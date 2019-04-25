Общество

В России продлили срок перехода на цифровое телевидениеРИА Новости 06:35

Срок перехода на цифровое телевидение решено продлить до 14 октября, заявил глава Минкомсвязи Константин Носков. Изначально этот процесс планировалось завершить 3 июня. Теперь 21 регион из оставшихся 57 отключат старый сигнал осенью.
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Переход на цифровое вещание продлен до 14 октября

Коммерсантъ07:42

Сроки отключения аналогового вещания в 21 регионе России перенесены

Интерфакс07:28

Срок перехода на цифровое вещание продлили до середины октября

Известия06:39

Срок перехода на цифровое телевидение продлили до 14 октября

ТАСС06:52

Власти перенесли на октябрь отключение аналогового вещания в 21 регионе

РБК07:02

В России продлили срок перехода на цифровое телевидение

РИА Новости06:35

Срок перехода на цифровое телевидение продлили до 14 октября

Говорит Москва06:39
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Общество

Россиянам могут запретить ввозить пармезан и хамон

Импорт мясной и молочной и других видов продукции из ЕС, США, Канады, Австралии и других стран Россия запретила в 2014 г. в ответ на санкции против российских политиков, бизнесменов и компаний.
Обновлено вчера в 18:06
Футбол

«Енисей» и «Оренбург» огласили составы на игру

Тренерские штабы «Енисея» и «Оренбурга» опубликовали стартовые составы на очную встречу команд в рамках 25-го тура чемпионата России.
Обновлено в 08:19
Происшествия

Два человека погибли при стрельбе у метро «Новые Черемушки» в Москве

Два человека погибли, по предварительным данным, в результате инцидента со стрельбой у станции метро "Новые Черемушки" на юго-западе Москвы, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.
Обновлено в 10:40
Политика

Евросоюз осудил выдачу российских паспортов жителям Донбасса

Дипломаты Евросоюза отмечают, что Путин подписал указ сразу после проведения президентских выборов на Украине, что «говорит о намерении России еще сильнее обострить конфликт» в Донбассе и внести дестабилизацию на Украину.
Обновлено в 09:56
Авто

Renault планирует выпустить обновленный седан эконо-класса

Французский концерн Renault планирует заняться созданием нового сверхбюджетного седана, который окажется малогабаритнее и дешевле автомобиля Logan.
Обновлено в 09:09
Политика

Курсанты ВДВ массово сорвали погоны в знак протеста

Обновлено в 07:54
Происшествия

Попавшую в серьезное ДТП певицу МакSим перевели из реанимации

Серьезно пострадавшую в ДТП российскую поп-певицу МакSим перевели из реанимации в обычную палату - ее состояние стабильно.
Обновлено в 06:41
Музыка

Мадонна выпустила первый клип за четыре года

Певица Мадонна представила свой новый клип на песню Medellin, ставший первым музыкальным видеорядом артистки за четыре года.
Обновлено в 04:53
Футбол

Суд над Кокориным и Мамаевым, 23 апреля 2019, онлайн-трансляция, фото

Перечисляются достижения футболиста Кокорина (первый гол в 17 лет, столько-то игр за сборную и т.д.).
Обновлено 23 апреля в 07:00
Политика

Сына Немцова затравили за позицию по Крыму

Сын политика Бориса Немцова Антон заявил, что если в Крыму снова провести референдум о воссоединении с Россией, то его результаты будут такими же.
Обновлено в 04:45
Экономика

Доля убыточных организаций в России выросла до 34,4%

Доля убыточных организаций в России в январе-феврале 2019 года выросла на 0,7% в годовом выражении и составила 34,4%. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).
Обновлено в 10:03
Политика

Зеленский пообещал проверить закон о языке

Избранный президент Украины Владимир Зеленский пообещал проанализировать закон об исключительности украинского языка, принятый Верховной радой 25 апреля, на предмет соответствия конституционным нормам и интересам украинских граждан.
Обновлено в 10:16
Происшествия

