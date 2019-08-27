Финансы

9111.ru9111.ruВ России просрочка по потребкредитам снизилась вдвое

За последние три года просрочка по потребительским кредитам в России снизилась вдвое – с 8% до 4%. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на исследование РЭУ им. Г.В. Плеханова. Несмотря на это, зафиксирован рост кредитного портфеля сразу на 20% в год.
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Дутая проблема: просрочка снизилась вдвое на фоне роста кредитования

ЦБ прав Уровень просрочки по потребкредитам за последние три года (с середины 2016-го) снизился почти в два раза — с 8 до 4%, говорится в исследовании РЭУ.
Известиявчера в 17:02

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СМИ: Уровень просрочки по потребкредитам в России снизился до 4% за три года

RT на русском07:40

Уровень просрочки по потребкредитам в России резко сократился

Народные новостивчера в 21:13

Может ли банк заблокировать деньги на зарплатной карте за долг по кредиту?

Аргументы и Фактывчера в 07:02

Просрочка по потребительским кредитам в РФ снизилась вдвое

Вечерняя Москвавчера в 18:13

Уровень просрочки по потребкредитам снизился наполовину в России

РЕН ТВвчера в 18:09

Просрочка по потребкредитам в России снизилась вдвое

Известиявчера в 17:52

Просрочка по потребительским кредитам снизилась в России в два раза

ТК Звездавчера в 19:07
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 12:26, Ашберн
Футбол

«ПСЖ» назвал «Барселоне» условия продажи Неймара

Руководство клуба "Пари Сен-Жермен" озвучило условия, при которых продаст "Барселоне" бразильского нападающего Неймара.
Российская газета 05:08
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США перебросили в Великобританию два бомбардировщика B-2 Spirit

Соединенные Штаты Америки перебросили в Великобританию два стратегических бомбардировщика B-2 Spirit.
Pravda.Ru 09:46
Спорт

СБР и биатлонисты сборной России нашли компромисс по контрактам

27 августа на заседании правления Союза биатлонистов России в результате диалога между руководством организации и спортсменами из мужской сборной был достигнут компромисс по контрактам.
Газета.Ru 12:08
Шоу-бизнес

В Москве госпитализирован певец Юлиан

Накануне.Ru 03:47
Экономика

Россия получила право на поставку говядины в Бразилию

ТАСС 08:18
Футбол

Матч сборных России и Шотландии покажет Первый канал

Отборочный матч сборной России к чемпионату Европы — 2020 по футболу против команды Шотландии будет показан в прямом эфире на Первом канале.
Реальное время вчера в 13:50
Армия и оружие

Авиаэксперт назвал главное «экспортное окно» МАКС-2019

Авиационно-космический салон МАКС-2019 В подмосковном Жуковском стартовал международный авиационно-космический салон МАКС-2019.
Экономика сегодня 06:47
Футбол

«Краснодар» предложил контракт Фернандешу

Как сообщает "Спорт-Экспресс", "Краснодар" предложил Фернандешу контракт по схеме "1+1".
Российская газета 01:48
Общество

В Москве повысили минимальную пенсию

Мэр Москвы Сергей Собянин повысил минимальную пенсию москвичей с городской доплатой на две тысячи до 19,5 тысяч рублей, изменения заработают с 1 сентября, говорится в материалах к заседанию президиума правительства Москвы.
РИА Новости 09:43
Авто

В России показали вертолет «Ансат» в стиле Aurus

Холдинг «Вертолеты России» Международном авиационно-космическом салоне (МАКС-2019) презентовал вертолет «Ансат» с салоном повышенной комфортности.
NewInform 06:27
Политика

На Украине завели дело против Парубия по сожжению людей в Одессе

Государственное бюро расследований Украины завело дело против скандально известного спикера Верховной рады Андрея Парубия по вопросу его причастности к организации массового убийства людей в Одессе 2 мая 2014 года, сообщил 27 августа украинский юрист Андрей Портнов в своем Telegram-канале.
REGNUM 11:36
Экономика

«Ростех» судится с Boeing из-за поставок 737 MAX

Требования к авиакомпании составляют $115 млн Лизинговая структура «Ростеха» «Авиакапитал-Сервис» готова к внесудебным переговорам с Boeing о расторжении контракта на поставку 35 самолетов Boeing 737 MAX 8 и выплате компенсации в размере как минимум $75 млн.
Коммерсантъ 07:49
Транспорт

