Политика

В Крыму назвали заклинанием обещание Зеленского вернуть полуостровРоссийская газета 03:40

Последнее заявление президента Украины Владимира Зеленского о перспективе возвращения Крыма в состав незалежной напоминает постоянно повторяющеесяся заклинание, никак не соответствующее реальности. Об этом заявил член Совета федерации от Республики Крым Сергей Цеков.
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с чего всё началось

В Крыму оценили заявление Зеленского о «возвращении» полуострова Украине

Российский сенатор от крымского региона Сергей Цеков сравнил слова президента Украины Владимира Зеленского о возвращении Крыма с постоянно повторяющимся заклинанием, не имеющим отношения к реальности.
РИА Новостивчера в 19:21

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В Крыму ответили на заявление Зеленского о «возвращении» полуострова

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В Совфеде назвали «заклинанием» слова Зеленского о возвращении Крыма

РБКвчера в 22:16

В Крыму оценили слова Зеленского о возврате полуострова Украине

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В Крыму оценили заявление Зеленского о «возвращении» полуострова

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Слова Зеленского о возвращении Крыма сравнили с заклинанием

Известиявчера в 20:08

В Крыму прокомментировали слова Зеленского о «возвращении» полуострова

Московский Комсомолецвчера в 19:40

В Крыму оценили заявление Зеленского о «возвращении» полуострова Украине

РИА Новостивчера в 19:21
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 06:57, Вашингтон
Происшествия

В офисе ФБК проходит обыск, счета фонда заблокированы

На прошлой неделе следствие возбудило уголовное дело об отмывании денег ФБК — речь идет о сумме 1 млрд руб. По версии следствия, с января 2016-го по декабрь 2018 года сотрудники ФБК и другие неназванные люди, имеющие отношение к фонду, получили от третьих лиц крупную сумму в рублях и иностранной валюте.
Обновлено в 04:31
Происшествия

Минобороны сообщило о жертвах взрыва на полигоне под Архангельском

Обновлено в 06:22
Политика

Зеленский намерен легализовать на Украине азартные игры

Напомним, в 2009 году Рада приняла закон, запрещающий организацию азартных игр на территории республики.
Обновлено в 05:04
Кино

Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм

Напомним, ранее сообщалось, что «Тарантино» заманивает петербуржцев на прививки.
Обновлено вчера в 05:20
Политика

Силовики начали повторный штурм резиденции Атамбаева

Обновлено в 06:53
Футбол

«Спартак» на выезде сыграет с «Туном» в Лиге Европы

Московский «Спартак» сыграет со швейцарским «Туном» в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы.
Обновлено в 06:07
Политика

Эрдоган снова заявил о непризнании присоединения Крыма

Турция никогда не признавала и не признает присоединение Крыма к России и поддерживает территориальную целостность Украины, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган.
Обновлено вчера в 14:49
Происшествия

Идет опознание погибших в ДТП с автобусом под Новороссийском

Мэр Новороссийска Игорь Дяченко, находящийся на месте ЧП, сообщил, что идет опознание погибших в ДТП с автобусом, которое произошло вечером в среду.
Обновлено вчера в 19:28
Общество

На Аляске нашли бутылку с посланием времен СССР

Обновлено в 00:01
Наука

Открытие российских ученых защитит курильщиков от рака легких

Обновлено в 05:58
Происшествия

Пожилая россиянка сутки отпугивала медведя рычанием

Обновлено в 05:33
Общество

Алибасов подал в суд на производителя «Крота»

Российский продюсер Бари Алибасов подал в суд на производителя средства для чистки труб «Крот» — компанию «АМС Медиа», а также на торговую сеть «Ашан».
Обновлено в 06:34
Шоу-бизнес

Максим Фадеев решил прекратить сотрудничество с Наргиз

Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз документ о расторжении контракта.
Обновлено в 05:43
Политика

