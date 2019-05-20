Экономика

В России работодатели задолжали своим сотрудникам почти 3 млрд рублейАБН 07:03

На начало апреля задолженность по зарплате в России достигла 2,9 млрд рублей. Такую же сумму работодатели выплати сотрудникам в январе-феврале 2019 года.
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Задолженность по зарплате в РФ приближается к 3 млрд рублей

News.ru06:05

В апреле российские работодатели задолжали работникам почти 3 млрд рублей

Реальное время05:27

Голикова назвала сумму задолженности работодателей по зарплате

Rambler News Service05:32

Голикова: Задолженность по зарплате в РФ в апреле достигла почти 3 млрд рублей

Росбалт05:32

Российские работодатели задолжали сотрудникам почти 3 млрд рублей

Коммерсантъ05:35

В апреле работодатели в РФ задолжали работникам почти 3 млрд рублей

Интерфакс04:54

Задолженность по зарплате в России к началу апреля составила 2,9 млрд рублей

DP.RU05:13
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Татьяна Голикова
Российский экономист
Российский государственный деятель, экономист. Заместитель председателя Правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики с 18 мая 2018 года. Декан факультета государственного управления и финансового контроля Финансового университета при Правительстве РФ.
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