Крупнейшие российские банки планируют расширить на всю Россию эксперимент по снятию в кассах магазинов наличных с карт. Об этом «Известиям» рассказал замглавы Ассоциации банков России (АБР) Алексей Войлуков.

с чего всё началось

В России планируют расширить эксперимент, который позволяет снимать наличные с банковских карт прямо на кассах магазинов. Пока что такой возможностью могут воспользоваться жители малонаселенных пунктов.

В России расширят эксперимент по снятию наличных на кассах магазинов

Политика Главы МИД стран ЕС одобрили санкции против Турции Министры иностранных дел стран Евросоюза одобрили пакет санкций против Турции.

Технологии «Ростелеком» обновил портал Единой биометрической системы Представители банков могут ознакомиться с экосистемой продуктов «Ростелекома» для работы с Единой биометрической системой, выбрать необходимые параметры продуктов и отправить запрос коммерческого предложения прямо на портале.

Происшествия В Геленджике американец с 16-летним другом изнасиловали девушку 19-летний гражданин США пригласил к себе в номер девушку и 16-летнего подростка, с которыми ране познакомился в Дивноморском.

Политика Украина продлила запрет на ввоз российских товаров Правительство Украины продлило действие запрета на поставку в страну широкого перечня российских товаров.

Футбол Локомотив — Рубин 1:1 Московский «Локомотив» сыграл вничью с казанским «Рубином» в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Общество Поклонская рассказала о разрыве отношений Ранее стало известно, что Поклонская под влиянием своего нового мужа, который является руководителем рабочего аппарата уполномоченного по правам человека в России Ивана Соловьева, порвала с сектой царебожников.

Политика Зеленский решил сменить 12 послов Украины Президент Украины Владимир Зеленский решил сменить 12 послов страны, в том числе украинского посла в США Валерия Чалого.

Транспорт Смольный одобрил проект продолжения Шуваловского проспекта Власти Петербурга 15 июля одобрили проект планировки и межевания участка под строительство продолжения Шуваловского проспекта от Камышовой до Планерной улицы, включая развязку ЗСД.

Происшествия На трассе «Кола» каршеринг насмерть сбил пешехода В понедельник 15 июля около пяти часов вечера в Воховском районе Ленобласти каршеринговый автомобиль сбил пешехода, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Политика Вопреки политике ФРС: Трамп заявил об экономических успехах США Соединенные Штаты делают большие экономические успехи, несмотря на проводимую ФРС политику, об этом глава Белого дома Дональд Трамп написал на своей странице в Twitter.

Политика Германия объяснила невозможность остановить «Северный поток-2» Газопровод «Северный поток -2» является самым экологическим и выгодным способом поставок природного газа в Европу.

Экономика Университет «Синергия» опроверг блокировку своих счетов Университет «Синергия» в ответ на запрос РБК сообщил, что его счета никогда не блокировались.

Армия и оружие СК представил видеопроект с именами виновных в преступлениях на Донбассе Следственный комитет (СК) на своем сайте представил новый видеопроект на канале ведомства на YouTube под названием «Украина: хроника огненных лет».

Происшествия Самолет «Победы» вернулся в казанский аэропорт из-за технеисправности Самолет авиакомпании "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") рейсом Казань-Санкт-Петербург вернулся в аэропорт вылета из-за технической неисправности, не влияющей на безопасность полета, сообщила РИА Новости пресс-секретарь лоукостера Елена Селиванова.

Гаджеты Представлена Intel Pohoiki Beach — система из 64 нейроморфных процессоров Loihi В сентябре 2017 года компания Intel представила Loihi — «самообучаемый нейроморфный процессор», основанный на архитектуре, принципы работы которой напоминают работу человеческого мозга.

Происшествия В Башкирии в аварии с автобусом погибли шесть человек В результате погибли шесть человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на СК РФ. Известно, что в автобусе находились 39 пассажиров.

Происшествия Обучавший Путина авиаинструктор погиб в катастрофе с вертолетом Воскресным вечером 14 июля в Подмосковье произошла трагедия: при жесткой посадке вертолета погиб глава Федерации сверхлегкой авиации России Игорь Никитин, который в свое время обучал Владимира Путина полетам на дельтаплане.

Космос Индия отложила запуск к Луне миссии «Чандраян-2» Запланированный на утро 15 июля запуск к Луне автоматической миссии "Чандраян-2" отложен по техническим причинам.

Армия и оружие В Совфеде ответили на заявление Турчинова об атаке на Крымский мост Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков (Крым) прокомментировал заявление бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о том, что украинские крылатые ракеты «Нептун» якобы способны за несколько минут уничтожить Крымский мост через Керченский пролив.

Политика В Госдуме увидели готовность двигаться к снятию ограничений с Грузии Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников заявил, что Москва готова двигаться к поэтапному снятию ограничений с Тбилиси, сообщает РИА "Новости".

Политика В США ограничат право на убежище для борьбы с миграционным кризисом Законы США позволяют мигрантам просить убежища, даже когда они уже находятся на границе, независимо от того, как они там оказались.