Экономика
В России продукты дорожали в три раза быстрее, чем в ЕСBFM.ru вчера в 14:23
Рост цен в России составил 3,1%, при этом средний показатель по Европейскому союзу равен 1%. В том числе в марте цены на продукты питания в РФ выросли на 0,6%, а в Евросоюзе снизились на 0,2%. В 2018 году продукты в России дорожали в 4,2 раза быстрее, чем в среднем по ЕС.
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Продукты питания в РФ в марте подорожали на 0,6%, в ЕС подешевели на 0,2% - Росстат
Финмаркетвчера в 09:16
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