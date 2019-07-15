Экономика

Россияне смогут снимать наличные в магазинах по всей странеГазета.Ru вчера в 19:08

Заместитель главы Ассоциации банков России (АБР) Алексей Войлуков заявил, что россияне смогут снять наличные в кассах магазинов.
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с чего всё началось

С касс долой: снятие наличных в магазинах распространят на всю страну

Крупнейшие российские банки планируют расширить на всю Россию эксперимент по снятию в кассах магазинов наличных с карт. Об этом «Известиям» рассказал замглавы Ассоциации банков России (АБР) Алексей Войлуков.
Известиявчера в 17:02

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Главные новости к утру 15 июля

Коммерсантъ00:00

СМИ: Россияне смогут снимать наличные в магазинах по всей стране

Телеканал 360°вчера в 17:49

В России расширят эксперимент по снятию наличных в магазинах

RT на русскомвчера в 19:55

Эксперимент по снятию денег на кассах предложили расширить на всю Россию

РБКвчера в 19:14

Эксперимент по снятию наличных на кассах могут расширить на всю Россию

ТАССвчера в 21:54

Россияне смогут снимать наличные в магазинах по всей стране, пишут СМИ

РИА Новостивчера в 17:38

В России расширят эксперимент по снятию наличных на кассах магазинов

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