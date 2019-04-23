Экономика
В России продукты дорожали в три раза быстрее, чем в ЕСBFM.ru вчера в 14:23
Рост цен в России составил 3,1%, при этом средний показатель по Европейскому союзу равен 1%. В том числе в марте цены на продукты питания в РФ выросли на 0,6%, а в Евросоюзе снизились на 0,2%. В 2018 году продукты в России дорожали в 4,2 раза быстрее, чем в среднем по ЕС.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Продукты питания в РФ в марте подорожали на 0,6%, в ЕС подешевели на 0,2% - Росстат
Финмаркетвчера в 09:16
Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 05:09, Ашберн
Кино
Названа дата следующей церемонии вручения премии «Оскар»
Ожидается, что премия будет транслироваться в режиме реального времени в 225 странах и территориях по всему миру.
Обновлено в 03:42
Космос
На орбите вышел из строя спутник ГЛОНАСС
Один из спутников российской навигационной системы ГЛОНАСС, запущенный на орбиту в феврале 2016 года, вышел из строя.
Обновлено в 04:29
Наука
Ученые рассказали, как распознать рак легких до первых симптомов
Связанные с иммунной системой геномные различия, обнаруженные в нормальной ткани дыхательных путей, играют ключевую роль в ранней диагностике рака легких.
Обновлено в 02:13
Общество
Бывшая жена отсудила у Грудинина две трети совместного имущества
Обновлено вчера в 11:28
Политика
Лидер КНДР Ким Чен Ын на бронепоезде прибыл в Россию
Кожемяко рассказал лидеру КНДР, что во время своей работы в Амурской области встречал его отца — Ким Чен Ира — когда тот в 2001 году приезжал в Россию с официальным визитом.
Обновлено в 01:03
Экономика
Счетная палата нашла нарушения на 772 млрд рублей в бюджете
Количество нарушений выросло более чем в пять раз за два года. Общая сумма нарушений составила около 294,6 млрд рублей.
Обновлено вчера в 05:54
Кино
Мэйси Уильямс рассказала о постельной сцене в «Игре престолов»
Мэйси Уильямс рассказала о съемках постельной сцены ее персонажа Арьи Старк в сериале «Игра престолов».
Обновлено вчера в 04:01
Авто
Компания Geely готовится презентовать кроссовер VF12
Китайская компания Geely готовит к выпуску новый полноразмерный кроссовер с индексом VF12.
Обновлено вчера в 05:33
Происшествия
Путин подписал закон об ужесточении наказания за побег с места ДТП
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об усилении ответственности для водителей, сбежавших с места ДТП, в котором пострадали или погибли люди.
Обновлено в 03:41
Общество
Россияне стали вдвое меньше пить
«Потребление алкоголя сократилось в 2018 году до 9,3 литра на душу населения с 18 литров в 2011 году, то есть почти в два раза», — цитирует доклад ведомства «Интерфакс».
Обновлено в 04:58
Происшествия
Шесть человек пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком под Тюменью
ГИБДД проводит проверку по факту аварии, в результате которой пострадали шесть пассажиров автобуса в Тюменской области.
Обновлено в 04:28
Общество
Минпросвещения предложило ввести в российских школах новые должности
Согласно проекту, в российских школах предлагают ввести должности старшего учителя и ведущего учителя.
Обновлено вчера в 14:16
Футбол
Главный врач «Зенита» проводит осмотр Кокорина в СИЗО
Обновлено в 04:01
Общество
В ФНС разъяснили условия налогообложения дачных теплиц
К хозяйственным постройкам относятся сараи, теплицы, бани, летние кухни и другие капитальные строения на дачном участке.
Обновлено вчера в 04:22
Политика
Парубий не оставит пост спикера Рады, пока не подпишет закон о языке
Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий сообщил об инициативе депутатов о его отставке и пообещал поставить этот вопрос на голосование, но не ранее, чем будет принят закон о языке.
Обновлено в 03:35
Экономика
Сбербанк станет совладельцем Rambler Group
Сделка предусматривает рефинансирование долга Rambler Group и опционное соглашение на увеличение доли банка в зависимости от выполнения финансового плана.
Обновлено 22 апреля в 04:55
Политика
Зеленскому рекомендовали не встречаться с Путиным один на один
Владимиру Зеленскому не стоит встречаться один на один с Владимиром Путиным, заявил в эфире телеканала ZIK Иван Апаршин, советник лидера второго тура выборов украинского лидера.
Обновлено вчера в 21:59
Политика
Максакова назвала свою версию убийства Вороненкова
Вдова бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова Мария Максакова опровергла причастность ФСБ и главного подозреваемого Владимира Тюрина к убийству своего супруга.
Обновлено в 03:29
Армия и оружие
Шойгу допустил асимметричный ответ на действия НАТО у границ России
Россия может принять асимметричные меры в ответ на действия стран НАТО у российских границ.
Обновлено в 03:10
Религия
Великая среда: Иуда ищет удобного случая предать Христа
В третий день Страстной недели во время богослужения вспоминают, как в доме Симона прокаженного, куда Христос пришел в гости, грешница омыла слезами ноги Иисуса и возлила Христу на голову драгоценное миро.
Обновлено вчера в 17:58
Экономика
Россиянам пообещали сохранить доход при смене пенсионного фонда
По нынешним правилам при досрочном переводе пенсионных накоплений из одного НПФ в другой, если с момента предыдущей фиксации дохода прошло менее пяти лет, гражданин теряет накопленный за это время инвестдоход.
Обновлено в 03:36
Армия и оружие
Турция пригрозила США найти замену F-35
Турция найдет замену американским истребителям F-35 в другой стране, если США сорвут сделку.
Обновлено в 03:21
Армия и оружие
Посол США указал России на американские авианосцы в Средиземном море
Посол США в России Джон Хантсман побывал на американских авианосцах, находящихся в Средиземном море, и заявил, что эти корабли помогут указать России на необходимость «прекратить свою дестабилизирующую деятельность по всему миру», сообщается на сайте 6 флота ВМС США.
Обновлено вчера в 23:30
Транспорт
В России предложили увеличить скорость движения на федеральных трассах
Вице-премьер Максим Акимов предложил увеличить максимально допустимую скорость на федеральных трассах с 90 до 110 км/ч.
Обновлено вчера в 10:24
Общество
Публичные слушания по программе реновации прошли еще в пяти районах
Обновлено вчера в 14:31
Технологии
В России испытали первый в мире плавучий атомный энергоблок
Комплексные испытания ядерной энергетической установки на первом в мире плавучем атомном энергоблоке «Академик Ломоносов» успешно завершились в России.
Обновлено в 02:43