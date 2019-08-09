Политика

В России прокомментировали требование французов вернуть царские долгиРИА Новости 08:32

Часть вкладчиков получили прибыль, а остальные остались ни с чем, так как в 1918 году Владимир Ленин подписал указ об отказе от выплат долгов царского правительства. В 1997 году Москва заключила с Парижем договор, в котором говорилось, что Россия полностью рассчиталась с долгами империи.
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с чего всё началось

Во Франции предлагают решить вопрос о российских займах царских времён

Во Франции просят разъяснить, какие меры правительство готово принять, чтобы окончательно решить вопрос о российских выплатах по облигациям царских времён. Об этом говорится в запросе французского депутата Франсиса Веркамера, с текстом которого ознакомился RT.
RT на русском00:08

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Вассерман отреагировал на призыв французского депутата о выплате облигаций царских времен

Телеканал 360°13:06

Заплатит ли Россия Франции миллиарды евро по царским долгам

Московский Комсомолец10:51

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RT на русском01:24

В России прокомментировали требование французов вернуть царские долги

РИА Новости08:32

Вассерман: Франции придется платить больше, если Россия вернет ей царские долги

ФАН06:38

Во Франции потребовали решить вопрос по займам Российской империи

РБК05:22

Французский депутат призвал решить вопрос займов России царских времен

Газета.Ru10:55
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Экономика

Россия получила право на поставки пшеницы в Саудовскую Аравию

Российские производители получили право на поставки пшеницы в Саудовскую Аравию.
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Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз официальный документ о расторжении контракта о сотрудничестве с лейблом, сообщила РИА Новости представитель певицы.
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«Украэрорух» пояснил допуск российского самолета в небо над Украиной

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Обновлено в 10:10
Происшествия

Замгубернатора Хакасии выкинули посреди степи из машины

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Назван лучший гол прошлого сезона в Европе

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Происшествия

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В Мосгорсуде сообщили, что всего за несанкционированную акцию в Москве 27 июля были арестованы 89 человек, за акцию 3 августа – 24 человека, передает РИА Новости.
Обновлено в 10:40
Политика

В Крыму назвали провокацией поднятие украинского флага в Судаке

Фото и видео флага, якобы развернутого в Судаке, появились ранее в Facebook советника главы Херсонской областной администрации Украины Богдана Ковалева.
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Происшествия

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Сергей Слесарев, который является адвокатом бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, проинформировал, что его подзащитного арестовали по решению суда.
Обновлено вчера в 23:33
Общество

Набор документов при рождении ребенка выдадут родителям в Балашихе

Комплексную услугу «Рождение ребенка» предоставит молодым родителям отдел №1 Балашихинского управления ЗАГС в Московском областном перинатальном центре, набор документов на ребенка выдают с 1 мая в рамках спецпроекта, сообщила заместитель главного врача по лечебной части медучреждения Людмила Седая на Дне открытых дверей.
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Политика

Россия напомнила США о «геноциде» со стороны Грузии

Россия считает, что Государственный департамент США проявил кощунство к жертвам конфликта в Южной Осетии 2008 года.
Обновлено в 12:53
Футбол

Артур: «Игроки „Барселоны“ хотят, чтобы Неймар вернулся»

Обновлено в 10:35
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Рудковская объявила награду за «голову» Лены Миро

На днях скандальная блогерша Лена Миро посвятила пост неожиданно скончавшейся королеве российской фэшн-индустрии Алле Вербер.
Обновлено в 12:51
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«Салават Юлаев» проиграл «Автомобилисту» на турнире в Казахстане

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Здоровье

Кардиохирург опроверг мнение о пользе красного вина для сердца

Употребление бокала красного вина в день не снизит риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, сообщил РИА Новости завотделением кардиохирургии НМИЦ хирургии им. Вишневского Вадим Попов.
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Армия и оружие

Журнал в США назвал лучший советский военный самолет

В рейтинге лучших самолетов всех времен оказался советский сверхзвуковой истребитель-перехватчик третьего поколения МиГ-25.
Обновлено в 01:42
Политика

Трамп раскритиковал претендента на пост президента США Байдена

Лидер США Дональд Трамп подверг критике претендента на пост президента США Джозефа Байдена.
Обновлено в 13:42
Шоу-бизнес

В Москве началось прощание с Вилли Токаревым

Церемония прощания с певцом Вилли Токаревым проходит в храме Святителя Николая в московских Котельниках в пятницу, 9 августа.
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Семья цыган в Кузбассе несколько месяцев держала в рабстве девушку

Обновлено в 07:35
Авто

Определен рейтинг самых популярных внедорожников дороже 5 млн рублей

Обновлено вчера в 12:23
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В 2018 году в России выполнено 220 тысяч стентирований

Вид ВМП «34/сердечно‑сосудистая хирургия», включающий в себя широкий спектр плановых операций стентирования, в 2018 году принес федеральным медцентрам более 6 млрд рублей (26,2 тысячи квот).
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Кузнецова рассказала о состоянии девочки из Ингушетии после ампутации

Обновлено в 05:40
Экономика

«Ъ»: россияне стали реже покупать дешевые лекарства

В России впервые за последние три года снизились продажи недорогих лекарств, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на исследование аналитической компании DSM Group, которая изучает фармацевтический рынок.
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Спорт

Правление СБР обсудит ситуацию с Логиновым

Правление Союза биатлонистов России (СБР) обсудит вопрос с нежеланием Александра Логинова подписывать контракт с организацией, передает ТАСС.
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Транспорт

Массовое отключение электроэнергии произошло в Лондоне

Массовое отключение электроэнергии зафиксировано в Лондоне и на юго-востоке Англии, сообщает Sky News.
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Объявлено место и дата второго поединка между чемпионом мира по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO в супертяжелом весе Энди Руисом-младшим и бывшим обладателем поясов Энтони Джошуа.
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Назван процент россиян, которым не хватает денег до зарплаты

В России каждому пятому (20%) работающему по найму жителю страны часто не хватает денег до зарплаты.
Обновлено в 11:17
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