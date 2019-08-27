Финансы
9111.ruВ России просрочка по потребкредитам снизилась вдвое
За последние три года просрочка по потребительским кредитам в России снизилась вдвое – с 8% до 4%. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на исследование РЭУ им. Г.В. Плеханова. Несмотря на это, зафиксирован рост кредитного портфеля сразу на 20% в год.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
ЦБ прав Уровень просрочки по потребкредитам за последние три года (с середины 2016-го) снизился почти в два раза — с 8 до 4%, говорится в исследовании РЭУ.Известиявчера в 17:02
Подробнее о событии
Показать все источники
Может ли банк заблокировать деньги на зарплатной карте за долг по кредиту?
Аргументы и Фактывчера в 07:02
Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 08:13, Ашберн
Общество
Российское общество психиатров не признало наркотиком антидепрессант, из-за которого завели несколько уголовных дел
Российское общество психиатров (РОП) заявило, что антидепрессант бупропион, из-за которого было заведено несколько уголовных дел, не является наркотиком.
Новая газета 03:12
Космос
«Союз МС-14» с роботом «Федором» пристыковался к МКС
Космический корабль "Союз-14" успешно провел стыковку с Международной космической станцией (МКС) со второй попытки, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 01:46
Политика
Зеленский определился с кандидатурой на пост премьер-министра Украины
Президент Украины Владимир Зеленский предложил Верховной раде назначить замруководителя офиса главы государства Алексея Гончарука на пост премьер-министра страны.
Известия 07:09
Наука
Синдром беспокойных ног приводит к суициду
Исследование показало, что жертвы синдрома беспокойных ног почти в три раза чаще рискуют столкнуться с самоповреждениями или совершить попытку суицида.
Medikforum.ru вчера в 05:30
Авто
Ателье Wheelsandmore создало 784-сильный Bentley Continental GT
Хотим отметить, что В базовом исполнении Bentley Continental GT оснащается 6,0-литровым W12, отдача которого составляет 635 л.с. мощности и 900 Нм крутящего момента.
SpeedMe 04:05
Музыка
Лолита расплакалась на репетиции песни в рамках конкурса «Новая волна»
Известная российская певица «Лолита» сильно расплакалась во время исполнения на репетиции популярной песни «Городок».
Актуальные Новости 05:37
Политика
Пушков ответил на заявление сенатора США об отказе в российской визе
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова сенатора США Рона Джонсона, который заявил, что Россия отказала ему в визе.
Газета.Ru 07:08
Политика
Макрон ответил на выпад президента Бразилии в адрес его жены
Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на слова бразильского лидера Жаира Болсонару, посмеявшегося над внешностью его жены в соцсетях.
Известия вчера в 09:28
Общество
Глава Минприроды заявил о нехватке лесничих в России
Численность лесничих в России сегодня составляет 23 тысячи, этот норматив предстоит увеличить, заявил министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин.
РИА Новости 06:52
Футбол
Брат Погба: Полю нравится «Барселона»
«Да, Полю нравится «Барселона», но на его возможный трансфер в «Реал» это никак не повлияет», — цитирует Матиаса El Chiringuito.
Чемпионат 06:47
Политика
The Guardian: Трамп поссорился с лидерами G7 из-за России
Телеканал 360° 25 августа в 17:22
Происшествия
Пожилая женщина умерла на скамейке у больницы в Севастополе
В Севастополе на скамейке у городской больницы № 4 умерла пожилая женщина. Информация об этом появилась в одной из соцсетей.
Известия вчера в 09:53
Транспорт
Реконструкцию Филевской линии московского метро завершат до конца года
Основные работы по ремонту Филевской линии метрополитена завершены.
Российская газета 07:01
Политика
Путин и Эрдоган осмотрели новейший истребитель Су-57
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган осмотрели новейший российский истребитель Су-57, представленный на экспозиции авиасалона МАКС-2019.
РИА Новости 06:43
Экономика
В Минэкономразвития предсказали снижение роста доходов россиян
Минэкономразвития снизило прогноз роста реальных доходов россиян в 2019 году с 1 до 0,1%, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru вчера в 14:39
Шоу-бизнес
Звезда «Полицейского с Рублевки» Роман Попов похудел на 40 килограммов
Звезда сериала «Полицейский с Рублевки» Роман Попов рассказал о том, что похудел на 40 килограммов.
Вечерняя Москва вчера в 08:01
Технологии
В TikTok появился эффект зеленого экрана
Megaobzor.com 03:24
Происшествия
Полицейских подозревают в изнасиловании 17-летней волейболистки
Полицейских подозревают в изнасиловании 17-летней волейболистки, выступающей за команду Московской области в рамках финала первенства России по пляжному волейболу в Анапе.
Газета.Ru 01:57
Экономика
Россия ограничила ввоз озоноразрушающих веществ
Правительство ввело временное ограничение на ввоз в Россию озоноразрушающих веществ (ОРВ).
Коммерсантъ 04:27
Общество
Автовладельцы смогут обжаловать штрафы онлайн
На сайте госуслуг появится сервис, с помощью которого автовладельцы смогут обжаловать штрафы онлайн, сообщил журналистам официальный представитель вице-премьера Максима Акимова.
РИА Новости 02:12
Кино
Появился тизер заключительного эпизода «Звездных войн»
Опубликован тизер с кадрами из девятого эпизода легендарной фантастической саги «Звездные войны».
iReactor вчера в 14:36
Происшествия
Эксперт-ядерщик призвал серьезно отнестись к сообщению Росгидромета
ЧП на морском ракетном полигоне Северного флота в Архангельской области (поселок Нёнокса, в 40 километрах от Северодвинска) произошло утром 8 августа.
Свободная Пресса вчера в 09:25
Происшествия
Персональные данные 700 тыс. сотрудников РЖД утекли в Сеть
В ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) началась проверка по поводу публикации в открытых источниках персональных данных сотрудников компании, сообщил РБК представитель РЖД.
РБК 06:49
Экономика
Минфин и ЦБ представят новую систему пенсионных накоплений
Министерство финансов и Центробанк через неделю представят новую модель формирования пенсионных накоплений, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.
РИА Новости 07:12
Политика
Верховную Раду заблокировали следователи ГБР и СБУ
В Верховную Раду пришли с обысками следователи Службы безопасности Украины (СБУ) и Государственного бюро расследований (ГБР).
Lenta.ru 07:31
Гаджеты
На Apple и Samsung подали в суд из-за излучения смартфонов
На Apple и Samsung подали в суд после исследования по заказу газеты Chicago Tribune, которое показало превышение норм излучения смартфонов, сообщает Forbes.
Rambler News Service вчера в 16:04