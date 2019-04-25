В России продлили срок перехода на цифровое телевидениеРИА Новости 06:35

Срок перехода на цифровое телевидение решено продлить до 14 октября, заявил глава Минкомсвязи Константин Носков. Изначально этот процесс планировалось завершить 3 июня. Теперь 21 регион из оставшихся 57 отключат старый сигнал осенью.

В России продлили срок перехода на цифровое телевидение

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