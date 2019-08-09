Во Франции просят разъяснить, какие меры правительство готово принять, чтобы окончательно решить вопрос о российских выплатах по облигациям царских времён. Об этом говорится в запросе французского депутата Франсиса Веркамера, с текстом которого ознакомился RT.

с чего всё началось

В 1997 году Россия заключила с Францией договор, по которому рассчиталась с долгами времен империи. Как отметил ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергея Федорова, этот документ окончательно решил вопрос на уровне правительств двух стран.

Политика МВД Украины подготовило почти 800 полицейских для возвращения Донбасса "По специально разработанной учебной программе подготовлены почти 800 полицейских, которые будут задействованы для восстановления государственного суверенитета на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей", - сказано в сообщении.

Шоу-бизнес Юлия Ковальчук порадовала поклонников новым образом Недавно звезда порадовала поклонников новым образом, разместив фото в Instagram.

Шоу-бизнес Фадеев отказался продюсировать Наргиз Певица Наргиз получила официальный документ о расторжении контракта с продюсерским центром Максима Фадеева «MALFA», сообщила официальный представитель исполнительницы в комментарии РИА Новости 8 августа.

Политика В МИД КНР призвали США прекратить вмешиваться в дела Гонконга Официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин заявила, что американские власти должны немедленно прекратить вмешиваться в происходящее в Гонконге и во внутренние дела КНР.

Наука Комары чаще всего кусают людей с первой группой крови Ученые из Сибирского государственного медицинского университета выяснили, люди с какой группой крови больше всего подвержены укусам комаров.

Экономика Fitch повысило рейтинг России до «BBB» Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне с «BBB-» до «BBB».

Политика Как двадцать лет назад Путин был назван преемником Бориса Ельцина Первый президент России в телеобращении к россиянам 20 лет назад, 9 августа, заявил о том, что правительство Сергея Степашина уходит в отставку, а новым премьером станет Владимир Путин.

Политика В Крыму назвали провокацией поднятие украинского флага в Судаке Фото и видео флага, якобы развернутого в Судаке, появились ранее в Facebook советника главы Херсонской областной администрации Украины Богдана Ковалева.

Общество Росрыболовство рассказало о новых правилах любительской рыбалки В Росрыболовстве рассказали о правилах любительской рыбалки, которые вступят в силу в 2020 году.

Общество Онищенко напомнил россиянкам о термине «старородящая» Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко прокомментировал данные Росстата, согласно которым россиянки чаще всего рожают первого ребенка в 26 лет.

Политика В Белом доме пообещали наказать Китай за манипулирование курсом юаня Соединенные Штаты намерены принять решительные меры против Китая, который манипулирует курсом юаня, чтобы компенсировать американские пошлины на китайские товары, заявил глава Национального совета по торговле при Белом доме Питер Наварро.

Гаджеты Huawei анонсировала оболочку EMUI 10 В ходе ежегодного мероприятия Huawei Developers Conference, на которой компания делится с разработчиками новостями об аппаратных и программных решениях, Huawei официально анонсировала оболочку EMUI 10.

Политика В России оценили слова Эрдогана о Крыме Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган спекулирует темой крымско-татарского народа в беседах с лидером Украины Владимиром Зеленским для того, чтобы выглядеть хорошо в глазах руководства Евросоюза, заявили российские власти.

Политика Зеленский отказался подписывать совместное заявление с Варфоломеем Президент Украины Владимир Зеленский отказался подписывать совместное заявление по итогам встречи с Вселенским (Константинопольским) патриархом Варфоломеем I, который в начале 2019 года предоставил украинской православной церкви томос об автокефалии.

Политика Вмешательство в дела России: советник посольства США вызван в МИД РФ Советник посольства США в Москве вызван в МИД России, потому что на сайте американской дипмиссии, а также в Твиттере управления Госдепа были размещены схемы проведения в Москве несанкционированной акции 3 августа и призывы к участию в них.

Экономика Мусорная реформа доводит региональных операторов до банкротства За год, что в стране проходит мусорная реформа, для операторов, вывозящих и перерабатывающих отходы, так и не появилось четких правил.

Политика ВЦИОМ изменил график публикации рейтинга спонтанного доверия Путину Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) решил изменить график публикации замеров доверия россиян к политикам, в том числе к президенту.

Шоу-бизнес Рудковская объявила награду за «голову» Лены Миро Не прошло и часа, как Лена Миро в Телеграм-канале сообщила о попытке взлома своего аккаунта и предупредила Рудковскую, что взлом чужой страницы уголовно наказуемое деяние.

Шоу-бизнес Мария Комиссарова стала мамой во второй раз Мама и ребенок чувствуют себя хорошо. 28-летняя Мария Комиссарова уже несколько лет живет с семьей в Испании.