Наука

В состав колбасы могут включить панцирь саранчиБудущее России. Национальные проекты 01:22

Профессор факультета пищевых биотехнологий и инженерии Александр Ишевский заявил изданию, что новая добавка вдальнейшем может заменить порошковые концентраты, которые делают из шкур, рогов и копыт, а после добавляют в колбасу и сосиски.
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