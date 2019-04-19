Экономика
В России расширят эксперимент по снятию наличных в кассах магазиновRT на русском вчера в 19:55
Крупнейшие российские банки намерены расширить на всю Россию эксперимент по снятию в кассах магазинов наличных с карт. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на замглавы Ассоциации банков России (АБР) Алексея Войлукова.
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с чего всё началось
Крупнейшие российские банки планируют расширить на всю Россию эксперимент по снятию в кассах магазинов наличных с карт. Об этом «Известиям» рассказал замглавы Ассоциации банков России (АБР) Алексей Войлуков.Известиявчера в 17:02
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Экономика
Заморозку накопительной части пенсии продлят до 2022 года
Правительство продлило заморозку накопительной части пенсии до 2022 года включительно, следует из материалов Министерства труда и социальной защиты об основных характеристиках бюджета ПФР на 2020-2022 годы (есть в распоряжении РБК).
Обновлено в 10:11
Общество
Сын главы «Ростеха» запустил одежный бренд
ООО «Мир во всем мире», специализирующееся на производстве одежды и торговле текстилем, было зарегистрировано в феврале 2019-го, его владельцы в равных долях — сын главы «Ростеха» Сергей Сергеевич Чемезов и Шлоссер Тома Феодор Шарль Альбер Рафаэль.
Обновлено в 07:17
Происшествия
«Новый поток» заявил о задержании основателя компании Дмитрия Мазурова
Вечером 13 июля совладелец компании «Новый поток» Дмитрий Мазуров был задержан в аэропорту Шереметьево по прилету из заграничной командировки, сообщил РБК представитель компании.
Обновлено вчера в 17:57
Происшествия
Кортеж Зеленского столкнулся с автобусами с детьми
В Запорожской области автомобили из кортежа президента Украины Владимира Зеленского попали в ДТП с автобусами, перевозившими детей.
Обновлено вчера в 22:47
Музыка
Тереза Мэй станцевала под песню группы ABBA
Премьер-министр ВеликобританииТереза Мэйстанцевала на фестивале «Хенли» под песни группы ABBA.
Обновлено в 07:48
Авто
Компания Porsche реконструировала легендарный полигон Нардо
На тестовом полигоне Нардо, площадь которого составляет 700 гектаров, проводят испытания более 90 автомобильных компаний.
Обновлено в 05:53
Политика
В Госдуме началась встреча российских и грузинских парламентариев
Группа создана в 2017 году по инициативе членов думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, а также грузинских парламентариев от партии "Альянс патриотов Грузии".
Обновлено в 07:22
Экономика
НЛМК за 1 полугодие снизил производство стали на 6%
НЛМК за 1 полугодие 2019 года снизил производство стали на 6% - до 8,2 млн тонн в связи с началом капитальных ремонтов доменного и конверторного производств НЛМК.
Обновлено в 04:06
Экономика
Счета «Синергии» заблокировали из-за долгов
Федеральная налоговая служба (ФНС) приостановила операции по счетам шести компаний, связанных с бизнес-школой и крупнейшим частным университетом в России «Синергия» из-за долгов.
Обновлено в 06:47
Политика
Турчинов считает, что майдана без Турчинова Украина не переживёт
Один из руководителей государственного переворота 2014 года на Украине и бывший глава Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов в понедельник, 15 июля, заявил, что третьего за 15 лет майдана Украина не переживёт.
Обновлено в 10:06
Политика
Генпродюсера NewsOne допросили в СБУ из-за телемоста с Россией
Генерального продюсера канала NewsOne допросили в Службе безопасности Украины из-за телемоста с «Россией 1». Об этом Василий Голованов сообщил в прямом эфире.
Обновлено в 08:33
Политика
МИД РФ: Москва и Киев обсуждают обмен украинских моряков
Замминистра иностранных дел РФ Григорий Карасин подтвердил журналистам, что вопрос обмена задержанных в конце прошлого года в Керченском проливе украинских моряков обсуждается, однако отказался детализировать информацию.
Обновлено в 08:57
Экономика
В США думают закрыть технологическим гигантам доступ в финансовый сектор
Члены комитета по финансовым услугам палаты представителей конгресса США рассматривают законопроект, который запретит крупным технологическим компаниям эти услуги предоставлять.
