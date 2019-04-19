Экономика
В России расширят эксперимент по снятию наличных на кассах магазиновИзвестия вчера в 17:14
В России планируют расширить эксперимент, который позволяет снимать наличные с банковских карт прямо на кассах магазинов. Пока что такой возможностью могут воспользоваться жители малонаселенных пунктов.
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с чего всё началось
Крупнейшие российские банки планируют расширить на всю Россию эксперимент по снятию в кассах магазинов наличных с карт. Об этом «Известиям» рассказал замглавы Ассоциации банков России (АБР) Алексей Войлуков.Известиявчера в 17:02
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