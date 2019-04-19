Экономика
В России расширят эксперимент по снятию наличных на кассах магазиновИзвестия вчера в 17:14
В России планируют расширить эксперимент, который позволяет снимать наличные с банковских карт прямо на кассах магазинов. Пока что такой возможностью могут воспользоваться жители малонаселенных пунктов.
Читать в источнике
Оценить344
с чего всё началось
Крупнейшие российские банки планируют расширить на всю Россию эксперимент по снятию в кассах магазинов наличных с карт. Об этом «Известиям» рассказал замглавы Ассоциации банков России (АБР) Алексей Войлуков.Известиявчера в 17:02
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7325 источников, обновлено в 20:25, Вашингтон
Политика
Главы МИД стран ЕС одобрили санкции против Турции
Министры иностранных дел стран Евросоюза одобрили пакет санкций против Турции.
Обновлено в 14:04
Политика
Россия оставила в силе предложение Киеву по украинским морякам
Москва не отзывала предложение Киеву об использовании норм российского законодательства для освобождения арестованных украинских моряков.
Обновлено в 17:53
Политика
Закон о госязыке вступил в силу на Украине
Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" и использовании во всех сферах общественной жизни в стране вступил в силу во вторник, 16 июля.
Обновлено в 19:08
Культура
Эмин Агаларов стал владельцем известного российского издания
Популярный российский певец азербайджанского происхождения Эмин Агаларов стал владельцем российского журнала "ОК!".
Обновлено в 07:46
Наука
Скворцова рассказала о препарате для лечения аутоиммунных заболеваний
В России разработано уникальное лекарство для лечения тяжелых аутоиммунных заболеваний - болезни Бехтерева, псориатического артрита.
Обновлено в 14:47
Происшествия
Внука Деда Хасана задержали на криминальной сходке
Обновлено в 02:40
Транспорт
Орешкин рассказал о поездке в Тольятти за рулем Lada Xray
На прошлой неделе Орешкин сообщил, что планирует поехать на форум моногородов в Тольятти за рулем Lada Xray по маршруту Москва — Владимир — Нижний Новгород — Чебоксары — Казань — Самара — Тольятти.
Обновлено в 02:38
Спорт
Минибаев и Бондарь выиграли серебро в прыжках в воду
Российские прыгуны в воду Виктор Минибаев и Александр Бондарь завоевали серебряные медали на чемпионате мира по водным видам спорта в синхронных прыжках с 10-метрового трамплина.
Обновлено в 09:14
Общество
Что ждет жителей Красноармейского района с 15 по 21 июля
Лев Вам придется не раз отстаивать собственную точку зрения.
Обновлено вчера в 00:34
Общество
У россиян может появиться еще один выходной
Россиянам могут разрешить брать дополнительный оплачиваемый выходной день один раз в год для прохождения диспансеризации.
Обновлено вчера в 22:17
Общество
Россияне оценили идею запрета гаджетов в школах
Большинство россиян (62%) поддержали идею запрета смартфонов в школах, отметив, что это положительно скажется на учебном процессе.
Обновлено вчера в 21:23
Политика
В Британии не намерены выдавать Ассанжа практикующим казнь странам
Государственный министр Великобритании по делам Америки и Европы Алан Дункан заявил, что основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж не будет выдан странам, в которых действует смертная казнь.
Обновлено в 19:01
Футбол
Де Йонг определился с игровым номером в «Барселоне»
Новичок «Барселоны» Френки де Йонг определился с игровым номером, под которым будет выступать за каталонский клуб.
Обновлено в 16:40
Финансы
Bloomberg предрекает падение курса рубля к концу 2019 года
Валютный стратег крупнейшего польского банка РКО Ярослав Косатый считает, что во второй половине 2019 года российский рубль ждёт обвал на 9%. Его мнение приводит американское агентство Bloomberg.
Обновлено в 16:34
Общество
Пропали все каналы: отключение телевидения в ночь на понедельник не на шутку встревожило калининградцев
В этот понедельник примерно в час ночи в Калининграде неожиданно прервалось ТВ-вещание.
Обновлено в 08:43
Интернет
В немецких школах запретили Microsoft Office 365
"Лаборатория Касперского" назвала главную мишень хакеров на компьютерах пользователей читайте также Ранее Microsoft хранила данные, собираемые облачными приложениями, в немецком дата-центре.
Обновлено в 10:46
Армия и оружие
В Госдуме прокомментировали возможность провокаций у Крымского моста
Российские парламентарии прокомментировали заявление бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о способности уничтожить Крымский мост.
Обновлено в 12:50
Здоровье
Насолим всем: йодированный элемент появится в составе всех продуктов
К 2022 году производители всех продуктов будут обязаны использовать в составе своих пищевых товаров использовать этот элемент.
Обновлено в 17:46
Политика
Украина продлила запрет на ввоз российских товаров
Правительство Украины продлило действие запрета на поставку в страну широкого перечня российских товаров.
Обновлено в 12:54
Общество
Переход на латиницу в Казахстане затянется на десять лет
Переход на латиницу в Казахстане может затянуться еще на десять лет, пишут «Известия» со ссылкой на высокопоставленных источников в дипломатических кругах республики.
Обновлено в 19:18
Происшествия
Глава СК предложил вернуть конфискацию имущества для коррупционеров
"Только за три месяца текущего года наложен арест на имущество коррупционеров на сумму свыше 5,3 млрд рублей", - сообщил Бастрыкин.
Обновлено в 17:28
Шоу-бизнес
Юлия Барановская ответила на слухи о тайной свадьбе в Камбодже
На церемонии присутствовали только молодожены. Для Юлии Барановской новость о смене семейного статуса стала полной неожиданностью.
Обновлено в 07:07
Баскетбол
Отелло Хантер продолжит карьеру в тель-авивском «Маккаби»
Центровой Отелло Хантер подпишет 2-летний контракт с тель-авивским «Маккаби».
Обновлено в 14:59
Происшествия
Показания сестер Хачатурян могли быть сфальсифицированы
Адвокат, представляющий интересы старшей из сестер Крестины Хачатурян, Алексей Липцер заявил, что первоначальные показаниядевушек могли быть сфальсифицированы в ходе их допроса.
Обновлено в 09:16
Общество
В «Росконтроле» отчитались о проверке куриных бёдер
Эксперты оценили качество продуктов шести марок от производителя: «Петруха», «Ржевское подворье», Servilux, «Троекурово», «Ясные зори» и «Каждый день».
Обновлено в 15:17
Теннис
Халеп станет знаменосцем Румынии на Олимпиаде в Токио
Обновлено в 17:29
Общество
Астрологи рассказали, чью жизнь изменит лунное затмение
В ночь с 16 на 17 июля москвичи смогут увидеть лунное затмение.
Обновлено в 05:43
Общество
В ЕСПЧ отправлена первая жалоба на московскую реновацию
Москвич Александр Эйсман пожаловался в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) на решение столичных властей, включивших в программу реновации дом в Свиблове, где расположена принадлежащая ему квартира.
Обновлено в 17:01