Политика

В России прокомментировали требование французов вернуть царские долгиРИА Новости вчера в 08:32

Часть вкладчиков получили прибыль, а остальные остались ни с чем, так как в 1918 году Владимир Ленин подписал указ об отказе от выплат долгов царского правительства. В 1997 году Москва заключила с Парижем договор, в котором говорилось, что Россия полностью рассчиталась с долгами империи.
Читать в источнике
Комментировать629
Анатолий Вассерман
Если французов не устраивает последнее соглашение на эту тему, то мы можем вернуться к первому варианту: то есть мы выплатим им долги, а они нам — ущерб от их действий, который существенно превышает сумму задолженности по царским облигациям.
— Анатолий Вассерман, журналистТелеканал 360° 00:00
с чего всё началось

Во Франции предлагают решить вопрос о российских займах царских времён

Во Франции просят разъяснить, какие меры правительство готово принять, чтобы окончательно решить вопрос о российских выплатах по облигациям царских времён. Об этом говорится в запросе французского депутата Франсиса Веркамера, с текстом которого ознакомился RT.
RT на русскомвчера в 00:08

Подробнее о событии

Заплатит ли Россия Франции миллиарды евро по царским долгам

Московский Комсомолецвчера в 10:51

Во Франции предложили России вернуть царские долги

РИА Новостивчера в 19:23

Сотрудник РАН прокомментировал призыв французского депутата вернуть царские долги

Газета.Ruвчера в 15:25

Кто старое помянет… С чего вдруг французы потребовали у России 53 млрд евро?

Телеканал 360°00:00

Вассерман: Франции придется платить больше, если Россия вернет ей царские долги

ФАНвчера в 06:38

Во Франции потребовали решить вопрос по займам Российской империи

РБКвчера в 05:22

Во Франции призвали разрешить вопрос российских займов царских времён

RT на русскомвчера в 01:24
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 00:51, Вашингтон
Политика

На сайте Олимпиады-2020 Южные Курилы обозначили территорией Японии

Обновлено вчера в 03:36
Футбол

«Рома» хочет арендовать у «Ливерпуля» Ловрена с правом выкупа

Обновлено вчера в 18:16
Политика

Трамп не смог вспомнить фамилию украинского президента

Американский президент Дональд Трамп не смог вспомнить, кто такой Владимир Зеленский.
Обновлено вчера в 19:49
Общество

ФСИН проведет турнир по вождению автозаков в день митинга в Москве

В Москве 10 августа ФСИН проведет турнир по вождению автозаков. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного управления ведомства.
Обновлено вчера в 07:12
Происшествия

Более 50 человек погибли из-за наводнений в Индии

В Индии более 50 человек погибли из-за наводнений. Об этом передает агентство Reuters со ссылкой на местные власти.
Обновлено вчера в 09:46
Общество

Росрыболовство рассказало о новых правилах рыбалки

Обновлено вчера в 16:20
Экономика

Fitch повысило суверенный рейтинг России

Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне с "BBB-" до "BBB", изменив прогноз на стабильный.
Обновлено вчера в 16:21
Происшествия

При испытаниях двигателя погибли пять сотрудников «Росатома»

Пять сотрудников «Росатома» погибли и трое пострадали при испытании реактивной двигательной установки на военном полигоне в Архангельской области, говорится в поступившем в РБК сообщении госкорпорации.
Обновлено вчера в 18:49
Политика

Франция исключила присоединение США к «нормандскому формату»

Официальный представитель МИД Франции прокомментировал предложение замглавы Госдепа США по вопросам Европы и Евразии Джорджа Кента о необходимости расширения «нормандского формата», в котором обсуждается проблема Донбасса.
Обновлено вчера в 12:59
Политика

Украина пустила российский самолет в свое воздушное пространство

Российские авиакомпании не имеют права осуществлять перелеты через территорию Украины, в отношении украинских самолетов Москва ввела аналогичные меры.
Обновлено вчера в 03:39
Политика

В Дагестане ответили на претензии Кадырова в адрес имама Шамиля

Муфтият Дагестана прокомментировал заявление главы Чечни Рамзана Кадырова о роли имама Шамиля в войне с Россией в XIX веке на Кавказе.
Обновлено 07 августа в 21:09
Футбол

