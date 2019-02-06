В России пройдет эксперимент по прослеживаемости бытовой техникиРИА Новости 00:23

Минфин России подготовил проект постановления о проведении в 2019 году эксперимента по прослеживаемости отдельных видов товаров, в том числе некоторых видов бытовой техники, детских колясок и металлической мебели. Документ опубликован на портале проектов нормативных актов.

В России пройдет эксперимент по прослеживаемости бытовой техники

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