Финансы
9111.ruВ России просрочка по потребкредитам снизилась вдвое
За последние три года просрочка по потребительским кредитам в России снизилась вдвое – с 8% до 4%. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на исследование РЭУ им. Г.В. Плеханова. Несмотря на это, зафиксирован рост кредитного портфеля сразу на 20% в год.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
ЦБ прав Уровень просрочки по потребкредитам за последние три года (с середины 2016-го) снизился почти в два раза — с 8 до 4%, говорится в исследовании РЭУ.Известиявчера в 17:02
Подробнее о событии
Показать все источники
Может ли банк заблокировать деньги на зарплатной карте за долг по кредиту?
Аргументы и Фактывчера в 07:02
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 12:26, Ашберн
Футбол
«ПСЖ» назвал «Барселоне» условия продажи Неймара
Руководство клуба "Пари Сен-Жермен" озвучило условия, при которых продаст "Барселоне" бразильского нападающего Неймара.
Российская газета 05:08
Армия и оружие
США перебросили в Великобританию два бомбардировщика B-2 Spirit
Соединенные Штаты Америки перебросили в Великобританию два стратегических бомбардировщика B-2 Spirit.
Pravda.Ru 09:46
Спорт
СБР и биатлонисты сборной России нашли компромисс по контрактам
27 августа на заседании правления Союза биатлонистов России в результате диалога между руководством организации и спортсменами из мужской сборной был достигнут компромисс по контрактам.
Газета.Ru 12:08
Шоу-бизнес
В Москве госпитализирован певец Юлиан
Накануне.Ru 03:47
Футбол
Матч сборных России и Шотландии покажет Первый канал
Отборочный матч сборной России к чемпионату Европы — 2020 по футболу против команды Шотландии будет показан в прямом эфире на Первом канале.
Реальное время вчера в 13:50
Армия и оружие
Авиаэксперт назвал главное «экспортное окно» МАКС-2019
Авиационно-космический салон МАКС-2019 В подмосковном Жуковском стартовал международный авиационно-космический салон МАКС-2019.
Экономика сегодня 06:47
Футбол
«Краснодар» предложил контракт Фернандешу
Как сообщает "Спорт-Экспресс", "Краснодар" предложил Фернандешу контракт по схеме "1+1".
Российская газета 01:48
Общество
В Москве повысили минимальную пенсию
Мэр Москвы Сергей Собянин повысил минимальную пенсию москвичей с городской доплатой на две тысячи до 19,5 тысяч рублей, изменения заработают с 1 сентября, говорится в материалах к заседанию президиума правительства Москвы.
РИА Новости 09:43
Авто
В России показали вертолет «Ансат» в стиле Aurus
Холдинг «Вертолеты России» Международном авиационно-космическом салоне (МАКС-2019) презентовал вертолет «Ансат» с салоном повышенной комфортности.
NewInform 06:27
Политика
На Украине завели дело против Парубия по сожжению людей в Одессе
Государственное бюро расследований Украины завело дело против скандально известного спикера Верховной рады Андрея Парубия по вопросу его причастности к организации массового убийства людей в Одессе 2 мая 2014 года, сообщил 27 августа украинский юрист Андрей Портнов в своем Telegram-канале.
REGNUM 11:36
Экономика
«Ростех» судится с Boeing из-за поставок 737 MAX
Требования к авиакомпании составляют $115 млн Лизинговая структура «Ростеха» «Авиакапитал-Сервис» готова к внесудебным переговорам с Boeing о расторжении контракта на поставку 35 самолетов Boeing 737 MAX 8 и выплате компенсации в размере как минимум $75 млн.
Коммерсантъ 07:49
Транспорт
Собянин утвердил тарифы на проезд по МЦД
Власти Москвы утвердили цены на проезд на первых двух московских диаметрах (МЦД-1 от Одинцова до Лобни и МЦД-2 от Нахабина до Подольска), которые планируется запустить в ноябре.
ТАСС 09:42
Происшествия
Пожилая женщина умерла на скамейке у больницы в Севастополе
В Севастополе на скамейке у городской больницы № 4 умерла пожилая женщина. Информация об этом появилась в одной из соцсетей.
