зеленского объяснил, почему инаугурация должна пройти 19 мая
Дмитрий Разумков, спикер по политическим вопросам штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского, заявил, что инаугурацию надо провести 19 мая, чтобы избежать в Киеве пробок.
Обновлено вчера в 20:17
Авто
Названы самые угоняемые автомобили в России
Автостраховщики составили рейтинг часто угоняемых автомобилей по итогам первого квартала 2019 года.
Обновлено вчера в 06:13
Общество
Россиянам разрешат провозить импортный хамон через границу
Россиянам все же разрешат провозить хамон через границу. При этом допустимую норму ограничат пятью килограммами.
Обновлено в 00:39
Транспорт
В ЦОДД назвали причину появления очагов аварийности в Москве
Очаги аварийности в Москве появляются из-за превышения скорости, считают в ведомстве.
Обновлено в 00:33
Происшествия
«Азимут» отложил рейс SSJ100 из Новосибирска на восемь часов
Обновлено вчера в 02:26
Происшествия
В Москве у безработного украли пакет с четырьмя миллионами рублей
Неизвестный при помощи баллончика с неустановленной жидкостью отобрал у безработного в Москве пакет с 4 миллионами рублей, возбуждено уголовное дело, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено в 02:20
Происшествия
Названы ошибки спасателей при тушении SSJ-100 в Шереметьево
По делу об авиакатастрофе самолёта Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) следствие назначило специальную экспертизу действий аварийно-спасательных подразделений Международного аэропорта Шереметьево.
Обновлено вчера в 23:59
Кино
Новый ляп нашли в «Игре престолов»
В Сети зрители поделились новым найденным ляпом из промо-ролика к пятой серии финального сезона "Игры престолов", пишет The Sun.
Обновлено в 02:29
Путешествия
Федор Конюхов установил сразу несколько мировых рекордов
Известный российский путешественник Федор Конюхов установил ряд мировых рекордов Сразу несколько мировых рекордов установил знаменитый российский путешественник Федор Конюхов во время кругосветной экспедиции на весельной лодке "Акрос".
Обновлено вчера в 22:55
Гаджеты
В голосовых звонках WhatsApp нашли крупную уязвимость
Голосовые звонки WhatsApp используются для внедрения израильских шпионских программ, пишет Financial Times.
Обновлено в 02:33
Экономика
МВД подсчитало ущерб от совершенных в России в 2018 году преступлений
В 2018 году всего было зарегистрировано 1991,5 тысячи преступлений, или на 3,3% меньше, чем за аналогичный период 2017 года.
Обновлено вчера в 21:36
Шоу-бизнес
Галкин рассказал историю знакомства с Пугачевой
Шоумен Максим Галкин рассказал о том, как познакомился со своей женой Аллой Пугачевой.
Обновлено вчера в 13:18
Культура
Радиостанция «Говорит Москва» закрыла шоу Сергея Доренко
Радиостанция "Говорит Москва" снимает с эфира утреннее шоу "Подъём" автором и бессменным ведущим которой был Сергей Доренко, умерший на 60-м году жизни.
Обновлено вчера в 15:25
Кино
14 мая стартует 72 Каннский кинофестиваль
Каннский кинофестиваль славится своей любовью к звездным именам. В 2019 году конкурс сложился многообещающий.
Обновлено в 01:44
Политика
В Совете Федерации подготовили законопроект о «цифровом профиле»
Вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак разработал законопроект о "цифровом профиле" и намерен в ближайшее время внести его в Госдуму.
Обновлено в 02:26
Происшествия
Фигурант дела о грязной нефти потребовал проверить терминал «Транснефти»
Объявленный в международный розыск по делу о загрязнении нефтепровода «Дружба» основатель холдинга «Петронефть» Роман Трушев заявил, что для проведения объективного расследования сотрудники правоохранительных органов и специалисты должны проверить терминал «Транснефти — Дружбы».
Обновлено вчера в 20:00
Гаджеты
«Ростелеком» выбрал трех поставщиков смартфонов на российской ОС
"Ростелеком" выбрал трех поставщиков 100 тысяч смартфонов на базе отечественной мобильной операционной системы Sailfish для проекта "Доверенная мобильная среда", следует из материалов на портале госзакупок.
Обновлено в 01:59
Общество
Роскачество проверило плавленые сыры
Обновлено в 01:28
Экономика
Приток иностранных инвестиций в Россию опустился до минимума за 10 лет
Приток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Россию по итогам 2018 года составил $8,8 млрд — это более чем втрое меньше, чем годом ранее — $28,6 млрд, следует из бюллетеня ЦБ «О чем говорят тренды» за апрель.
Обновлено вчера в 13:03
Транспорт
Названы самые частые ошибки сдающих экзамен на права в России
Самая распространённая ошибка при сдаче практического экзамена в условиях дорожного движения («город») — «не подал сигнал световым указателем поворота перед началом движения, перестроением, поворотом (разворотом) или остановкой».
Обновлено в 00:05
Происшествия
Футзальный арбитр умер во время матча в Бразилии
44-летний Исильдо Фабиано Бьянчи да Силва скончался во время матча между командами "Сао-Карлос" и "Таубате".
Обновлено вчера в 15:05
Происшествия
Главный свидетель по делу Кокорина и Мамаева выпала из окна
Обновлено вчера в 16:20
Экономика
«Роснефть» отказалась от проекта на ₽1 трлн из-за налогового маневра
Проект «Роснефти» по строительству нефтеперерабатывающего и нефтехимического комплекса Восточной нефтехимической компании (ВНХК) на Дальнем Востоке стал нерентабельным из-за большого налогового маневра, так что госкомпания отказалась от его реализации.
Обновлено вчера в 15:11
Экономика
PDVSA в I квартале снизила долг перед «Роснефтью» до $1,8 млрд
Венесуэльская PDVSA в I квартале снизила долг перед "Роснефтью" до $1,8 млрд, погашение задолженности осуществляется в соответствии с графиком.
Обновлено вчера в 11:37
Экономика
Минэкономразвития спрогнозировало дефляцию в связи с урожаем
В августе цены пойдут на спад из-за урожая. Об этом сообщили «Известиям» в Минэкономразвития.
Обновлено вчера в 18:11