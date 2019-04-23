Экономика
В России продукты дорожали в три раза быстрее, чем в ЕСBFM.ru вчера в 14:23
Рост цен в России составил 3,1%, при этом средний показатель по Европейскому союзу равен 1%. В том числе в марте цены на продукты питания в РФ выросли на 0,6%, а в Евросоюзе снизились на 0,2%. В 2018 году продукты в России дорожали в 4,2 раза быстрее, чем в среднем по ЕС.
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Продукты питания в РФ в марте подорожали на 0,6%, в ЕС подешевели на 0,2% - Росстат
Финмаркетвчера в 09:16
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Политика
Лавров понадеялся на урегулирование в Донбассе новыми властями Украины
"Рассчитываем, что новое украинское руководство осознает свою ответственность и в полной мере будет способствовать преодолению кризиса путем неукоснительного выполнения минского комплекса мер в рамках контактной группы и нормандского формата в полном соответствии с резолюцией СБ ООН 2202", - заявил Лавров.
Обновлено в 03:40
Политика
Кремль ответил на совет Зеленскому не встречаться с Путиным в одиночку
Ранее член команды Зеленского, бывший сотрудник украинского Минобороны Иван Апаршин посоветовал избранному президенту не встречаться с Путиным один на один, и привлекать на переговоры представителей третьих стран.
Обновлено в 06:23
Кино
Финальную серию «Игры престолов» покажут на стадионе «РЖД Арена»
«Амедиатека» в партнерстве с «Локомотивом» покажет финальную серию «Игры престолов» на московском стадионе «РЖД Арена».
Обновлено в 04:31
Политика
Генпрокурор Украины пообещал Януковичу конвой и наручники
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко прокомментировал намерение экс-президента страны Виктора Януковича вернуться на Украину.
Обновлено в 06:21
Экономика
Россиянам пообещали сохранить доход при смене пенсионного фонда
По нынешним правилам при досрочном переводе пенсионных накоплений из одного НПФ в другой, если с момента предыдущей фиксации дохода прошло менее пяти лет, гражданин теряет накопленный за это время инвестдоход.
Обновлено в 03:36
Наука
Ученые: у современных людей стала вырастать кость древних предков
Обновлено вчера в 15:01
Авто
Завод Hino начали строить в Подмосковье
Подмосковный губернатор Андрей Воробьев подписал соглашение о сотрудничестве с японской компанией «Хино Моторс» и запустил строительство завода по выпуску грузовиков этой марки.
Обновлено в 04:14
Общество
РЖД показали новый купейный вагон с душем и холодильником
Обновлено вчера в 04:27
Политика
Зеленского назвали «еврейским клоуном» в Чехии
На Украине возмутились словами чешского журналиста Яна Фингерленда, который назвал Владимира Зеленского "еврейским клоуном".
Обновлено в 04:27
Армия и оружие
Ракетные войска приняли на вооружение «убийцу беспилотников»
Обновлено вчера в 22:52
Шоу-бизнес
Рудинштейн обеспокоен здоровьем Пугачевой и Джигарханяна
Известно, что Марк Григорьевич сам часто ложится на обследования, а последние 10 лет «сидит» на инсулине, передает «Экспресс газета».
Обновлено в 06:23
Общество
Роструд назвал строительство самой опасной сферой деятельности
По итогам 2018 года самой травмоопасной сферой деятельности в России стало строительство. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные Роструда.
Обновлено в 03:44
Политика
Максакова сделала заявление в суде по убийству Вороненкова
Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова считает, что ее бывший гражданский муж Владимир Тюрин не причастен к убийству экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова, передает "Страна.ua".
Обновлено в 02:45
Экономика
Россияне стали массово отказываться от дач
В первом квартале 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти на 22% увеличилось количество предложений о продаже дач.
Обновлено в 02:48
Музыка
На Bosco Fresh Fest приедут Джеймс Блейк и Рошин Мёрфи
29 июня во Дворце пионеров в Москве пройдет фестиваль Bosco Fresh Fest.
Обновлено в 05:00
Армия и оружие
Посол США указал России на американские авианосцы в Средиземном море
Обновлено вчера в 23:30
Армия и оружие
В МИД исключили появление американского ядерного оружия в Словакии
Замглавы МИД РФ Александр Грушко исключил появление американского ядерного оружия на базах в Словакии.
Обновлено в 04:29
Армия и оружие
На Донбассе убит 55-летний боевик «Айдара»
23 апреля на Донбассе был убит 55-летний боевик карательного батальона «Айдар».
Обновлено в 06:03
Наука
Видеоигры не вредят социальному развитию детей
Новое продольное исследование, проведенное в Норвегии, было посвящено тому, как видеоигры влияют на социальные навыки детей в возрасте от 6 до 12 лет.
Обновлено вчера в 01:24
Хоккей
«Сан-Хосе» победил в серии плей-офф НХЛ с «Вегасом»
"Сан-Хосе Шаркс" нанес поражение "Вегас Голден Найтс" в седьмом матче серии первого раунда Кубка Стэнли, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 01:46
Футбол
Мусорный полигон в Башкирии назвали в честь футбольного арбитра
В Ишимбайском районе Башкирии мусорному полигону в селе Урман-Бишкадак присвоено имя арбитра Российской премьер-лиги (РПЛ) Владимира Москалёва, судившего матч 24-го тура чемпионата страны по футболу «Уфа» — «Арсенал».
Обновлено в 05:51
Политика
Охранники протерли поезд перед выходом Ким Чен Ына
Обновлено в 06:01
Общество
Бастрыкин объяснил создание «мема» с лупой и ноутбуком
Глава Следственного комитета ( СК) России Александр Бастрыкин объяснил, почему рассматривал экран ноутбука через лупу.
Обновлено в 06:29
Шоу-бизнес
Родственники Юлии Началовой перенесли поминки из-за ее дочери
Семья певицы устраивает поминальную церемонию, но поминки было решено провести раньше, 23 числа.
Обновлено вчера в 06:22
Наука
Математики доказали гипотезу Шелдона из «Теории большого взрыва»
Математики Крис Спайсер и Карл Померанс научно обосновали правоту одного из героев комедийного сериала «Теория большого взрыва» Шелдона Купера о превосходстве числа 73 над другими числами.
Обновлено вчера в 23:13
Происшествия
В Саратове женщине по ошибке удалили грудь
В Саратове врачи по ошибке удалили женщине грудь, сообщает Южное следственное управление на транспорте СК.
Обновлено в 05:49
Транспорт
Камеры на треногах покажут на карте
«Треноги ставятся бессистемно, сейчас их работает более 4 тыс.»,— заявил он.
Обновлено вчера в 08:06
Общество
Продолжительность жизни россиян достигла исторического максимума
В ведомстве уточнили, что продолжительность жизни мужчин выросла на 0,3 года, а у женщин - на 0,2 года, достигнув исторического максимума.
Обновлено в 04:53
Культура
В «Пионере» обсудят сборник рассказов Михаила Елизарова
Напомним, что Михаил Елизаров стал лауреатом литературной премии «Русский Букер» 2008 года за роман «Библиотекарь».
Обновлено в 03:30