Известия вчера в 09:53
Футбол
На матч «Краснодара» с «Олимпиакосом» продали все билеты
Нева Спорт 11:45
Экономика
Мосбиржа наградила ВТБ за продвижение индивидуальных инвестсчетов
Банк ВТБ получил награду Московской биржи за вклад в развитие и продвижение индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС), сообщает пресс-служба банка.
РИА Новости 09:23
Общество
Россияне смогут указывать волонтёрский опыт в резюме
Как сообщили в Федеральной службе по труду и занятости, такая возможность появится уже в 2020 году при размещении резюме на специализированном портале Роструда «Работа в России».
RT на русском 09:24
Наука
Установлено, что оптимисты живут дольше
Как информирует Proceedings of the National Academy of Sciences, у исследуемых мужчин и женщин, которые по результатам проведенного тестирования были отнесены к самым оптимистичным людям, продолжительность жизни оказалась на одиннадцать и пятнадцать процентов выше.
Ugpressa.ru вчера в 16:05
Здоровье
В ГД уволившихся врачей Нижнего Тагила обвинили в саботаже
Депутат Государственной думы от Нижнего Тагила Алексей Балыбердин прокомментировал массовое увольнение хирургов из одной из городских больниц.
Труд 06:13
Политика
В российском МИД опровергли слова сенатора США об отказе в визе
В российском МИД прояснили ситуацию вокруг американского сенатора Рона Джонсона, которому, по его собственным словам, якобы отказали в выдаче визы РФ.
RT на русском 05:13
Общество
Почти 34 млн работающих россиян попали в «квалификационную яму»
Всего в «квалификационной яме» находятся 1,3 млрд людей, и за ближайшие 10 лет их станет на 100 млн больше, отмечается в докладе международного консалтингового агентства BCG и организации World Skills, подготовленном совместно с «Росатомом».
RT на русском 08:10
Политика
Санкции против «Северного потока-2» навредят компаниям из США
Компании из США подвергнутся рискам из-за вероятного введения санкций Вашингтона против проекта магистрального газопровода "Северный поток-2", пишет немецкое издание Handelsblatt.
Вести.Финанс 06:28
Музыка
Билли Айлиш, Тейлор Свифт и Ариана Гранде победили на MTV VMA
Ну а "Лучшей песней года" выбрали Old Town Road (Remix) в исполнении рэпера Lil Nas X и рокера-гитариста Билли Рэй Сайруса.
Российская газета 08:13
Происшествия
Из-за расследования Голунова уволен подполковник ФСБ Марат Медоев
Отстранен от должности подполковник ФСБ Марат Медоев, связанный с делом журналиста Ивана Голунова, заявил близкие к ФСБ источники, 26 августа сообщает РБК.
Красная весна вчера в 12:16
Политика
На МАКС показали уникальный Су-47
На авиасалоне МАКС-2019, который проходит в Жуковском с 27 августа по 1 сентября, на статической экспозиции выставили перспективный палубный истребитель Су-47 "Беркут".
Суть событий 11:48
Политика
Газ по «Турецкому потоку» пустят до конца года
Президент добавил, что второй этап поставок российских комплексов С-400 в его страну будет продолжаться до конца сентября.
Большая Азия 11:17
Политика
Рогозин сообщил детали об отказавшей при стыковке «Союза» аппаратуре
Аппаратура системы сближения «Курс», отказавшая во время стыковки «Союза МС-14» с МКС 24 августа, была не российского производства.
РБК 00:03
Происшествия
Против полицейских в Анапе возбудили дело о понуждении девушки к сексу
РИА Новости вчера в 13:49
Экономика
В ведомствах обсудят судьбу индивидуального пенсионного капитала
Ранее замглавы Минфина Алексей Моисеев сообщил, что новая пенсионная реформа не будет носить название ИПК (индивидуальный пенсионный капитал), а о новых деталях планируется объявить уже в ближайшую неделю.
Известия 10:23