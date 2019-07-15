Экономика
В России расширят эксперимент по снятию наличных в кассах магазиновRT на русском вчера в 19:55
Крупнейшие российские банки намерены расширить на всю Россию эксперимент по снятию в кассах магазинов наличных с карт. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на замглавы Ассоциации банков России (АБР) Алексея Войлукова.
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с чего всё началось
Крупнейшие российские банки планируют расширить на всю Россию эксперимент по снятию в кассах магазинов наличных с карт. Об этом «Известиям» рассказал замглавы Ассоциации банков России (АБР) Алексей Войлуков.Известиявчера в 17:02
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Меган Маркл и принц Гарри обнялись с Бейонсе на премьере «Короля Льва»
Как сообщает информационное издание Oprah Magazine, Меган Маркл и Гарри провели теплую встречу с певицей Бейонсе, которая записала саундтрек к фильму.
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Власти Южной Кореи отказались пускать в страну 16 граждан России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посольство России в Республике Корея.
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Специалисты Роскачества совместно с экспертами по кибербезопасности из компании Group-IB подготовили рекомендации, как распознать телефонных мошенников.
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Россия и Украина договорились обменяться списками задержанных граждан
По итогам встречи, которая состоялась 15 июля в Киеве, омбудсмены также выразили готовность предоставить возможность независимым врачам обследовать украинских граждан, в частности, моряков, которые были задержаны в в 2018 году за нарушение границы РФ в Керченском проливе.
Обновлено в 06:54
Происшествия
Более 30 криминальных авторитетов задержаны на сходке в Люберцах
Полиция задержала 32 криминальных авторитета на сходке в одном из ресторанов подмосковных Люберец.
Обновлено в 05:28
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Прокуратура направила дело экс-министра финансов Подмосковья в суд
Уголовное дело в отношении бывшего министра финансов Московской области Алексея Кузнецова направлено в Басманный суд для рассмотрения по существу.
Обновлено в 04:39
Политика
ФСБ попросила суд продлить арест украинских моряков на три месяца
Пресс-секретарь Лефортовского районного суда Москвы Ксения Первовласенко сообщила, что Следственное управление ФСБ обратилось в суд о продлении на три месяца срока ареста украинских моряков, которых ранее задержали в Керченском проливе.
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Глава Генштаба ВСУ рассказал о захвате Керченского пролива
Начальник Генштаба ВСУ Руслан Хомак рассказал о перспективах будущей войны с Россией и пообещал, что Керченский пролив будет украинским.
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Барселона предпримет последнюю попытку увести у Ювентуса голландского защитника Аякса Матейса Де Лигта.
Обновлено в 07:00
Происшествия
В Москве по делу о госизмене арестовали сотрудника ЦНИИмаш
Лефортовский суд Москвы отправил под домашний арест сотрудника Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Сергея Мещерякова по делу о государственной измене, сообщили 15 июля в пресс-службе суда.
Обновлено в 06:07
Транспорт
В Перми с карт пассажиров трамваев снимают лишние деньги
В городском департаменте дорог и транспорта уверяют, что никаких лишних денег с карт пермяков не снималось - списание происходило за поездки, совершенные с 1 по 14 июля.
Обновлено в 05:00
Происшествия
Нефтяник Дмитрий Мазуров задержан по подозрению в хищении
В минувшую субботу в столичном аэропорту Шереметьево по подозрению в хищении кредитных средств Сбербанка, Промсвязьбанка и Абсолют-банка на общую сумму более 3 миллиардов долларов задержан бывший владелец Антипинского нефтеперерабатывающего завода, основатель и председатель Совета директоров группы компаний "Новый поток" Дмитрий Мазуров.
Обновлено вчера в 17:52
Экономика
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Политика
Опрос: за неделю до выборов в Раду проходят пять партий
Выборы в украинский парламент пройдут 21 июля. В опросе принимали участие жители Украины от 18 лет и старше.
Обновлено в 07:03
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Главный редактор "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский, которого Киев обвиняет в госизмене и незаконном обороте оружия, может быть освобожден уже сегодня.
Обновлено в 04:04