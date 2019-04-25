Общество
В России продлили срок перехода на цифровое телевидениеРИА Новости 06:35
Срок перехода на цифровое телевидение решено продлить до 14 октября, заявил глава Минкомсвязи Константин Носков. Изначально этот процесс планировалось завершить 3 июня. Теперь 21 регион из оставшихся 57 отключат старый сигнал осенью.
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Общество
Россиянам могут запретить ввозить пармезан и хамон
Импорт мясной и молочной и других видов продукции из ЕС, США, Канады, Австралии и других стран Россия запретила в 2014 г. в ответ на санкции против российских политиков, бизнесменов и компаний.
Обновлено вчера в 18:06
Футбол
«Енисей» и «Оренбург» огласили составы на игру
Тренерские штабы «Енисея» и «Оренбурга» опубликовали стартовые составы на очную встречу команд в рамках 25-го тура чемпионата России.
Обновлено в 08:19
Происшествия
Два человека погибли при стрельбе у метро «Новые Черемушки» в Москве
Два человека погибли, по предварительным данным, в результате инцидента со стрельбой у станции метро "Новые Черемушки" на юго-западе Москвы, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.
Обновлено в 10:40
Политика
Евросоюз осудил выдачу российских паспортов жителям Донбасса
Дипломаты Евросоюза отмечают, что Путин подписал указ сразу после проведения президентских выборов на Украине, что «говорит о намерении России еще сильнее обострить конфликт» в Донбассе и внести дестабилизацию на Украину.
Обновлено в 09:56
Авто
Renault планирует выпустить обновленный седан эконо-класса
Французский концерн Renault планирует заняться созданием нового сверхбюджетного седана, который окажется малогабаритнее и дешевле автомобиля Logan.
Обновлено в 09:09
Политика
Курсанты ВДВ массово сорвали погоны в знак протеста
Обновлено в 07:54
Происшествия
Попавшую в серьезное ДТП певицу МакSим перевели из реанимации
Серьезно пострадавшую в ДТП российскую поп-певицу МакSим перевели из реанимации в обычную палату - ее состояние стабильно.
Обновлено в 06:41
Музыка
Мадонна выпустила первый клип за четыре года
Певица Мадонна представила свой новый клип на песню Medellin, ставший первым музыкальным видеорядом артистки за четыре года.
Обновлено в 04:53
Футбол
Суд над Кокориным и Мамаевым, 23 апреля 2019, онлайн-трансляция, фото
Перечисляются достижения футболиста Кокорина (первый гол в 17 лет, столько-то игр за сборную и т.д.).
Обновлено 23 апреля в 07:00
Политика
Сына Немцова затравили за позицию по Крыму
Сын политика Бориса Немцова Антон заявил, что если в Крыму снова провести референдум о воссоединении с Россией, то его результаты будут такими же.
Обновлено в 04:45
Экономика
Доля убыточных организаций в России выросла до 34,4%
Доля убыточных организаций в России в январе-феврале 2019 года выросла на 0,7% в годовом выражении и составила 34,4%. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).
Обновлено в 10:03
Политика
Зеленский пообещал проверить закон о языке
Избранный президент Украины Владимир Зеленский пообещал проанализировать закон об исключительности украинского языка, принятый Верховной радой 25 апреля, на предмет соответствия конституционным нормам и интересам украинских граждан.
Обновлено в 10:16
Происшествия
Глава отдела ФСБ задержан по подозрению в получении крупных взяток
Начальник отдела одного из подразделений ФСБ России Кирилл Черкалин задержан по подозрению в получении взяток в особо крупных размерах.
Обновлено в 09:08
Транспорт
Стал известен маршрут платной трассы Москва–Казань
Обновлено в 02:37
Здоровье
Медведев поручил премировать врачей за диагностирование рака
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил правительству до декабря разработать систему премирования врачей при диагностировании онкологических заболеваний в ходе диспансеризации.
Обновлено в 09:17
Происшествия
Свидетель отметила спокойное поведение Кокорина и Мамаева в кафе
Алена Шинкарева, свидетель по делу нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина и хавбека "Краснодара" Павла Мамаева, рассказала о том, что происходило в кафе, где у футболистов началась потасовка с главой Минпромторга Денисом Паком и гендиректором НАМИ Сергеем Гайсиным, передает "Спорт-Экспресс".
Обновлено в 05:51
Религия
Чистый четверг отмечают православные верующие
Обновлено в 02:30
Политика
Ветеранам выплатят по 10 тысяч рублей
Президент Владимир Путин подписал указ о ежегодной выплате ко Дню Победы ветеранам Великой Отечественной войны.
Обновлено в 03:19
Шоу-бизнес
Бузова рассказала Собчак о требованиях Тарасова
Ранее Бузова рассказала Собчак о брачном контракте с Тарасовым.
Обновлено вчера в 15:40
Шоу-бизнес
Саша Савельева продемонстрировала фигуру после родов
Вчера Савельева продемонстрировала фотографию, доказывающую, что певица уже успела прийти в форму.
Обновлено в 06:00
Футбол
Салах не попал в символическую сборную сезона АПЛ
Ассоциация профессиональных футболистов (PFA) опубликовала состав символической сборной сезона-2018/19 английской премьер-лиги.
Обновлено в 05:46
Политика
Совбез России увидел угрозу в грузинских клопах
Замглавы Совбеза России Рашид Нургалиев на совещании с руководителем Южной Осетии Анатолием Билибовым заявил, что необходимо принять меры для борьбы с угрозой от биолаборатории под Тбилиси, сообщила пресс-служба президента республики.
Обновлено в 06:45
Общество
Опубликован длинный список премии «Большая книга»
Глава Совета экспертов "Большой книги" Михаил Бутов на пресс-конференции огласил длинный список премии.
Обновлено в 08:07
Происшествия
Задержан мужчина, убивший подростка на улице в Новокузнецке
Сотрудники СКР и МВД смогли менее чем за сутки установить подозреваемого в убийстве 17-летнего подростка в городе Новокузнецке.
Обновлено в 10:14
Экономика
Tesla снова понесла огромные убытки
Обновлено в 02:17
Политика
Путин и Ким Чен Ын обменялись подарками
Лидер КНДР Ким Чен Ын подарил российскому президенту Владимиру Путину традиционный корейский меч, а тот преподнес в ответ саблю и дорожный чайный сервиз.
Обновлено в 07:23
Авто
Во Франкфурте представят улучшенный электрокар Volkswagen e-up!
В рамках интервью с зарубежным изданием, представитель немецкой компании сообщил, что обновленный электрокар Volkswagen e-up! будет презентован на автосалоне, который состоится в сентябре во Франкфурте.
Обновлено в 06:39
Интернет
Microsoft отказалась от политики регулярной смены паролей
Пользователям операционной системы Windows больше не придётся периодически менять пароли учётных записей.
Обновлено в 04:43