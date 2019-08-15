В России в прошлом году родились пять детей, которые стали пятыми по счету для их 17-летних матерей, следует из данных Росстата. Также 919 детей появились на свет у 15-летних девушек, при этом 22 из них стали мамами уже во второй раз.

с чего всё началось

В 2018 году в России более четырёх тысяч детей появились на свет у несовершеннолетних жительниц страны. Так, согласно данным Росстата, матерями стали четыре 12-летние девочки. У 13-летних девушек родились 32 малыша, 190 первенцев появились на свет у 14-летних.

В России пять 17-летних матерей в 2018 году родили по пятому ребёнку

Энергетика Стоимость нефти марки Brent снизилась до $58,46 за баррель Октябрьские фьючерсы на нефть марки Brent уменьшились в цене на 0,19%, достигнув $58,46 за баррель.

Происшествия Мать избитой девочки из Ингушетии заявила о желании вернуть дочь Уполномоченный по правам ребёнка в Ингушетии Зарема Чахкиева сообщила, что мать семилетней Аиши Ажиговой, ранее избитой и в настоящий момент проходящей лечение в НИИ имени Рошаля в Москве, решила вернуть свою дочь.

Происшествия В Норвегии электросамолет совершил аварийную посадку Двухместный самолет с электромотором модели Alpha Electro совершил аварийную посадку на озеро у города Арендал на юге Норвегии.

Общество Любовь Соболь прекратила голодовку Любовь Соболь, незарегистрированный кандидат в Мосгордуму, прекратила голодовку, объявленную в знак протеста против отказа в регистрации.

Финансы Пробили дно: за валютные вклады в Европе и России придется платить Уход в минус Эксперименты с отрицательными процентными ставками в Европе происходили еще в начале нашего десятилетия.

Армия и оружие Алтайский край вооружили ракетными комплексами «Фагот» Противотанковые ракетные комплексы второго поколения "Фагот" поступили на вооружение военных в Алтайском крае и Омской области, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

Футбол Гризманн продал Ляказетта в «Хаддерсфилд» в футбольном менеджере Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн сообщил форварду «Арсенала» Александру Ляказетту о продаже того в футбольном симуляторе.

Экономика Подсчитаны возможные потери США от эскалации в торговой войне «По оценкам команды нашего института, введение дополнительного тарифа в размере десяти процентов на китайский импорт общей стоимостью около 300 миллиардов долларов приведет к замедлению экономического роста США на 0,06 процентных пункта, увеличению индекса потребительских цен на 0,16 процентных пункта и сокращению социального обеспечения на 8,2 миллиарда долларов», — отметил Фэн.

Армия и оружие Россия перебросила бомбардировщики Ту-160 ближе к границам США Инцидент с сопровождением российских стратегических бомбардировщиков у границ США повторился в августе.

Политика Экспорт российского леса в Китай может быть полностью прекращен Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин сообщил, что если Пекин не станет вместе с Москвой решать проблему незаконных вырубок, Россия может полностью запретить экспорт своего леса в Китай.

Игры Студия 4A Games начала разработку новой части Metro Европейский издатель видеоигр THQ Nordic провел презентацию для инвесторов, в ходе которой, кроме прочего, сообщил о начале разработки новой игры франшизы Metro студией 4A Games.

Хоккей Голкипер Эдди Лэк приостановил карьеру, он будет работать тренером вратарей Голкипер Эдди Лэк объявил, что принял решение приостановить спортивную карьеру. Вратарь будет работать в системе университета Аризоны.

Экономика Россия «потеряла» полмиллиона предпенсионеров В первом случае рынок труда не досчитался почти полмиллиона человек (476 тысяч), во втором – 129 тысяч, передает "Уралинформбюро".

Общество В особняке миллиардера Эпштейна нашли портрет Билла Клинтона в платье В особняке американского финансиста Джеффри Эпштейна, покончившего с собой в нью-йоркской тюрьме, обнаружили портрет бывшего президента США Билла Клинтона в синем платье и красных туфлях на каблуках.

Хоккей Хоккеисты ЦСКА победили «Лозанну» в товарищеском матче Действующий обладатель Кубка Гагарина ЦСКА в товарищеском матче одержал победу над швейцарской «Лозанной».

Политика AP: США обсуждают с союзниками развертывание новых ракет в Азии Замгоссекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон рассказала, что Вашингтон рассматривает возможность размещение новых ракет в Азии.

Энергетика В Совфеде оценили планы Польши повысить цену на транзит газа из России Ранее Наимский заявил о намерении Польши повысить стоимость транзита российского газа по трубопроводу «Ямал — Европа».

Общество Роскачество назвало лучшие марки школьной формы По итогам исследования лучшими были признаны торговые марки «Наша форма» и «Старт», которые не только соответствуют требованиям качества и безопасности, но и опережают стандарты Роскачества.

Общество Минтруд прокомментировал предложение о четырёхдневной рабочей неделе В Министерстве труда и социальной защиты получили письмо Федерации независимых профсоюзов России с предложением о переходе на четырёхдневную рабочую неделю.

Футбол «Матч ТВ» обвинил «Порту» в срыве трансляции матча «Краснодара» в ЛЧ По словам представителей канала, телевизионные права на трансляцию матча принадлежат непосредственно "Порту" и клуб в последний момент отказался предоставлять сигнал российской стороне.