Политика
В России прокомментировали требование французов вернуть царские долгиРИА Новости 08:32
Часть вкладчиков получили прибыль, а остальные остались ни с чем, так как в 1918 году Владимир Ленин подписал указ об отказе от выплат долгов царского правительства. В 1997 году Москва заключила с Парижем договор, в котором говорилось, что Россия полностью рассчиталась с долгами империи.
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с чего всё началось
Во Франции просят разъяснить, какие меры правительство готово принять, чтобы окончательно решить вопрос о российских выплатах по облигациям царских времён. Об этом говорится в запросе французского депутата Франсиса Веркамера, с текстом которого ознакомился RT.RT на русском00:08
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ВТБ закрыл сделку по покупке контрольного пакета акций РТК
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Как отметили на презентации, новая операционная система Harmony OS не повторяет Android, она работает на основе микроядра и позволяет синхронизировать различные устройства: компьютеры, телефоны и технику для умного дома.
Обновлено в 05:13
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Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне с "BBB-" до "BBB", изменив прогноз на стабильный.
Обновлено в 16:21
Армия и оружие
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Обновлено в 18:18
Футбол
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Обновлено в 18:13
Происшествия
Суд арестовал водителя упавшего в обрыв под Новороссийском автобуса
Приморский суд Новороссийска арестовал водителя автобуса, упавшего в обрыв после столкновения с легковушкой, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:59
Авто
Mercedes-Benz представит пять новинок на автосалоне во Франкфурте
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Обновлено в 05:05
Шоу-бизнес
Промоутер рассказал о причинах разрыва Наргиз и Фадеева
Промоутер Сергей Лавров рассказал газете "Комсомольская правда", почему с певицей Наргиз Закировой сложно работать.
Обновлено в 06:24
Армия и оружие
На Камчатку после ремонта вернулся атомный подводный крейсер «Омск»
Атомный подводный крейсер «Омск» вернулся в пункт базирования на Камчатке после длительного ремонта на Дальневосточном заводе «Звезда».
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Ранее в Сеть попало видео неудачного сноса силосной башни в Дании.
Обновлено в 17:23
Футбол
ЦСКА заявил 15-летнего вратаря, ставшего самым молодым футболистом в РПЛ
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Футбол
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Бывший защитник «Зенита» Мартин Шкртел стал футболистом итальянской «Аталанты». Об этом сообщает официальный сайт бергамского клуба.
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На Украине снова продолжают делать громкие заявления относительно Крыма и России.
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Армия и оружие
На «Авиадартсе» впервые задействуют комплекс «Кинжал»
Обновлено в 06:56
Армия и оружие
Der Spiegel: США угрожают Германии выводом войск
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Обновлено в 04:21
Футбол
«Лион» на выезде разгромил «Монако» в первом туре чемпионата Франции
Футболисты "Лиона" на выезде нанесли поражение "Монако" в матче первого тура чемпионата Франции.
Обновлено в 16:39