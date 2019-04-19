Крупнейшие российские банки планируют расширить на всю Россию эксперимент по снятию в кассах магазинов наличных с карт. Об этом «Известиям» рассказал замглавы Ассоциации банков России (АБР) Алексей Войлуков.

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Крупнейшие российские банки намерены расширить на всю Россию эксперимент по снятию в кассах магазинов наличных с карт. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на замглавы Ассоциации банков России (АБР) Алексея Войлукова.

В России расширят эксперимент по снятию наличных в кассах магазинов

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