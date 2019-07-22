Наука
В состав колбасы могут включить панцирь саранчиБудущее России. Национальные проекты 01:22
Профессор факультета пищевых биотехнологий и инженерии Александр Ишевский заявил изданию, что новая добавка вдальнейшем может заменить порошковые концентраты, которые делают из шкур, рогов и копыт, а после добавляют в колбасу и сосиски.
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с чего всё началось
Биотехнологи начали разработку пищевой добавки на основе хитина, полученного из панциря саранчи. Она сможет заменить традиционные наполнители из отходов мясной промышленности, которые вводят в состав колбас и полуфабрикатов для повышения пищевой ценности.Известиявчера в 17:02
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