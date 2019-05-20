Экономика
В России работодатели задолжали своим сотрудникам почти 3 млрд рублейАБН 07:03
На начало апреля задолженность по зарплате в России достигла 2,9 млрд рублей. Такую же сумму работодатели выплати сотрудникам в январе-феврале 2019 года.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 09:58, Ашберн
Политика
Во время инаугурации Зеленский распустил Раду
Обновлено в 04:01
Футбол
«Спартак» купит Левашова за 1 миллион евро
Трансфер обойдется красно-белым в миллион евро – именно такая сумма отступных прописана в контракте футболиста.
Обновлено в 06:41
Политика
Депутаты гордумы и Госдумы обсудят протесты в Екатеринбурге
На встречу приехали члены комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений.
Обновлено в 01:05
Политика
Зеленский обратился к жителям Донбасса и Крыма на русском языке
Президент Украины Владимир Зеленский на заседании Верховной рады после вступления в должность сказал, что жители Донбасса и Крыма "не чужие для Украины", и обратился к ним на русском языке.
Обновлено в 04:42
Происшествия
Сбербанк посоветовал способы защиты от мошенничества через терминалы
Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что в России появилась новая схема кражи денег через терминалы Сбербанка.
Обновлено в 06:50
Экономика
Счетная палата усомнилась в росте доходов россиян
Счетная палата сочла маловероятным рост реальных доходов населения по итогам 2019 года после падения в первом квартале.
Обновлено в 07:05
Экономика
Медведев расширил территории опережающего развития «Курилы»
В границы территории опережающего развития (ТОР) «Курилы» включили 14 новых земельных участков на островах Шикотан и Парамушир.
Обновлено в 09:30
Музыка
Дробыш подаст в суд на организаторов «Евровидения»
Продюсер Виктор Дробыш планирует подать иск в суд на Европейский вещательный союз (EBU), из-за того что членов жюри из Белоруссии отстранили от голосования в финале «Евровидения-2019».
Обновлено в 08:54
Культура
Ксения Собчак назначена генпродюсером телеканала «Супер»
Телеведущая Ксения Собчак назначена генеральным продюсером телеканала "Супер", говорится в сообщении холдинга "Газпром-медиа", в который входит канал.
Обновлено в 07:15
Политика
Журналисты «Коммерсанта» покинут издание из-за статьи о Матвиенко
Специальный корреспондент издательского дома «Коммерсантъ» Иван Сафронов и заместитель редактора отдела политики Максим Иванов покидают издание из-за статьи об отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.
Обновлено в 05:17
Политика
Лавров прокомментировал слова Зеленского о языковом расколе на Украине
Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о преодолении языкового раскола.
Обновлено в 09:40
Общество
Медведев расширил перечень специальностей для целевого обучения
Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что подписал распоряжение о расширении перечня специальностей для набора в пределах квоты на целевое обучение за счёт бюджетных средств.
Обновлено в 08:10
Политика
Guardian: Петров и Боширов действовали не одни
В публикации The Guardian, которая появилась в газете в минувшие выходные, со ссылкой на неназванные источники сообщается, что подозреваемые Великобританией в осуществлении нападения на Скрипалей Александр Петров и Руслан Боширов (которых британские СМИ называют сотрудниками ГРУ Александром Мишкиным и Анатолием Чепигой) действовали не одни.
Обновлено в 09:06
Общество
В России меняют правила сдачи ЕГЭ
Правила сдачи Единого государственного экзамена для школьников восьми регионов России в этом году изменятся.
Обновлено вчера в 22:33
Происшествия
МВД предложило конфисковывать автомобили у пьяных водителей
МВД России предлагает правительству внести поправки в законодательство, разрешающие конфискацию автомобилей у водителей, находящихся в состоянии опьянения, передает ТАСС со ссылкой на пресс-центр ведомства.
Обновлено в 07:42
Футбол
«Краснодар» подтвердил, что Каборе и Перейра покинут клуб
Обновлено в 09:02
Авто
Универсал Opel Astra был замечен без камуфляжа
Сзади новинка больше напоминает универсал Astra текущего поколения.
Обновлено в 04:32
Экономика
«Ингосстрах» внедрил формат натурального возмещения ущерба в жилых помещениях
До сих пор форма натурального возмещения в основном применялась в автостраховании.
Обновлено в 07:40
Политика
Зеленский попросил журналистов обращаться к нему просто по имени
Владимир Зеленский, который сегодня вступил в должность президента Украины, попросил представителей СМИ обращаться к нему по имени.
Обновлено в 08:55
Кино
Новый киноляп нашли в финальной серии «Игры престолов»
Зрители сериала «Игра престолов» в финальной серии обнаружили новый киноляп, сообщает 20 мая телеканал «360» со ссылкой на комментарии поклонников сериала в соцсетях.
Обновлено в 07:42
Происшествия
Таксист сбил женщину с коляской в Петербурге
На кадрах видно, как женщина с двумя детьми добегает до середины дороги, но не останавливается на островке безопасности, а бросается на противоположную сторону, притом что практически в тот же момент светофор загорается красным.
Обновлено в 09:29
Армия и оружие
Новейшая бронетехника начала прибывать в Ливию
В порт ливийской столицы на прибывшем из Турции судне Amazon доставлена большая партия бронеавтомобилей.
Обновлено в 06:03
Происшествия
Три человека погибли при взрыве на АЗС в Подмосковье
Обновлено в 09:41
Авто
Импорт праворульных машин станет дороже из-за нового регламента
По информации портала vl.ru, документ подорожал отчасти из-за закрытия одной из трех имевшихся в Приморском крае сертификационных лабораторий, а также из-за ужесточения требований к остальным организациям.
Обновлено в 08:06
Авто
Volkswagen наладит в России производство нового кроссовера Tharu
Компания Volkswagen планирует в 2020 году начать в России выпуск нового компактного кроссовера Tharu.
Обновлено в 07:46
Происшествия
В работе Альфа-банка произошел сбой
Чаще всего пользователей беспокоили трудности со входом в мобильное приложение (65%). Еще 18% сообщили о сбое всех сервисов.
Обновлено в 05:49
Происшествия
Суд арестовал мужчину по делу об убийстве помощника прокурора в Москве
Ранее в мае в Москве нашли мертвым 23-летнего помощника Бутырского межрайонного прокурора Дмитрия Некрасова.
Обновлено в 09:26
Происшествия
Третьяковка получила стол-трансформер для реставрации картины Репина
В Третьяковскую галерею поступил стол-трансформер, который позволит приступить к самым сложным этапам реставрации поврежденной картины Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года».
Обновлено в 09:38
Музыка
Певицу МакSим выписали из больницы после ДТП
Российскую певицу МакSим (Марину Абросимову) выписали из больницы, самочувствие у артистки отличное, сообщила РИА Новости в понедельник ее представительница Маргарита Соколова.
Обновлено в 06:35
Наука
Определение эталона килограмма изменится с 20 мая
20 мая изменится процедура определения килограмма. Ученые заменят физический эталон измерения массы на константу.
Обновлено вчера в 08:09