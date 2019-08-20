Экономика

В России продолжительность жизни увеличилась до 73,7 годаКлопс вчера в 16:19

В России продолжительность жизни за шесть месяцев увеличилась в среднем до 73,7 года. Об этом во вторник, 20 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения России Веронику Скворцову.
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с чего всё началось

Продолжительность жизни в России увеличилась до 73,7 года

Продолжительность жизни в России за первое полугодие 2019 года увеличилась в среднем до 73,7 года, что на 0,8 года превышает показатель за аналогичный период 2018 года.
ТАССвчера в 10:43

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Продолжительность жизни россиян увеличилась за полгода

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Коммерсантъвчера в 12:00

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Россияне стали жить дольше

URA.Ruвчера в 11:16

Продолжительность жизни в России возросла предварительно

Газета.Ruвчера в 10:50

Продолжительность жизни в РФ выросла в 2019-м больше чем на полгода - Скворцова

Интерфакс - Россиявчера в 10:24
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Российский политик. Министр здравоохранения Российской Федерации c 21 мая 2012 года. Врач-невролог, нейрофизиолог, организатор здравоохранения. Член-корреспондент РАН. Доктор медицинских наук, профессор.
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