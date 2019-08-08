Российский сенатор от крымского региона Сергей Цеков сравнил слова президента Украины Владимира Зеленского о возвращении Крыма с постоянно повторяющимся заклинанием, не имеющим отношения к реальности.

с чего всё началось

Последнее заявление президента Украины Владимира Зеленского о перспективе возвращения Крыма в состав незалежной напоминает постоянно повторяющеесяся заклинание, никак не соответствующее реальности. Об этом заявил член Совета федерации от Республики Крым Сергей Цеков.

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