Продолжительность жизни в России за первое полугодие 2019 года увеличилась в среднем до 73,7 года, что на 0,8 года превышает показатель за аналогичный период 2018 года.

с чего всё началось

В России продолжительность жизни за шесть месяцев увеличилась в среднем до 73,7 года. Об этом во вторник, 20 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения России Веронику Скворцову.

В России продолжительность жизни увеличилась до 73,7 года

Происшествия В Москве задержали подозреваемого в поджоге мужчины Полиция в Москве задержала двух человек, подозреваемых в поджоге мужчины на Касимовской улице.

Политика В правительстве ФРГ оценили возможность возвращения России в G8 Представитель кабмина отметил, что там состоится обсуждение этого вопроса. Накануне Трамп заявил, что поддержал бы возвращение России в G8.

Кино Вачовски перезапустит «Матрицу» с Киану Ривзом и Кэрри-Энн Мосс В ленте среди прочих сыграют Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс, которые вернутся к ролям Нео и Тринити соответственно.

Политика Президенты США и Румынии выступили против «Северного потока – 2» Президенты США и Румынии подтвердили свою оппозицию проекту "Северный поток – 2", заявили в Белом доме по итогам встречи двух лидеров.

Политика Маас выступил за встречу в «нормандском формате» Есть необходимость для стран как можно скорее вновь встретиться в "нормандском формате" для решения конфликта в Донбассе при условии возможности прогресса, заявил в интервью РИА Новости глава МИД ФРГ Хайко Маас.

Шоу-бизнес Опекуном внучки скончавшейся Александры Назаровой станет муж актрисы У Александры Назаровой осталась внучка-сирота. Стало известно, кто именно будет опекуном для родственницы умершей народной артистки.

Интернет Chrome и Firefox запретят властям Казахстана следить за пользователями Компании Google и Mozilla намерены добавить в свои браузеры Chrome и Firefox функции, которые позволят пользователям из Казахстана избежать слежки со стороны властей.

Происшествия Создатель Музея русской иконы погиб в Греции Создатель Музея русской иконы Михаил Абрамов погиб в авиакатастрофе в Греции, передает РИА "Новости" со ссылкой на друга коллекционера - академика российской академии художеств, заведующего отделом культуры древности в Институте мировой культуры МГУ Алексея Лидова.

Происшествия В Петербурге женщина попала в больницу после мощного прорыва трубы Одна женщина госпитализирована после прорыва трубы горячего водоснабжения на улице Дыбенко в Санкт-Петербурге, сообщили РИА Новости в администрации Невского района.

Политика Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".

Происшествия Фюзеляж аварийно севшего в кукурузу A321 приподняли с грунта Специалисты с помощью пневмоподушек приподняли с грунта фюзеляж самолета Airbus A321 «Уральских авиалиний», совершившего 15 августа аварийную посадку на поле с кукурузой в Подмосковье.

Политика Оскорбившего Путина грузинского журналиста уволили с «Рустави 2» Новый гендиректор грузинской телекомпании «Рустави 2» Паата Салия заявил об увольнении нескольких известных журналистов, в том числе телеведущего Георгия Габунии, который ранее оскорбил российского президента Владимира Путина в прямом эфире.

Армия и оружие Лавров рассказал о российских военных в сирийском Идлибе Министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил, что российские военные следят за обострением ситуации в зоне деэскалации в Идлибе.

Игры Denuvo создала новую защиту для игр на мобильных платформах Компания Denuvo, занимающаяся созданием и развитием одноимённой DRM-защиты, представила новую программу для мобильных видеоигр.

Политика Кравчук: США поставили Украине ультиматум по ядерному оружию В эфире "24 канала" экс-президент Украины Леонид Кравчук пояснил, что США поставили Киев перед выбором: или власти отказываются от ядерного оружия, или против Украины вводят санкции.

Кино Вышел новый трейлер фильма «Рэмбо: Последняя кровь» В сети появился новый трейлер боевика с Сильвестром Сталлоне «Рэмбо: Последняя кровь».

Политика Путин встретится в Хельсинки с президентом Финляндии Владимира Путина ждут в Хельсинки, где он проведет переговоры с финским коллегой Саули Ниинистё.

Политика Россия и Украина подготовились к обмену моряков и заключенных Россия и Украина вышли на финальную стадию согласования обмена пленным, списки лиц сейчас уточняются.

Происшествия Летевший в Ухту самолет Utair вернулся во Внуково из-за неисправности Самолет авиакомпании Utair, летевший в Ухту, вернулся в аэропорт Внуково спустя почти полтора часа после вылета.

Происшествия Посольство сообщило о состоянии похищенных пиратами россиян Ранее сообщалось, что с атакованного у берегов Камеруна судна «Мармалайта» были похищены восемь моряков, в том числе трое россиян — капитан, старший помощник и главный механик.

Технологии Глава Huawei заявил, что компания находится «между жизнью и смертью» Руководитель и основатель китайской компании Huawei Жэнь Чжэнфэй разослал сотрудникам компании памятку, в которой сообщил, что компания находится "между жизнью и смертью", сообщает Блумберг.

Политика Члены королевской семьи Дании назвали условие продажи Гренландии США Королевская семья Дании допустила возможность продажи крупнейшего острова в мире, назвав ключевое условие.