Политика

В России прокомментировали требование французов вернуть царские долгиРИА Новости 08:32

Часть вкладчиков получили прибыль, а остальные остались ни с чем, так как в 1918 году Владимир Ленин подписал указ об отказе от выплат долгов царского правительства. В 1997 году Москва заключила с Парижем договор, в котором говорилось, что Россия полностью рассчиталась с долгами империи.
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с чего всё началось

Во Франции предлагают решить вопрос о российских займах царских времён

Во Франции просят разъяснить, какие меры правительство готово принять, чтобы окончательно решить вопрос о российских выплатах по облигациям царских времён. Об этом говорится в запросе французского депутата Франсиса Веркамера, с текстом которого ознакомился RT.
RT на русском00:08

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Во Франции предложили России вернуть царские долги

РИА Новости19:23

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Газета.Ru15:25

Заплатит ли Россия Франции миллиарды евро по царским долгам

Московский Комсомолец10:51

Вассерман отреагировал на призыв французского депутата о выплате облигаций царских времен

Телеканал 360°13:06

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Во Франции призвали разрешить вопрос российских займов царских времён

RT на русском01:24
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Происшествия

В Дагестане избили водителя скорой помощи

В Махачкале водитель "Газели" 9 августа напал на врачей скорой помощи, ехавших по вызову к ребенку, сообщила агентству "Интерфакс" представитель минздрава республики Залина Муртазалиева.
Обновлено в 15:40
Общество

Парфенов призвал всех выйти на митинг в Москве 10 августа

Ведущий Леонид Парфенов призвал всех выйти на согласованный протестный митинг в Москве, который пройдет 10 августа на проспекте Академика Сахарова.
Обновлено в 08:59
Шоу-бизнес

Прощание с Вилли Токаревым началось в Москве

Прощание началось в 09:00 и продлится до полудня. После этого траурная церемония продолжится на Калитниковском кладбище.
Обновлено в 03:17
Происшествия

Число пострадавших при новых взрывах под Ачинском выросло до 9

В результате новых взрывов на складе пороховых зарядов в воинской части под Ачинском, по последним данным, пострадали девять человек.
Обновлено в 12:18
Политика

«Украэрорух» пояснил допуск российского самолета в небо над Украиной

Украина разрешила российскому самолету войти в свое воздушное пространство, чтобы избежать аварийной ситуации, заявили на госпредприятии по обслуживанию воздушного движения "Украэрорух".
Обновлено в 10:10
Общество

Появились результаты экспертиз по делу судьи Елены Хахалевой

Обновлено в 08:11
Происшествия

При взрыве на полигоне в Архангельской области погибли пять человек

Обновлено в 17:15
Происшествия

В Турции на границе с Сирией прогремели взрывы на складе боеприпасов

Обновлено в 02:30
Общество

Власти Москвы заявили о потерях бизнеса в дни митингов

Источник ТАСС в московской мэрии ранее оценивал потери бизнеса в более чем 106 млн руб. "Общий размер убытков от несогласованных акций составляет более 38,1 млн руб. 27 июля и 68,1 млн руб. 3 августа", — говорил собеседник агентства.
Обновлено в 08:04
Гаджеты

Три сестры: в Linux реализована поддержка AMD Navi 12, Navi 14 и Arcturus

Поддержка графического процессора Navi 12 недавно была реализована в Linux, и с некоторых пор принято считать, что именно он расположится на ступень выше нынешнего Navi 10, который лежит в основе видеокарт серии Radeon RX 5700.
Обновлено вчера в 03:24
Авто

Volkswagen подготовил электрокар ID. R к рекорду на горе Тяньмэнь

Компания Volkswagen показала гоночный электрокар ID. R, для которого придумали новую ливрею.
Обновлено в 09:29
Кино

«Медное солнце» с Владимиром Машковым номинировали на международную премию

Военная драма «Медное сердце» с Владимиром Машковым в главной роли выдвинута на международную премию Content Innovation Awards, которую вручают за достижения в области телевизионного искусства.
Обновлено в 14:24
Экономика

