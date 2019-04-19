Экономика

В России расширят эксперимент по снятию наличных на кассах магазиновИзвестия вчера в 17:14

В России планируют расширить эксперимент, который позволяет снимать наличные с банковских карт прямо на кассах магазинов. Пока что такой возможностью могут воспользоваться жители малонаселенных пунктов.
Читать в источнике
с чего всё началось

С касс долой: снятие наличных в магазинах распространят на всю страну

Крупнейшие российские банки планируют расширить на всю Россию эксперимент по снятию в кассах магазинов наличных с карт. Об этом «Известиям» рассказал замглавы Ассоциации банков России (АБР) Алексей Войлуков.
Известиявчера в 17:02

Подробнее о событии

Банкиры рассказали, сколько наличных можно будет снять в магазине

РИА Новости04:52

На кассах магазинов по всей России начнут выдавать наличные

Газета.Ru04:31

Эксперимент по снятию наличных на кассах могут расширить на всю Россию

ТАССвчера в 21:54

Россияне смогут снимать на кассах магазинов до 3000 рублей

RT на русском04:08

В магазин за деньгами: россияне смогут снимать наличные на кассе

РЕН ТВвчера в 21:18

Эксперимент по снятию денег на кассах предложили расширить на всю Россию

РБКвчера в 19:14

В России расширят эксперимент по снятию наличных на кассах магазинов

Известиявчера в 17:14
Показать все источники
Автоматически обработано 7325 источников, обновлено в 12:15, Вашингтон
Финансы

Рубль подкосит снижение ставок Банка России

Снижение доходности грозит рублю ослаблением, однако Косатый предупреждают, что есть и другие риски, которые говорят в пользу роста USDRUB к 69 рублям за доллар.
Обновлено в 09:54
Политика

МИД Украины обвинил Венгрию во вмешательстве во внутренние дела страны

МИЛ Украины обвинил Венгрию во вмешательстве во внутренние дела страны и призвал венгерских чиновников до завершения избирательного процесса воздержаться от дальнейших поездок в Закарпатье.
Обновлено в 11:20
Армия и оружие

Турчинов угрожает Крымскому мосту ракетами «Нептун»

Обновлено в 11:42
Армия и оружие

Эрдоган заявил о планах Турции по производству систем ПВО с Россией

Обновлено в 11:21
Происшествия

Бывший ректор Аграрного университета останется под стражей до августа

Пушкинский районный суд продлил арест бывшему ректору Санкт-Петербургского государственного аграрного университета Виктору Ефимову.
Обновлено в 05:54
Общество

Матвиенко выступила против усыновления детей однополыми парами

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что право однополым супругам усыновлять детей приведет к вырождению человечества.
Обновлено в 07:06
Здоровье

Россельхознадзор обнаружил сокрытие вспышек болезней у животных

Россельхознадзор обнаружил случаи утаивания вспышек болезней у скота в Волгоградской области и в Краснодарском и Ставропольском краях в период с 2018 по 2019 год.
Обновлено вчера в 08:38
Политика

Зеленский обещает наказать виновников ДТП с его кортежем и автобусами

Обновлено в 11:30
Музыка

Oxxxymiron мечтает записать трек с Борисом Гребенщиковым

Обновлено в 07:49
Футбол

«Аякс» подтвердил окончание переговоров с «Ювентусом» по де Лихту

Спортивный директор "Аякса" Марк Овермарс рассказал о переговорах с "Ювентусом" по трансферу защитника Маттайса де Лихта.
Обновлено в 09:07
Происшествия

В Москве по делу о госизмене арестовали сотрудника ЦНИИмаш

Лефортовский суд Москвы отправил под домашний арест сотрудника Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Сергея Мещерякова по делу о государственной измене, сообщили 15 июля в пресс-службе суда.
Обновлено в 06:07
Происшествия

Избитой девочке из Ингушетии ампутируют часть руки

Московские врачи готовят девочку из Ингушетии к ампутации омертвевших тканей правой руки.
Обновлено в 10:59
Происшествия

