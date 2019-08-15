Общество
В России пять 17-летних матерей в 2018 году родили по пятому ребёнкуREGNUM 00:20
В 2018 году в России более четырёх тысяч детей появились на свет у несовершеннолетних жительниц страны. Так, согласно данным Росстата, матерями стали четыре 12-летние девочки. У 13-летних девушек родились 32 малыша, 190 первенцев появились на свет у 14-летних.
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с чего всё началось
В России в прошлом году родились пять детей, которые стали пятыми по счету для их 17-летних матерей, следует из данных Росстата. Также 919 детей появились на свет у 15-летних девушек, при этом 22 из них стали мамами уже во второй раз.РИА Новости01:56
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