ВТБ закрыл сделку по покупке контрольного пакета акций РТК

Банк ВТБ закрыл сделку по покупке 50% плюс одна акция в железнодорожном операторе «Рустранском» (РТК), занимающийся железнодорожной перевозкой зерна и леса.
Обновлено в 19:15
Гаджеты

Huawei представила новую операционную систему Harmony OS

Как отметили на презентации, новая операционная система Harmony OS не повторяет Android, она работает на основе микроядра и позволяет синхронизировать различные устройства: компьютеры, телефоны и технику для умного дома.
Обновлено в 05:13
Экономика

Fitch повысило суверенный рейтинг России

Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне с "BBB-" до "BBB", изменив прогноз на стабильный.
Обновлено в 16:21
Армия и оружие

Южная Корея заявила о запуске КНДР двух ракет в сторону Японского моря

Обновлено в 18:18
Футбол

«Рома» хочет арендовать у «Ливерпуля» Ловрена с правом выкупа

Обновлено в 18:16
Транспорт

В Сети появилось видео первого поезда на Крымском мосту

В Сети появилась видеозапись, на которой можно увидеть железнодорожный состав, который движется по Крымскому мосту.
Обновлено в 17:35
Политика

Против России могли применить климатическое оружие, заявили в Госдуме

Депутат Государственной Думы Алексей Журавлев в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1" заявил, что непогоду в России могло вызвать применение климатического оружия.
Обновлено в 18:13
Происшествия

Суд арестовал водителя упавшего в обрыв под Новороссийском автобуса

Приморский суд Новороссийска арестовал водителя автобуса, упавшего в обрыв после столкновения с легковушкой, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:59
Авто

Mercedes-Benz представит пять новинок на автосалоне во Франкфурте

В число новинок войдут серийная электрическая версия минивэна Mercedes-Benz V-Class, пара обновленных электромобилей семейства Smart, AMG-версия внедорожника Mercedes-Benz GLB, а также новый концепт фирменного суббренда EQ.
Обновлено в 05:05
Шоу-бизнес

Промоутер рассказал о причинах разрыва Наргиз и Фадеева

Промоутер Сергей Лавров рассказал газете "Комсомольская правда", почему с певицей Наргиз Закировой сложно работать.
Обновлено в 06:24
Армия и оружие

На Камчатку после ремонта вернулся атомный подводный крейсер «Омск»

Атомный подводный крейсер «Омск» вернулся в пункт базирования на Камчатке после длительного ремонта на Дальневосточном заводе «Звезда».
Обновлено вчера в 23:38
Общество

Взрыв башни немецкой АЭС попал на видео

Ранее в Сеть попало видео неудачного сноса силосной башни в Дании.
Обновлено в 17:23
Футбол

ЦСКА заявил 15-летнего вратаря, ставшего самым молодым футболистом в РПЛ

Московский футбольный клуб ЦСКА внес в заявку на сезон-2019/20 для участия в чемпионате и Кубке России, а также молодежном первенстве России 15-летнего вратаря Владислава Торопа, сообщается на сайте Российской премьер-лиги.
Обновлено в 16:05
Футбол

Экс-защитник «Зенита» Шкртел перешел в «Аталанту»

Бывший защитник «Зенита» Мартин Шкртел стал футболистом итальянской «Аталанты». Об этом сообщает официальный сайт бергамского клуба.
Обновлено в 13:40
Политика

Украинский депутат назвал Россию воюющей стороной из-за Крыма

На Украине снова продолжают делать громкие заявления относительно Крыма и России.
Обновлено в 04:36
Армия и оружие

На «Авиадартсе» впервые задействуют комплекс «Кинжал»

Обновлено в 06:56
Армия и оружие

Der Spiegel: США угрожают Германии выводом войск

«Поистине унизительно ожидать, что налогоплательщики США будут по-прежнему оплачивать пребывание 50 тысяч американцев в Германии, а немцы будут использовать свой торговый профицит для своих собственных нужд», — цитирует «Шпигель» заявление посла США Ричарда Гренелла агентству ДПА.
Обновлено в 04:21
Футбол

«Лион» на выезде разгромил «Монако» в первом туре чемпионата Франции

Футболисты "Лиона" на выезде нанесли поражение "Монако" в матче первого тура чемпионата Франции.
Обновлено в 16:39
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