Россия не принижает вклад союзников в Победу, заявил Нарышкин

Россия не собирается приуменьшать вклад союзников в победу над нацизмом во Второй мировой войне, но надо помнить о таких злодеяниях Запада, как устроенная США атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки в августе 1945 года, заявил председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
Обновлено в 04:29
Шоу-бизнес

Аллу Вербер похоронят в Торонто

Именно в Торонто Алла Вербер открыла свой первый модный бутик "Katia of Italy", который назвала в честь своей любимой дочери Екатерины.
Обновлено вчера в 13:25
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде во второй половине августа

Вторая половина августа на большей части России станет теплее первой, сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
Обновлено вчера в 23:50
Происшествия

Свидетель убийства Михаила Круга задушил своих сокамерников

Обновлено в 05:09
Футбол

«Кристал Пэлас» сделал новое предложение ЦСКА по трансферу Чалова

Лондонский футбольный клуб "Кристал Пэлас" улучшил предложение по трансферу форварда ЦСКА и сборной России Федора Чалова до 23 миллионов фунтов, сообщается в микроблоге Sky Sports в Twitter.
Обновлено вчера в 11:06
Энергетика

Чистая прибыль «Газпром нефти» по МСФО в I полугодии выросла на 29,2%

"Газпром нефть" в первом полугодии 2019 года нарастила чистую прибыль по МСФО, относящуюся к акционерам, на 29,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 215 миллиардов рублей, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 03:52
Кино

Маколей Калкин показал, как будет выглядеть ремейк комедии «Один дома»

Звезда серии американских рождественских комедий "Один дома" Маколей Калкин опубликовал фотографию в "Инстаграме", на которой показал, как может выглядеть ремейк известной франшизы.
Обновлено в 06:29
Происшествия

ФСИН признала причастность своих сотрудников к пыткам в СИЗО «Кресты»

Заместитель главы ФСИН Валерий Максименко заявил, что сотрудники следственного изолятора (СИЗО) «Кресты-2» не предотвратили избиение заключенного, а также допустили появление в учреждении запрещенных предметов, например, телефона.
Обновлено в 05:47
Общество

В Екатеринбурге сквер около театра вернут в собственность города

Обновлено в 06:00
Недвижимость

В Крыму вводится налог на недвижимость

С 2020 года в Крыму вводится налог на недвижимость. Ожидается, что в этом году будет проведена оценка 2,2 миллиона зданий и помещений.
Обновлено вчера в 16:13
Здоровье

Медики назвали полезные свойства баклажанов

Врачи рассказали о полезных для организма свойствах баклажанов. Эксперты отметили низкую калорийность продукта, что важно для похудения.
Обновлено в 05:50
Энергетика

Нефть марки Brent снизилась до $57 за баррель

Стоимость октябрьского фьючерса на североморскую нефть марки Brent по состоянию на 17:00 мск снизилась на 3,1% — до $57,15 за баррель, согласно данным Интерконтинентальной биржи (ICE).
Обновлено вчера в 09:59
Происшествия

ГИБДД назвала самые опасные для жизни дороги

В России большая часть ДТП со смертельным исходом ежегодно происходит на дорогах федерального значения.
Обновлено в 05:57
Интернет

ФАС возбудила дело против Apple по жалобе «Касперского»

Изучив материалы дела, ФАС пришла к выводу, что данные действия компании Apple содержат признаки злоупотребления своим доминирующим положением на рынке распространения приложений для iOS.
Обновлено в 04:34
Путешествия

Грузия и Россия подсчитали убытки от закрытия авиасообщения

В Грузии при оценке потерь подсчитали, что за июль из-за сокращения потока российских туристов страна потеряла порядка $44 млн.
Обновлено вчера в 19:20
Финансы

Экономист: Курс доллара выйдет на давно забытый уровень

Если цифры выйдут лучше прогнозов (а прогнозы чересчур пессимистичные), то это может дополнительно поддержать вместе с юанем и большинство высокорисковых валют - валют развивающихся рынков, включая рубль.
Обновлено вчера в 22:00
Происшествия

СКР задержал обвиняемого в массовых беспорядках Фомина

Обновлено в 04:08
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Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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