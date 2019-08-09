Во Франции просят разъяснить, какие меры правительство готово принять, чтобы окончательно решить вопрос о российских выплатах по облигациям царских времён. Об этом говорится в запросе французского депутата Франсиса Веркамера, с текстом которого ознакомился RT.

с чего всё началось

Если французов не устраивает последнее соглашение на эту тему, то мы можем вернуться к первому варианту: то есть мы выплатим им долги, а они нам — ущерб от их действий, который существенно превышает сумму задолженности по царским облигациям.

Часть вкладчиков получили прибыль, а остальные остались ни с чем, так как в 1918 году Владимир Ленин подписал указ об отказе от выплат долгов царского правительства. В 1997 году Москва заключила с Парижем договор, в котором говорилось, что Россия полностью рассчиталась с долгами империи.

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