Обновлено в 09:46
Футбол
Шарлия: «Хочу извиниться перед болельщиками ЦСКА»
Новичок ЦСКА Звонимир Шарлия подвел итоги матча 1-го тура РПЛ против "Крыльев Советов" (0:2). Хочу извиниться перед нашими болельщиками, вот и всё.
Обновлено в 05:41
Политика
Заседание по делу Вышинского перенесли на 19 июля
Подольский районный суд Киева перенес заседание по делу руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.
Обновлено в 09:24
Происшествия
Избитой в Ингушетии девочке могут сохранить руку
По словам зампостпреда республики Адама Бузуртанова, который пообщался с лечащим врачом пострадавшей Александром Брянцевым, «состояние девочки стабильное, наметилось небольшое улучшение в кровоснабжении правой руки».
Обновлено 12 июля в 17:43
Авто
Внедорожник-лимузин Cadillac Escalade ESV продадут на аукционе
На аукционе Mecum Auction, который пройдет с 15 по 17 августа, будет продан уникальный американский внедорожник Cadillac Escalade ESV, который был доработан компанией Lexani Motors.
Обновлено в 01:49
Армия и оружие
Турчинов пригрозил за минуты «снести» Керченский мост
Обновлено в 09:08
Происшествия
ФСБ ликвидировала ячейку ИГ в Ростовской области
Обновлено в 07:27
Политика
Глава Мосгоризбиркома провел встречу с оппозиционерами в коридоре
В понедельник, 15 июля кандидаты в Мосгордуму от оппозиции пришли на встречу с главой Мосгоризбиркома Валентином Горбуновым.
Обновлено в 10:21
Музыка
Пол Маккартни и Ринго Старр спели вместе на концерте в Лос-Анджелесе
Пол Маккартни в рамках турне Freshen Up дал концерт в Лос-Анджелесе вместе с другим бывшим участником The Beatles Ринго Старром, передает телеканал CNN.
Обновлено вчера в 23:50
Происшествия
СК подтвердил задержание криминального авторитета Шишкана
Официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко подтвердила информацию о задержании криминального авторитета Олега Шишканова, известного как Шишкан.
Обновлено в 05:43
Происшествия
Погибшие в Подмосковье пилоты оказались инструкторами Путина
Накануне стало известно, что одним из пилотов был глава Федерации сверхлегкой авиации Игорь Никитин, который готовил Путина к полету со стерхами в 2011 году, обучая управлению монодельтапланом.
Обновлено в 07:41
Кино
На страже порядка: Первый трейлер фильма «King’s man: Начало»
Появился первый трейлер фильма «King’s man: Начало», приквела «Kingsman: Секретная служба».
Обновлено в 09:32
Происшествия
В Крыму задержали двух граждан Украины, находившихся в розыске
На границе Крыма и Украины задержаны двое украинских граждан, которые находились в федеральном и международном розыске.
Обновлено в 07:44
Происшествия
Защитников конституционного строя из ФСБ обвинили в вымогательстве
Сотрудники Управления собственной безопасности ФСБ задержали в Москве двух офицеров Управления по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ (2-я служба), их подозревают в крупном мошенничестве, связанном с конфликтом вокруг гостиницы Moscow Holiday Hotel.
Обновлено в 10:02
Политика
Германия объяснила невозможность остановить «Северный поток-2»
Газопровод «Северный поток -2» является самым экологическим и выгодным способом поставок природного газа в Европу.
Обновлено в 02:20
Общество
Муж Натальи Поклонской подтвердил ее разрыв с «сектой царебожников»
Супруг Натальи Поклонской Иван Соловьев подтвердил появившуюся ранее информацию о том, что она порвала с "сектой царебожников" и ее духовником Сергием из монастыря в Екатеринбурге.
Обновлено в 08:10
Армия и оружие
В Сирии провалилось очередное наступление боевиков
Буквально за 48 часов до попытки штурма Джалме сирийские военные вернули под свой контроль город Хамамият и вершину Таль-Хамамият на северо-западе провинции Хама, которые потеряли в ходе атаки боевиков 10 июля 2019 года.
Обновлено в 09:14