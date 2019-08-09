Во Франции просят разъяснить, какие меры правительство готово принять, чтобы окончательно решить вопрос о российских выплатах по облигациям царских времён. Об этом говорится в запросе французского депутата Франсиса Веркамера, с текстом которого ознакомился RT.

с чего всё началось

Часть вкладчиков получили прибыль, а остальные остались ни с чем, так как в 1918 году Владимир Ленин подписал указ об отказе от выплат долгов царского правительства. В 1997 году Москва заключила с Парижем договор, в котором говорилось, что Россия полностью рассчиталась с долгами империи.

Экономика Россия получила право на поставки пшеницы в Саудовскую Аравию Российские производители получили право на поставки пшеницы в Саудовскую Аравию.

Происшествия Новые взрывы прогремели на военном складе под Ачинском По меньшей мере пять человек пострадали в результате новых взрывов на складе боеприпасов в Ачинском районе Красноярского края в пятницу, 9 августа.

Общество Росрыболовство разъяснило новые правила любительской рыбалки Федеральный закон «О любительском рыболовстве», который был принят в декабре прошлого года и вступит в силу 1 января 2020 года, устанавливает, в том числе, суточные нормы вылова, запрет на добычу рыбы сетями, ограничение подводной охоты с целью решения проблемы безопасности людей в местах массового отдыха, сообщает пресс-служба Росрыболовства.

Общество Минкульт предложил наказывать за незаконную съемку в кинотеатрах Министерство культуры России предложило ввести административную ответственность за незаконную съемку в кинотеатрах.

Шоу-бизнес Фадеев расторг контракт с Наргиз Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз официальный документ о расторжении контракта о сотрудничестве с лейблом, сообщила РИА Новости представитель певицы.

Политика «Украэрорух» пояснил допуск российского самолета в небо над Украиной Украина разрешила российскому самолету войти в свое воздушное пространство, чтобы избежать аварийной ситуации, заявили на госпредприятии по обслуживанию воздушного движения "Украэрорух".

Футбол Назван лучший гол прошлого сезона в Европе Гол нападающего испанской «Барселоны» Лионеля Месси признан лучшим по итогам сезона-2018/19.

Происшествия Суды арестовали 24 человека после акции в Москве 3 августа В Мосгорсуде сообщили, что всего за несанкционированную акцию в Москве 27 июля были арестованы 89 человек, за акцию 3 августа – 24 человека, передает РИА Новости.

Политика В Крыму назвали провокацией поднятие украинского флага в Судаке Фото и видео флага, якобы развернутого в Судаке, появились ранее в Facebook советника главы Херсонской областной администрации Украины Богдана Ковалева.

Происшествия Экс-президент Киргизии Атамбаев арестован Сергей Слесарев, который является адвокатом бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, проинформировал, что его подзащитного арестовали по решению суда.

Общество Набор документов при рождении ребенка выдадут родителям в Балашихе Комплексную услугу «Рождение ребенка» предоставит молодым родителям отдел №1 Балашихинского управления ЗАГС в Московском областном перинатальном центре, набор документов на ребенка выдают с 1 мая в рамках спецпроекта, сообщила заместитель главного врача по лечебной части медучреждения Людмила Седая на Дне открытых дверей.

Политика Россия напомнила США о «геноциде» со стороны Грузии Россия считает, что Государственный департамент США проявил кощунство к жертвам конфликта в Южной Осетии 2008 года.

Шоу-бизнес Рудковская объявила награду за «голову» Лены Миро На днях скандальная блогерша Лена Миро посвятила пост неожиданно скончавшейся королеве российской фэшн-индустрии Алле Вербер.

Здоровье Кардиохирург опроверг мнение о пользе красного вина для сердца Употребление бокала красного вина в день не снизит риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, сообщил РИА Новости завотделением кардиохирургии НМИЦ хирургии им. Вишневского Вадим Попов.

Армия и оружие Журнал в США назвал лучший советский военный самолет В рейтинге лучших самолетов всех времен оказался советский сверхзвуковой истребитель-перехватчик третьего поколения МиГ-25.

Политика Трамп раскритиковал претендента на пост президента США Байдена Лидер США Дональд Трамп подверг критике претендента на пост президента США Джозефа Байдена.

Шоу-бизнес В Москве началось прощание с Вилли Токаревым Церемония прощания с певцом Вилли Токаревым проходит в храме Святителя Николая в московских Котельниках в пятницу, 9 августа.

Здоровье В 2018 году в России выполнено 220 тысяч стентирований Вид ВМП «34/сердечно‑сосудистая хирургия», включающий в себя широкий спектр плановых операций стентирования, в 2018 году принес федеральным медцентрам более 6 млрд рублей (26,2 тысячи квот).

Экономика «Ъ»: россияне стали реже покупать дешевые лекарства В России впервые за последние три года снизились продажи недорогих лекарств, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на исследование аналитической компании DSM Group, которая изучает фармацевтический рынок.

Спорт Правление СБР обсудит ситуацию с Логиновым Правление Союза биатлонистов России (СБР) обсудит вопрос с нежеланием Александра Логинова подписывать контракт с организацией, передает ТАСС.

Транспорт Массовое отключение электроэнергии произошло в Лондоне Массовое отключение электроэнергии зафиксировано в Лондоне и на юго-востоке Англии, сообщает Sky News.

Единоборства Официально: Джошуа и Руис проведут реванш в Саудовской Аравии Объявлено место и дата второго поединка между чемпионом мира по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO в супертяжелом весе Энди Руисом-младшим и бывшим обладателем поясов Энтони Джошуа.