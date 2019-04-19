Крупнейшие российские банки планируют расширить на всю Россию эксперимент по снятию в кассах магазинов наличных с карт. Об этом «Известиям» рассказал замглавы Ассоциации банков России (АБР) Алексей Войлуков.

с чего всё началось

В России планируют расширить эксперимент, который позволяет снимать наличные с банковских карт прямо на кассах магазинов. Пока что такой возможностью могут воспользоваться жители малонаселенных пунктов.

В России расширят эксперимент по снятию наличных на кассах магазинов

Происшествия Избитой девочке из Ингушетии ампутируют часть руки Московские врачи готовят девочку из Ингушетии к ампутации омертвевших тканей правой руки.

Кино Нового агента 007 сыграет актриса Лашана Линч На роль нового агента 007 в 25-м фильме о Джеймсе Бонде утверждена британская актриса Лашана Линч. Об этом пишет Daily Mail 14 июля.

Происшествия Алину Загитову не накажут за вождение без прав Олимпийскую чемпионку по фигурному катанию, уроженку Ижевска Алину Загитову не оштрафуют за вождение без прав и непристегнутый ремень безопасности.

Музыка Тереза Мэй станцевала и спела под хиты АВВА Бывший премьер-министр Великобритании Тереза Мэй вновь станцевала под хиты группы АВВА.

Политика «У меня меньше»: как Зеленский мерился с одесскими чиновниками Чиновник ответил, что данный вопрос решает профильное министерство. Зеленский поинтересовался, какая же сумма зарплаты у чиновника.

Экономика Заморозку накопительной части пенсии продлят до 2022 года Минтруд предлагает продлить заморозку накопительной части пенсии еще на один год.

Политика Роскомнадзор потребовал от Facebook удалить герб России со свастикой Роскомнадзор потребовал от социальной сети Facebook удалить изображение свастики на гербе России.

Футбол «Ростов» неоднократно просил РПЛ о переносе матчей на более раннее время Футбольный клуб "Ростов" неоднократно направлял запросы в Российскую премьер-лигу (РПЛ) с просьбой об изменении времени начала матчей.

Политика Москалькова назвала условие освобождения украинских моряков Очередное заседание суда по делу Вышинского проходило через четыре дня после телефонного разговора президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, в ходе которого, как отмечали в Кремле, было заявлено о продолжении работы на экспертном уровне по всем удерживаемым лицам.

Происшествия Корабль протаранил набережную в Петербурге В Санкт-Петербурге корабль "Метеор" врезался в Дворцовую набережную, после чего продолжил плавание.

Технологии «Сбербанк» создал модель прогнозирования выручки компаний Специалисты «Сбербанка» создали модель, способную предсказывать выручку компаний, разработанную на основе технологий, близких к искусственному интеллекту.

Политика Зеленский объяснил отказ от езды на работу на велосипеде Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не стал ездить на работу на велосипеде, как обещал в ходе выборов, потому что его кортеж из двух-трех автомобилей никому на дороге не мешает.

Авто Lincoln рассказал о обновленном полноразмерном внедорожнике Navigator Престижный бренд Lincoln с гордостью сообщает, что более 66% продаж его полноразмерного внедорожника Navigator приходится на клиентов других брендов, причем 9 из 10 выбирают самые дорогие комплектации для этой модели.

Политика В Госдуме оценили слова генсека НАТО о последнем шансе России по ДРСМД Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал RT заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что ответственность за сохранение ДРСМД лежит на России, а прекращение договора несёт угрозу безопасности Европы.

Происшествия Суд в Москве арестовал основателя «Нового потока» Дмитрия Мазурова Тверской суд Москвы постановил заключить под стражу председателя совета директоров и основателя нефтегазовой компании «Новый поток» Дмитрия Мазурова, подозреваемого в хищении 1,8 млрд рублей у Сбербанка.

Происшествия Стало известно об отставке командира «Альфы» ФСБ Командир управления «А» («Альфа») Центра специального назначения ФСБ России Валерий Канакин подал в отставку.

Происшествия В Анталье за два месяца умерли 13 украинцев В туристической Анталье на юге Турции за два месяца умерли 13 украинцев, сообщает издание Twnews.com 15 июля 2019 года.

Политика Опрос: за неделю до выборов в Раду проходят пять партий Выборы в украинский парламент пройдут 21 июля. В опросе принимали участие жители Украины от 18 лет и старше.

Шоу-бизнес Режиссер Резо Гигинеишвили женится в третий раз Режиссер Резо Гигинеишвили готовится в третий раз жениться. Его избранницей является бизнесвумен Надежда Оболонцева.

Происшествия Жилище украинских гастарбайтеров в Варшаве подожгли коктейлем Молотова Неизвестные в Варшаве с помощью коктейля Молотова подожгли съемную квартиру украинцев, строящих метро и расписали подъезд оскорбительными надписями.

Космос Индия отложила запуск к Луне миссии «Чандраян-2» Запланированный на утро 15 июля запуск к Луне автоматической миссии "Чандраян-2" отложен по техническим причинам.

Политика Германия объяснила невозможность остановить «Северный поток-2» Газопровод «Северный поток -2» является самым экологическим и выгодным способом поставок природного газа в Европу.