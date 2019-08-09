Политика

В России прокомментировали требование французов вернуть царские долгиРИА Новости вчера в 08:32

Часть вкладчиков получили прибыль, а остальные остались ни с чем, так как в 1918 году Владимир Ленин подписал указ об отказе от выплат долгов царского правительства. В 1997 году Москва заключила с Парижем договор, в котором говорилось, что Россия полностью рассчиталась с долгами империи.
Читать в источнике
Комментировать642
Анатолий Вассерман
Если французов не устраивает последнее соглашение на эту тему, то мы можем вернуться к первому варианту: то есть мы выплатим им долги, а они нам — ущерб от их действий, который существенно превышает сумму задолженности по царским облигациям.
— Анатолий Вассерман, журналистТелеканал 360° 00:00
с чего всё началось

Во Франции предлагают решить вопрос о российских займах царских времён

Вопрос был окончательно урегулирован Вопрос о возврате вложенных средств французские потомки вкладчиков поднимали и раньше. Так, в июле 2018 года СМИ сообщили о намерении около 400 тыс. французов добиться от России выплат в размере €30 млрд по облигациям царских времён.
RT на русскомвчера в 00:08

Подробнее о событии

Кто старое помянет… С чего вдруг французы потребовали у России 53 млрд евро?

Телеканал 360°00:00

Во Франции предложили России вернуть царские долги

РИА Новостивчера в 19:23

Во Франции призвали разрешить вопрос российских займов царских времён

RT на русскомвчера в 01:24

Заплатит ли Россия Франции миллиарды евро по царским долгам

Московский Комсомолецвчера в 10:51

Вассерман: Франции придется платить больше, если Россия вернет ей царские долги

ФАНвчера в 06:38

Во Франции потребовали решить вопрос по займам Российской империи

РБКвчера в 05:22

Сотрудник РАН прокомментировал призыв французского депутата вернуть царские долги

Газета.Ruвчера в 15:25
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 06:40, Ашберн
Происшествия

В Якутии совершил жесткую посадку вертолет Ми-8

В Ленском районе Республики Саха (Якутия) совершил аварийную посадку вертолет Ми-8.
Обновлено в 03:17
Происшествия

В Тюмени мужчина открыл огонь по сотрудникам Росгвардии

Сотрудник Росгвардии в Тюмени получил огнестрельное ранение во время задержания подозреваемого, в настоящее время его жизни ничего не угрожает, нападавший обезврежен.
Обновлено в 04:25
Шоу-бизнес

Певица Наргиз рассказала о конфликте с Максимом Фадеевым

Певица Наргиз Закирова прокомментировала конфликт с продюсерским центром Максима Фадеева MALFA.
Обновлено в 03:30
Происшествия

Три человека погибли в ДТП в Тульской области

"Три женщины погибли, одна получила травмы в результате столкновения автомобиля Mitsubishi Lancer с деревом", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 04:57
Транспорт

Бесконтактная оплата появится на всех столичных наземных маршрутах

Чтобы расплатиться за поездку, карту с поддержкой технологий PayPass и PayWave или смартфон с функцией бесконтактной оплаты нужно будет приложить к валидаторам нового образца, которые установят в салонах транспорта.
Обновлено в 03:06
Транспорт

В Сети появилось видео первого поезда на Крымском мосту

В Сети появилась видеозапись, на которой можно увидеть железнодорожный состав, который движется по Крымскому мосту.
Обновлено вчера в 17:35
Армия и оружие

Названо место службы первой женщины-пилота F-35B

Первая женщина-пилот F-35B недавно закончила обучение и вскоре первое оперативное назначение.
Обновлено в 03:36
Кино

Путин поздравил Олега Стриженова с 90-летием

Обновлено в 06:16
Общество

Команда Аллы Вербер уточнила причину ее смерти

Причиной смерти вице-президента Mercury и фешен-директора ЦУМа и ДЛТ Аллы Вербер стал менингококковый сепсис, сообщила ее команда.
Обновлено в 06:03
Армия и оружие

КНДР запустила две ракеты в Японское море

Обновлено вчера в 22:07
Политика

СМИ рассказали о жестком уроке Зеленскому от Путина, Меркель и Макрона

Президент России Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и французский лидер Эмманюэль Макрон преподали украинским властям «жесткий урок».
Обновлено в 06:13
Экономика

Акционеры Metro отказались продавать ретейлера чешскому миллиардеру

Чешский миллиардер Даниэль Кржетинский не смог заручиться поддержкой акционеров своего предложения о покупке сети гипермаркетов Metro AG, сообщает Bloomberg.
Обновлено в 05:30
Армия и оружие

