Политика
В России прокомментировали требование французов вернуть царские долгиРИА Новости 08:32
Часть вкладчиков получили прибыль, а остальные остались ни с чем, так как в 1918 году Владимир Ленин подписал указ об отказе от выплат долгов царского правительства. В 1997 году Москва заключила с Парижем договор, в котором говорилось, что Россия полностью рассчиталась с долгами империи.
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с чего всё началось
Во Франции просят разъяснить, какие меры правительство готово принять, чтобы окончательно решить вопрос о российских выплатах по облигациям царских времён. Об этом говорится в запросе французского депутата Франсиса Веркамера, с текстом которого ознакомился RT.RT на русском00:08
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 21:51, Вашингтон
Футбол
Первый забитый мяч сезона АПЛ оказался автоголом
Обновлено в 15:32
Общество
Парфенов призвал всех выйти на митинг в Москве 10 августа
Ведущий Леонид Парфенов призвал всех выйти на согласованный протестный митинг в Москве, который пройдет 10 августа на проспекте Академика Сахарова.
Обновлено в 08:59
Экономика
В UC Rusal допустили отказ от проекта в США из-за давления политиков
Компания UC Rusal может отказаться от строительства в США завода по производству плоского алюминиевого проката для автопрома (совместный проект с американским холдингом Braidy Industries), если американские политики продолжат оказывать на компанию давление, сообщила финансовый директор US Rusal Александра Бурико, передает ТАСС.
Обновлено в 18:35
Общество
Пронос еды в кинотеатры хотят запретить
В кинотеатры могут запретить приносить свою еду.
Обновлено в 10:24
Происшествия
Суд арестовал водителя упавшего в обрыв под Новороссийском автобуса
Приморский суд Новороссийска арестовал водителя автобуса, упавшего в обрыв после столкновения с легковушкой, передает РИА "Новости".
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«Лион» на выезде разгромил «Монако» в первом туре чемпионата Франции
Футболисты "Лиона" на выезде нанесли поражение "Монако" в матче первого тура чемпионата Франции.
Обновлено в 16:39
Общество
Росрыболовство рассказало о новых правилах любительской рыбалки
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Обновлено в 15:40
Футбол
Глушаков вместе с игроками «Ахмата» и сотрудниками ГИБДД раздавал билеты на матч со «Спартаком»
Вместе с сотрудниками ГИБДД игроки вышли на дороги Грозного и раздавали билеты водителям.
Обновлено в 16:50
Происшествия
На Камчатке произошло сильное землетрясение
Обновлено в 20:19
Армия и оружие
КНДР запустила два неопознанных снаряда в сторону Японского моря
КНДР запустила в субботу два неопознанных снаряда в сторону Японского моря, передает Рёнхап со ссылкой на южнокорейских военных.
Обновлено в 20:48
Авто
Представлен автобус МАЗ нового поколения
Минский автозавод отметил свой 75-летний юбилей премьерой третьего поколения городского автобуса, который получил индекс МАЗ-303.
Обновлено в 09:12
Происшествия
В США Дмитрия Андрейченко обвинили в угрозах совершить теракт
Прокуратура американского округа Грин (штат Миссури) в пятницу предъявила 20-летнему Дмитрию Андрейченко обвинения в угрозах совершить террористический акт.
Обновлено в 19:45
Армия и оружие
Деградирующий базар: как развивается оружейная торговля Украины
Богатое наследство Общеизвестно, что после распада СССР Украина получила одну из самых мощных в мире военных группировок: на территории Киевского, Одесского и Прикарпатского военных округов базировалось множество частей и соединений, в составе которых насчитывалось около 9000 танков, 11000 БМП и БТР, 18000 артиллерийских установок и реактивных систем залпового огня и 2800 самолетов и вертолетов.
Обновлено в 17:02
Происшествия
Экс-президента Киргизии Атамбаева арестовали до 26 августа
Бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева поместили в следственный изолятор до 26 августа, об этом заявил его адвокат Сергей Слесарев.
Обновлено в 00:28
Экономика
На Кипре задержали разыскиваемого в России приморского бизнесмена
Приморский бизнесмен Игорь Польченко был задержан правоохранителями на Кипре, он был объявлен в международный розыск после того, как в России его обвинили в махинациях с кредитами ряда крупнейших банков, включая Сбербанк и ВТБ, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Обновлено в 21:38
Экономика
Мусорная реформа доводит региональных операторов до банкротства
За год, что в стране проходит мусорная реформа, для операторов, вывозящих и перерабатывающих отходы, так и не появилось четких правил.
Обновлено вчера в 19:25
Космос
Curiosity нашел на Марсе «слоеный пирог»
Структуру из осадочных пород некоторые СМИ уже назвали «слоеным пирогом».
Обновлено в 08:22
Происшествия
В Telegram опубликовали данные около 3 тысяч «сторонников Навального»
Telegram-канал «Товарищ майор» опубликовал базу персональных данных около трех тысяч человек, в которой содержатся паспортные данные, телефоны и адреса.
Обновлено в 17:23
Музыка
Премьеры ЕАЭС послушали джаз и поплавали по Иссык-Кулю
Премьер-министры стран Евразийского экономического союза по окончании рабочей программы в киргизской Чолпон-Ате посетили проходящий в городе музыкальный фестиваль Tengri Music, передает "Интерфакс".
Обновлено в 11:30
Общество
В России впервые выловили сельдяного короля
В Приморье на побережье обнаружили редкую рыбу - сельдяного короля. Ученые заявили, что в России впервые столкнулись с этим видом.
Обновлено вчера в 11:02
Культура
В Третьяковской галерее рассказали о планах на новый сезон
Проект является четвертой выставкой в цикле "Художник и время", который осуществляется в рамках программы "Третьяковская галерея открывает свои запасники".
Обновлено в 09:42
Происшествия
Стало известно о задержании мэра Туапсе
Правоохранительные органы Краснодарского края задержали мэра Туапсе Владимира Зверева по подозрению в служебном подлоге и превышении должностных полномочий, сообщил источник в правоохранительных органах города.
Обновлено в 06:08
Шоу-бизнес
Максим Фадеев расторг контракт с Наргиз
Как сообщало ИА REGNUM, ранее певица Кристина Кошелева из шоу «Песни» на канале «ТНТ» объявила о том, что она вынуждена расторгнуть контракт с компанией MALFA продюсера Максима Фадеева.
Обновлено вчера в 06:54
Баскетбол
Российские баскетболисты обыграли Италию в товарищеском турнире
Сборная России по баскетболу обыграла команду Италии в рамках товарищеского турнира в Вероне.
Обновлено в 18:18
Политика
Трамп заявил о способности Зеленского договориться с Путиным
Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что президенту Украины Владимиру Зеленскому удастся достичь договоренностей с российским лидером Владимиром Путиным по ситуации на востоке Украины.
Обновлено в 11:48
Политика
В Крыму назвали провокацией поднятие украинского флага в Судаке
Фото и видео флага, якобы развернутого в Судаке, появились ранее в Facebook советника главы Херсонской областной администрации Украины Богдана Ковалева.
Обновлено в 13:11
Футбол
Болельщик «Ренна» подал в суд на Неймара за удар по лицу
Фанат по имени Эдуар решил обратиться в правоохранительные органы. Как пишет L'Equipe, болельщик подал на бразильца в суд.
Обновлено в 14:37
Политика
МВД Украины подготовило почти 800 полицейских для возвращения Донбасса
"По специально разработанной учебной программе подготовлены почти 800 полицейских, которые будут задействованы для восстановления государственного суверенитета на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей", - сказано в сообщении.
Обновлено в 09:38