Экономика

Работающие пенсионеры получат прибавку к пенсииРИА Новости вчера в 07:59

Пенсионный фонд 1 августа проведет перерасчет страховых выплат пенсионерам, которые работали в 2018 году. Об этом сообщается на сайте ПФР. Корректировка коснется всех получателей страховых пенсий, за которых в прошлом году поступали страховые взносы.
Читать в источнике
Комментировать374

Подробнее о событии

Пенсии работающих пенсионеров вырастут с 1 августа

ТАССвчера в 17:10

Работающим пенсионерам пересчитают пенсии

РИА Новостивчера в 21:30

В России работающим пенсионерам повысили пенсии

Газета.Ruвчера в 20:16

Работающие пенсионеры в России получили прибавку к пенсии

REGNUM04:23

Около 14 млн работающих пенсионеров получат прибавку к пенсии с 1 августа

Коммерсантъвчера в 13:44

Пенсионный фонд увеличит пенсии около 14 млн россиян после перерасчета

РБКвчера в 10:22

Законы августа. Новый ГОСТ, прибавка к пенсии, поблажки с ипотекой – что еще нас ожидает в последний месяц лета?

Газета Единствовчера в 09:51
Показать все источники
Автоматически обработаны 7273 источника, обновлено в 08:49, Ашберн
Политика

МИД России высказался о гибели российских журналистов в ЦАР

Погибшие в Центральноафриканской республике (ЦАР) в 2018 году российские журналисты получили туристические визы, введя в заблуждение официальные органы власти.
Обновлено в 08:36
Авто

АвтоВАЗ снова поднял цены на автомобили Lada

Обновлено в 03:17
Происшествия

Врачи выписали из больницы Инну Чурикову

Обновлено в 06:53
Происшествия

Элитный спецназ ФСБ уличили в перевозке денег на больничных

Сотрудники спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» ФСБ России занимались перевозкой средств, которые банкиры передавали крышевавшим их силовикам.
Обновлено вчера в 08:27
Происшествия

Задержан второй подозреваемый в убийстве активистки Григорьевой

Обновлено в 06:42
Космос

Дым от пожаров в Сибири достиг США и Канады

Дым от горящих сибирских лесов достиг территории Аляски и западного побережья Канады, сообщает NASA со ссылкой на спутниковые снимки.
Обновлено в 06:27
Политика

Роскосмос в 2019 году планирует произвести около 40 пусков

По словам Рогозина, всего в 2019 году планируется около 40 пусков в космос.
Обновлено в 07:57
Общество

Финляндия ужесточила визовые требования для россиян

В МИД Финляндии пояснили, что максимально оттянули срок ужесточения требований к документам россиян для шенгенской визы, чтобы постараться не затронуть массовый сезон отпусков.
Обновлено в 08:43
Общество

Генпрокуратура: коррупционеры в России ценят любовь и свободу

Обе группы опрошенных больше всего ценят свободу, семью и любовь.
Обновлено в 06:46
Общество

Какие изменения придут в жизнь россиян с августа 2019 года

Сегодня, 1 августа, начнут перерасчитывать пенсию для работающих пенсионеров.
Обновлено вчера в 23:04
Игры

Borderlands 3 отправилась в печать

Обновлено в 03:21
Футбол

Шюррле провел первую тренировку в «Спартаке»

Обновлено в 07:01
Музыка

В США отменили юбилейный фестиваль «Вудсток»

Обновлено в 06:00
Политика

Роскосмос показал спутниковые снимки пожаров в Сибири

Роскосмос опубликовал на своем сайте снимки со спутника очагов пожара в Красноярском крае, Бурятии, Иркутской области и других регионах Сибири.
Обновлено в 08:30
Армия и оружие

Глава МИД Германии рассказал о тревоге Европы из-за российских ядерных ракет

Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что отказ России уничтожать ракету 9М729, нарушающую, по мнению США, ДРСМД, вызывает в Европе серьезную тревогу.
Обновлено в 06:42
Авто

Haval получил одобрение Минпромторга на льготы

Обновлено в 01:00
Происшествия

Врачи нашли во рту у ребенка 526 лишних зубов

В Индии врачи удалили семилетнему ребенку 526 лишних зубов, сообщает Times of India. Мальчик жаловался на сильную боль в нижней челюсти.
Обновлено в 07:04
Общество

В Гидрометцентре предупредили об аномально холодном августе

В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.
Обновлено в 02:28
Авто

Эксклюзивный кабриолет «Гелендваген» выставили на продажу

Горнолыжник из Швеции Ион Олссон решил продать свой уникальный полноприводный кабриолет, сделанный на базе Mercedes-Benz G 500.
Обновлено в 05:55
Здоровье

Лечение россиян с ВИЧ оказалось под угрозой из-за закупок лекарства

Ранее сообщалось, что повторный тендер на поставку препарата против ВИЧ под названием ламивудин вновь сорвался из-за слишком низкой максимальной цены контракта.
Обновлено в 06:55
Армия и оружие

Мощь Риги удивит Москву, заявил латвийский генерал

Латвийский военный заявил, что армия республики способна удивить Россию или любого другого противника в случае нападения на нее.
Обновлено в 07:32
Экономика

АРБ может объединится с с Ассоциацией банков России

Следует отметить, что в настоящее время в России действуют две крупные банковские ассоциации — Ассоциация банков России, которую возглавляет бывший первый зампред ЦБ Георгий Лунтовский, и АРБ Гарегина Тосуняна.
Обновлено в 06:15
Общество

ФБК нашел у родственников вице-мэра Москвы недвижимость на 6,5 млрд руб

Общую стоимость имущества фонд оценивает в 6,5 млрд руб. РБК запросил комментарий у пресс-секретаря московского мэра Сергея Собянина Гульнары Пеньковой.
Обновлено в 08:13
Транспорт

ГИБДД впервые опубликовала карту видеокамер на дорогах

Госавтоинспекция МВД России выложила на своем сайте карту с подробным месторасположением камер на дорогах страны.
Обновлено вчера в 06:00
Авто

Новый кросс-вэн Renault Triber пользуется ажиотажным спросом

Официальный старт продаж нового внедорожного компакт-вэна Renault Triber запланирован на август текущего года, но уже сейчас дилеры марки начали принимать предварительные заказы на новинку.
Обновлено в 00:07
Политика

Как в Сибири борются с лесными пожарами

Президент США Дональд Трамп предложил России помощь в тушении пожаров.
Обновлено в 04:55
Общество

Алексиевич совершила каминг-аут

Обновлено в 04:05
Политика

Против Порошенко открыли еще одно уголовное дело

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины открыло еще одно уголовное производство против бывшего президента Петра Порошенко и экс-главы Нацбанка страны Валерии Гонтаревой.
Обновлено в 03:41
Политика

Ляшко призвал избавить Украину от «нашествия зеленой чумы»

Лидер украинской "Радикальной партии" Олег Ляшко сообщил, что объединяется с мэром Киева Виталием Кличко для противостояния президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Обновлено в 07:17
Технологии

В России запатентовано мультикалиберное модульное стрелковое оружие

Ранее «Профиль» писал, что в России создали новую систему управления стрелковым оружием.
Обновлено в 08:08
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное