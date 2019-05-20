В России работодатели задолжали своим сотрудникам почти 3 млрд рублейАБН 07:03

На начало апреля задолженность по зарплате в России достигла 2,9 млрд рублей. Такую же сумму работодатели выплати сотрудникам в январе-феврале 2019 года.

В России работодатели задолжали своим сотрудникам почти 3 млрд рублей

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