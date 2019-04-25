В России продлили переход на цифровое вещаниеГазета.Ru 08:19

Глава Минкомсвязи Константин Носков рассказал, что срок перехода на цифровое вещание на территории России будет продлен. Об этом сообщает РИА "Новости".

В России продлили переход на цифровое вещание

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