Россияне смогут приобрести «народные облигации» (ОФЗ-н) в Промсвязьбанке и Почта-банке, заявил журналистам замминистра финансов Сергей Сторчак. Ране банками-агентами по продаже ОФЗ для населения были только Сбербанк и ВТБ.

В России расширили перечень банков для продажи «народных» облигаций

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