На «Авиадартсе» впервые задействуют комплекс «Кинжал»

На стартовавшем несколько дней назад авиационном конкурсе "Авиадартс-2019" будет впервые показано применение гиперзвукового ракетного комплекса "Кинжал".
Обновлено вчера в 06:56
Армия и оружие

В Нёноксе мог взорваться ядерный двигатель

Минобороны прямо заявило, что при пуске ракеты, произошел взрыв жидкостного ракетного двигателя.
Обновлено вчера в 10:02
Шоу-бизнес

Красивее Ани Лорак: бывший муж певицы показал новую возлюбленную

Красивее Ани Лорак: бывший муж певицы показал новую возлюбленную Мурат Налчаджиоглу проводит отпуск в Испании со своей новой пассией.
Обновлено в 01:44
Общество

Росрыболовство рассказало о новых правилах любительской рыбалки

С 1 января 2020 года в России начнут действовать новые правила любительской рыбалки, согласно которым появятся в том числе суточные нормативы вылова, пишет газета «Коммерсантъ», ссылаясь на Росрыболовство.
Обновлено вчера в 16:40
Футбол

СМИ: Неймар будет зарабатывать €40 миллионов в год, если перейдет в «Реал»

Президент мадридского футбольного клуба "Реал" Флорентино Перес предложил нападающему французского "Пари Сен-Жермен" Неймару пятилетний контракт с зарплатой 40 миллионов евро в год, сообщает sport.es.
Обновлено в 04:47
Происшествия

В Танзании при взрыве бензовоза погибли 60 человек

В результате погибли 60 человек, еще 70 были серьезно ранены, сообщает газета The Citizen со ссылкой на полицию.
Обновлено в 06:28
Политика

Политолог объяснил, почему Эрдоган отказывает признать Крым российским

Крымский политолог Денис Батурин объяснил, почему президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отказывается признавать Крым российским.
Обновлено в 05:45
Происшествия

В США Дмитрия Андрейченко обвинили в угрозах совершить теракт

Прокуратура американского округа Грин (штат Миссури) в пятницу предъявила 20-летнему Дмитрию Андрейченко обвинения в угрозах совершить террористический акт.
Обновлено вчера в 19:45
Политика

Украинцы просят Зеленского сделать доллар национальной валютой

Петиция с просьбой к президенту Украины Владимиру Зеленскому сделать доллар национальной валютой появилась на сайте главы государства.
Обновлено в 05:41
Культура

Художник комиксов Marvel и DC скончался в США

Обновлено в 02:32
Общество

В Москве пятый раз за месяц пройдет акция из-за выборов в Мосгордуму

На проспекте Академика Сахарова в Москве 10 августа пройдет согласованный митинг в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму.
Обновлено в 03:10
Политика

В Госдуме не исключили применения против России климатического оружия

Депутат Государственной думы Алексей Журавлев объяснил лесные пожары в Сибири и шторм в Москве возможным применением климатического оружия против России.
Обновлено вчера в 19:50
Общество

Более 1 млн человек эвакуировали из-за супертайфуна в Китае

Супертайфун «Лекима» продолжает бушевать и терзать Китай. Местные власти уже эвакуировали более миллиона человек из опасных территорий.
Обновлено в 02:31
Шоу-бизнес

Яна Рудковская обвинила Лену Миро в наркомании

Продюсер Яна Рудковская продолжила перепалку с блогером Леной Миро. В своем телеграм-канале она отметила, что накануне у той был пир.
Обновлено в 05:04
Футбол

Команда Кокорина и Мамаева обыграла «Салют»

Обновлено в 05:41
Общество

Плохое состояние здоровья Горбачева опровергли

Ранее главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов рассказал, что Горбачев последние полгода живет в больнице.
Обновлено в 04:18
Политика

Электоральный рейтинг Путина упал до минимума за 18 лет

До 43% рейтинг Путина падал также в начале 2005 года, следует из данных ФОМ. Наиболее высоким рейтинг Путина был в 2015 году – 74%.
Обновлено вчера в 15:09
Армия и оружие

Новую российскую базу в Финском заливе в Эстонии посчитали экспансией

Напомним, что новая российская вертолетная база оборудована на острове Гогланд в Финском заливе, в 55 километрах от побережья Эстонии.
Обновлено вчера в 11:04
Как работают Яндекс.Новости?
Главное