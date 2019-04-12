Экономика
В России продолжает падать рождаемостьГазета.Ru 04:47
Министр труда и социальной защиты Максим Топилин заявил, что в прошлом году рождаемость в России снизилась на 5,4% по сравнению с 2017 годом, сообщает ТАСС. По его словам, в 2018-м в России родились 1,604 миллионов человек, что на 90 тысяч человек меньше, чем в позапрошлом году.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 14:50, Ашберн
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