Восстановлен полет сгоревшего в Шереметьево SSJ-100

Обновлено в 10:22
Политика

Министр обороны Германии объявила об уходе в отставку

Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен покинет свой пост 17 июля.
Обновлено в 11:25
Политика

Группа граждан Грузии напала на азербайджанских пограничников

Группа граждан Грузии нарушила границу с Азербайджаном и совершила нападение на пограничный наряд.
Обновлено в 08:49
Происшествия

Суд арестовал криминального авторитета Шишкана

Басманный суд Москвы заключил под стражу на два месяца криминального авторитета Олега Медведева-Шишканова, известного как Шишкан, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.
Обновлено в 12:03
Транспорт

ЦОДД предупредил москвичей о «непростой неделе»

Обновлено вчера в 13:31
Происшествия

Суд арестовал основателя «Нового потока» Мазурова

Тверской суд Москвы арестовал на два месяца председателя совета директоров и основателя нефтегазовой компании "Новый поток" Дмитрия Мазурова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 11:53
Экономика

Заморозку накопительной части пенсии продлят до 2022 года

Минтруд предлагает продлить заморозку накопительной части пенсии еще на один год.
Обновлено в 10:11
Происшествия

Экс-чемпион мира по боксу погиб в ДТП

Обновлено в 12:01
Происшествия

В Петербурге «Метеор» врезался в Дворцовую набережную

Обновлено в 12:02
Гаджеты

Xiaomi заняла первое место по онлайн-продажам смартфонов в РФ

По данным ритейлеров, лидерами продаж в первом полугодии стали бренды Xiaomi, Samsung и Honor, при этом самую большую выручку в кассу приносят смартфоны от Apple.
Обновлено в 10:22
Политика

Евросоюз призвал Россию сохранить ДРСМД ради международного мира

Евросоюз выразил обеспокоенность из-за ситуации вокруг Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
Обновлено вчера в 07:07
Происшествия

Командир «Альфы» уволен после задержаний сотрудников

Начальника спецподразделения антитеррора ФСБ РФ "Альфа" Валерия Канакина уволили c должности, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на почетного президента Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергея Гончарова.
Обновлено в 08:35
Политика

Сторонники Порошенко захватили правоохранительное ведомство

Недовольство у сторонников Порошенко вызывает тот факт, что ГБР расследует несколько уголовных дел в которых фигурирует их лидер.
Обновлено в 10:57
Экономика

СМИ: «Яндекс» и «Тинькофф Банк» ведут переговоры о слиянии. Они обсуждали это в Петербурге

«Яндекс», как пишет издание, ответил, что не исключает сотрудничества с банком в рамках проекта «Яндекс.Пиво».
Обновлено в 11:38
Политика

В России упал спрос на хинкали и хачапури

По сравнению с прошлым годом спрос россиян на грузинские блюда значительно упал.
Обновлено в 11:33
Игры

GRID понадобится 100 ГБ места на диске — анонсированы системные требования гонки

Рекомендуемые системные требования ОС — 64 битная Windows 10 Процессор — Intel Core i5 8600k или AMD Ryzen 5 2600x Видеокарта — NVIDIA GeForce GTX 1080 или AMD Radeon RX590 Оперативная память — 16 гигабайт Места на диске — 100 гигабайт.
Обновлено в 08:48
Происшествия

Погибшие в Подмосковье пилоты оказались инструкторами Путина

Накануне стало известно, что одним из пилотов был глава Федерации сверхлегкой авиации Игорь Никитин, который готовил Путина к полету со стерхами в 2011 году, обучая управлению монодельтапланом.
Обновлено в 07:41
Авто

Старый Ford Transit получил V8 от Lexus

Во время заезда на гоночной трассе Santa Pod в Англии автомобилем управлял Мик Роджерс, а самый быстрый результат, который удалось получить на Transit V8 составил 12,5 секунды при максимальной скорости 179 км/ч.
Обновлено в 10:27
Главное