Биотехнологи начали разработку пищевой добавки на основе хитина, полученного из панциря саранчи. Она сможет заменить традиционные наполнители из отходов мясной промышленности, которые вводят в состав колбас и полуфабрикатов для повышения пищевой ценности.

с чего всё началось

Профессор факультета пищевых биотехнологий и инженерии Александр Ишевский заявил изданию, что новая добавка вдальнейшем может заменить порошковые концентраты, которые делают из шкур, рогов и копыт, а после добавляют в колбасу и сосиски.

В состав колбасы могут включить панцирь саранчи

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