Собянин утвердил тарифы на проезд по МЦД

Власти Москвы утвердили цены на проезд на первых двух московских диаметрах (МЦД-1 от Одинцова до Лобни и МЦД-2 от Нахабина до Подольска), которые планируется запустить в ноябре.
ТАСС 09:42
Происшествия

Пожилая женщина умерла на скамейке у больницы в Севастополе

В Севастополе на скамейке у городской больницы № 4 умерла пожилая женщина. Информация об этом появилась в одной из соцсетей.
Известия вчера в 09:53
Футбол

На матч «Краснодара» с «Олимпиакосом» продали все билеты

Нева Спорт 11:45
Общество

На ярмарке в Брянске коров нарядили в форму красноармейцев

Вести.Ru 04:23
Экономика

Мосбиржа наградила ВТБ за продвижение индивидуальных инвестсчетов

Банк ВТБ получил награду Московской биржи за вклад в развитие и продвижение индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС), сообщает пресс-служба банка.
РИА Новости 09:23
Общество

Россияне смогут указывать волонтёрский опыт в резюме

Как сообщили в Федеральной службе по труду и занятости, такая возможность появится уже в 2020 году при размещении резюме на специализированном портале Роструда «Работа в России».
RT на русском 09:24
Наука

Установлено, что оптимисты живут дольше

Как информирует Proceedings of the National Academy of Sciences, у исследуемых мужчин и женщин, которые по результатам проведенного тестирования были отнесены к самым оптимистичным людям, продолжительность жизни оказалась на одиннадцать и пятнадцать процентов выше.
Ugpressa.ru вчера в 16:05
Здоровье

В ГД уволившихся врачей Нижнего Тагила обвинили в саботаже

Депутат Государственной думы от Нижнего Тагила Алексей Балыбердин прокомментировал массовое увольнение хирургов из одной из городских больниц.
Труд 06:13
Политика

В российском МИД опровергли слова сенатора США об отказе в визе

В российском МИД прояснили ситуацию вокруг американского сенатора Рона Джонсона, которому, по его собственным словам, якобы отказали в выдаче визы РФ.
RT на русском 05:13
Общество

Почти 34 млн работающих россиян попали в «квалификационную яму»

Всего в «квалификационной яме» находятся 1,3 млрд людей, и за ближайшие 10 лет их станет на 100 млн больше, отмечается в докладе международного консалтингового агентства BCG и организации World Skills, подготовленном совместно с «Росатомом».
RT на русском 08:10
Политика

Санкции против «Северного потока-2» навредят компаниям из США

Компании из США подвергнутся рискам из-за вероятного введения санкций Вашингтона против проекта магистрального газопровода "Северный поток-2", пишет немецкое издание Handelsblatt.
Вести.Финанс 06:28
Музыка

Билли Айлиш, Тейлор Свифт и Ариана Гранде победили на MTV VMA

Ну а "Лучшей песней года" выбрали Old Town Road (Remix) в исполнении рэпера Lil Nas X и рокера-гитариста Билли Рэй Сайруса.
Российская газета 08:13
Происшествия

Из-за расследования Голунова уволен подполковник ФСБ Марат Медоев

Отстранен от должности подполковник ФСБ Марат Медоев, связанный с делом журналиста Ивана Голунова, заявил близкие к ФСБ источники, 26 августа сообщает РБК.
Красная весна вчера в 12:16
Политика

На МАКС показали уникальный Су-47

На авиасалоне МАКС-2019, который проходит в Жуковском с 27 августа по 1 сентября, на статической экспозиции выставили перспективный палубный истребитель Су-47 "Беркут".
Суть событий 11:48
Политика

Газ по «Турецкому потоку» пустят до конца года

Президент добавил, что второй этап поставок российских комплексов С-400 в его страну будет продолжаться до конца сентября.
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Политика

Рогозин сообщил детали об отказавшей при стыковке «Союза» аппаратуре

Аппаратура системы сближения «Курс», отказавшая во время стыковки «Союза МС-14» с МКС 24 августа, была не российского производства.
РБК 00:03
Происшествия

Против полицейских в Анапе возбудили дело о понуждении девушки к сексу

РИА Новости вчера в 13:49
Экономика

В ведомствах обсудят судьбу индивидуального пенсионного капитала

Ранее замглавы Минфина Алексей Моисеев сообщил, что новая пенсионная реформа не будет носить название ИПК (индивидуальный пенсионный капитал), а о новых деталях планируется объявить уже в ближайшую неделю.
Известия 10:23
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