Глава отдела ФСБ задержан по подозрению в получении крупных взяток

Начальник отдела одного из подразделений ФСБ России Кирилл Черкалин задержан по подозрению в получении взяток в особо крупных размерах.
Обновлено в 09:08
Транспорт

Стал известен маршрут платной трассы Москва–Казань

Обновлено в 02:37
Здоровье

Медведев поручил премировать врачей за диагностирование рака

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил правительству до декабря разработать систему премирования врачей при диагностировании онкологических заболеваний в ходе диспансеризации.
Обновлено в 09:17
Происшествия

Свидетель отметила спокойное поведение Кокорина и Мамаева в кафе

Алена Шинкарева, свидетель по делу нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина и хавбека "Краснодара" Павла Мамаева, рассказала о том, что происходило в кафе, где у футболистов началась потасовка с главой Минпромторга Денисом Паком и гендиректором НАМИ Сергеем Гайсиным, передает "Спорт-Экспресс".
Обновлено в 05:51
Религия

Чистый четверг отмечают православные верующие

Обновлено в 02:30
Политика

Ветеранам выплатят по 10 тысяч рублей

Президент Владимир Путин подписал указ о ежегодной выплате ко Дню Победы ветеранам Великой Отечественной войны.
Обновлено в 03:19
Шоу-бизнес

Бузова рассказала Собчак о требованиях Тарасова

Ранее Бузова рассказала Собчак о брачном контракте с Тарасовым.
Обновлено вчера в 15:40
Шоу-бизнес

Саша Савельева продемонстрировала фигуру после родов

Вчера Савельева продемонстрировала фотографию, доказывающую, что певица уже успела прийти в форму.
Обновлено в 06:00
Футбол

Салах не попал в символическую сборную сезона АПЛ

Ассоциация профессиональных футболистов (PFA) опубликовала состав символической сборной сезона-2018/19 английской премьер-лиги.
Обновлено в 05:46
Происшествия

В Петербурге при сносе заброшенной гостиницы погиб рабочий

Обновлено в 10:20
Политика

Совбез России увидел угрозу в грузинских клопах

Замглавы Совбеза России Рашид Нургалиев на совещании с руководителем Южной Осетии Анатолием Билибовым заявил, что необходимо принять меры для борьбы с угрозой от биолаборатории под Тбилиси, сообщила пресс-служба президента республики.
Обновлено в 06:45
Общество

Опубликован длинный список премии «Большая книга»

Глава Совета экспертов "Большой книги" Михаил Бутов на пресс-конференции огласил длинный список премии.
Обновлено в 08:07
Происшествия

Задержан мужчина, убивший подростка на улице в Новокузнецке

Сотрудники СКР и МВД смогли менее чем за сутки установить подозреваемого в убийстве 17-летнего подростка в городе Новокузнецке.
Обновлено в 10:14
Транспорт

В Краснодарском крае участок трассы М-4 «Дон» станет платным

Обновлено в 10:27
Экономика

Tesla снова понесла огромные убытки

Обновлено в 02:17
Политика

Путин и Ким Чен Ын обменялись подарками

Лидер КНДР Ким Чен Ын подарил российскому президенту Владимиру Путину традиционный корейский меч, а тот преподнес в ответ саблю и дорожный чайный сервиз.
Обновлено в 07:23
Авто

Во Франкфурте представят улучшенный электрокар Volkswagen e-up!

В рамках интервью с зарубежным изданием, представитель немецкой компании сообщил, что обновленный электрокар Volkswagen e-up! будет презентован на автосалоне, который состоится в сентябре во Франкфурте.
Обновлено в 06:39
Интернет

Microsoft отказалась от политики регулярной смены паролей

Пользователям операционной системы Windows больше не придётся периодически менять пароли учётных записей.
Обновлено в 04:43
Как работают Яндекс.Новости?
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