«Лион» на выезде разгромил «Монако» в первом туре чемпионата Франции

Футболисты "Лиона" на выезде нанесли поражение "Монако" в матче первого тура чемпионата Франции.
Обновлено вчера в 16:39
Футбол

«Боруссия Д» обыграла «Юрдинген» в Кубке Германии

Дортмундская "Боруссия" обыграла "Юрдинген" в рамках 1-го раунда Кубка Германии.
Обновлено вчера в 16:42
Футбол

Рибери может перейти в ПСВ к ван Боммелу

Интерес к французу проявляет ПСВ из Эйндховена, который возглавляет бывший партнер Рибери по «Баварии» Марк ван Боммел, лично желающий видеть его в своей команде.
Обновлено вчера в 17:05
Политика

Пашинин стал дворником и просится снова сниматься в России

В августе прошлого года стало известно, что российский актер Пашинин пошел добровольцем в зону «АТО», где уже около месяца воюет с русскими.
Обновлено вчера в 13:16
Кино

Назван самый популярный советский фильм на YouTube

Обновлено вчера в 14:32
Политика

Трамп пригрозил ответить на предупреждения не ездить в США

США могут ответить на предупреждения других стран об опасности поездок в Штаты, появившиеся после нескольких инцидентов со стрельбой, заявил американский президент Дональд Трамп, пишет The Hill.
Обновлено вчера в 19:37
Политика

Зеленский рассказал о разговоре с Путиным по ситуации в Донбассе

Обновлено 07 августа в 04:18
Происшествия

Возросло число пострадавших от новых взрывов под Ачинском

В результате взрывов пороховых зарядов к боеприпасам на складе Центра материально-технического обеспечения Центрального военного округа в селе Каменка Ачинского района Красноярского края пострадали девять человек, сообщили врачи местной больницы.
Обновлено вчера в 14:27
Армия и оружие

Десять сирийских военных погибли при отражении атаки боевиков в Идлибе

Десять сирийских военных погибли при отражении атаки боевиков в провинции Идлиб.
Обновлено вчера в 20:45
Транспорт

В Сети появилось видео проезда поезда по Крымскому мосту

В Сети появилось видео с проездом по мосту рабочего состава, по предварительным данным, снятое жителем Керчи.
Обновлено вчера в 10:13
Футбол

Вальверде: «Не знаю, останется ли Ракитич»

Наставник "Барселоны" Эрнесто Вальверде прокомментировал слухи о том, что полузащитник команды Иван Ракитич может покинуть клуб.
Обновлено вчера в 17:07
Политика

В Киеве предложили приостановить работу Украины в минском формате

Представитель Киева в подгруппе по политическим вопросам контактной группы Роман Бессмертный написал на своей странице в Facebook, что Украина должна приостановить работу в минском формате до встречи в нормандском формате из-за гибели четырех украинских военнослужащих в Донбассе.
Обновлено вчера в 04:32
Общество

В кинотеатры запретят приносить свою еду

Министерство культуры России предложило запретить приносить свою еду в кинотеатры.
Обновлено вчера в 10:10
Шоу-бизнес

Ричард Гир впервые показался на публике с младшим сыном

На днях папарацци удалось в первый раз подловить Ричарда Гира с его младшим сыном Александром.
Обновлено вчера в 20:00
Общество

На Китай обрушился тайфун «Лекима»

Синоптики предупредили, что возможны наводнения и оползни. "Лекима" - уже девятый за год тайфун, который сформировался в Тихом океане.
Обновлено вчера в 23:59
Политика

В Крыму назвали провокацией поднятие украинского флага в Судаке

Фото и видео флага, якобы развернутого в Судаке, появились ранее в Facebook советника главы Херсонской областной администрации Украины Богдана Ковалева.
Обновлено вчера в 13:11
Футбол

Молодёжная команда «Барселоны» разгромила «Зенит-2»

Обновлено вчера в 17:51
Происшествия

В Приморье 18 туристов заблокированы на пляже из-за ливней

В управлении МЧС по Приморскому краю проинформировали о том, что 18 туристов из-за ливней не смогли покинуть пляж.
Обновлено в 00:02
Здоровье

Минздрав назвал регионы с самым здоровым населением

Согласно статистическому сборнику ведомства за прошлый год, меньше всего болеют жители таких регионов, как Кабардино-Балкарская и Чеченская республики и Курская область.
Обновлено вчера в 20:10
Как работают Яндекс.Новости?
Главное