Экономика
В России продолжительность жизни увеличилась до 73,7 годаКлопс вчера в 16:19
В России продолжительность жизни за шесть месяцев увеличилась в среднем до 73,7 года. Об этом во вторник, 20 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения России Веронику Скворцову.
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с чего всё началось
Продолжительность жизни в России за первое полугодие 2019 года увеличилась в среднем до 73,7 года, что на 0,8 года превышает показатель за аналогичный период 2018 года.ТАССвчера в 10:43
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Продолжительность жизни в РФ выросла в 2019-м больше чем на полгода - Скворцова
Интерфакс - Россиявчера в 10:24
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