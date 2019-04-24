Минздрав заявил о максимальной продолжительности жизни россиянКоммерсантъ 05:55

В 2018 году продолжительность жизни в России достигла своего исторического максимума, увеличившись у мужчин – на 0,3 года, у женщин – на 0,2 года и составив, в среднем, 72,9 года. При этом сократилась разница между продолжительностью жизни мужчин и женщин до 10 лет.

«В 2018 году продолжительность жизни в России достигла своего исторического максимума, увеличившись у мужчин на 0,3 года, у женщин — на 0,2 года и составив в среднем 72,9 года»,— сказала госпожа Скворцова на итоговой коллегии Минздрава (цитата по «РИА Новости»).

Политика Путин упростил выдачу российских паспортов жителям Донбасса Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, сообщается на сайте Кремля.

Гаджеты OnePlus 7 и OnePlus 7 Pro официально представят 14 мая OnePlus 7 и 7 Pro будут глобально представлены 14 мая сразу на четырех мероприятиях – в Нью-Йорке, Лондоне, Пекине и Бангалоре.

Политика Bloomberg сообщил об усилении давления Кремля на Минск В конце прошлой недели Bloomberg со ссылкой на источники писал, что в Кремле прорабатывают сценарий, согласно которому Путин останется у власти как можно дольше.

Общество Сорвавшие погоны десантники рассказали о причинах акции у памятника Маргелову В среду, 24 апреля, рязанские десантники рассказали о причинах акции с сорванными погонами у памятника Маргелову.

Экономика Россияне стали чаще продавать свои дачи В первом квартале 2019 года в России увеличилось число желающих, которые хотят продать свою дачу.

Политика Медведев разрешил регионам снижать плату за вывоз мусора Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о снижении платы граждан за вывоз твердых коммунальных отходов.

Происшествия В Петербурге автобус провалился под асфальт на затопленной кипятком дороге В Санкт-Петербурге автобус с пассажирами провалился под асфальт на затопленной кипятком дороге.

Происшествия СК попросил арестовать трех силовиков из КЧР по делу Арашуковых Следствие попросило заключить в СИЗО трех высокопоставленных силовиков из Карачаево-Черкесии, задержанных по делу отстраненного сенатора Рауфа Арашукова и его родственников, сообщила РИА Новости в среду пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.

Политика Чешское радио не стало извиняться из-за статьи о Зеленском В среду на своей странице в Twitter посольство Украины в Праге обратилось к руководству Чешского радио Плюс в связи с комментарием его редактора Фингерланда о результатах президентских выборов на Украине, прозвучавшим днем ранее и опубликованным затем на сайте радио под заголовком "Еврей во главе украинских фашистов".

Гаджеты Стало известно, почему ломаются складные смартфоны Samsung Galaxy Fold Эксперты компании iFixit, занимающейся ремонтом мобильной электроники, изучили новые складные смартфоны Samsung Galaxy Fold и попытались понять, что становится наиболее частой причиной их поломки.

Футбол Врач «Зенита» опасается возможной атрофии мышц у Кокорина Врач петербургского "Зенита" осмотрел нападающего Александра Кокорина, который находится в СИЗО "Бутырка", и сделал заключение, передает "Московский комсомолец".

Общество ФНС разъяснила условия налогообложения дачных теплиц Сотрудники Федеральной налоговой службы (ФНС) разъяснили для граждан условия налогообложения дачных теплиц.

Общество Сергея Зверева вызвали в суд за одиночный митинг Телеведущего и стилиста Сергея Зверева вызвали в суд по административному делу за одиночный митинг на Красной площади, в ходе которого он выступил против строительства завода на Байкале.

Экономика Глава ФАС предостерег от монополизации поставок топлива в Крым Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Крыма во избежание очередного дефицита горюче-смазочных материалов попросили правительство РФ наладить прямые поставки на полуостров нефтепродуктов и дизтоплива без их закупки на бирже.

Наука Ученые рассказали, как распознать рак легких до первых симптомов Связанные с иммунной системой геномные различия, обнаруженные в нормальной ткани дыхательных путей, играют ключевую роль в ранней диагностике рака легких.

Политика Производство самолетов и вертолетов в России упало на 42% Согласно наиболее актуальным сведениям Росстата в 2017 году Россия произвела 70 вертолетов и 21 гражданский самолет; данных за 2018-й еще нет.

Армия и оружие Шойгу заявил о готовности РФ преодолеть систему ПРО США России уже удалось разработать и принять на вооружение средства преодоления американской системы противоракетной обороны (ПРО).

Авто Mitsubishi перестанет продавать внедорожник Pajero Жизненный цикл легендарного Mitsubishi Pajero заканчивается – об этом сообщили в пресс-службе японской марки, анонсируя выход «прощальной» версии внедорожника.

Происшествия Вычислены двое причастных к убийству Героя России Пешкова сирийцев Следственный комитет добивается заочного ареста еще двух граждан Сирии по делу об убийстве российского летчика Олега Пешкова в 2015 году в Сирии.

Армия и оружие Посол США пригрозил России авианосцами в Средиземном море В ходе своего визита на американский авианосец USS Abraham Lincoln в Средиземном море посол США в РФ Джон Ханстман заявил: авианосные группы США показывают Москве, что она должна прекратить «дестабилизировать» ситуацию в мире, если стремится к улучшению отношений с Вашингтоном.