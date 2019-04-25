Политика

В России продлили переход на цифровое вещаниеГазета.Ru 08:19

Глава Минкомсвязи Константин Носков рассказал, что срок перехода на цифровое вещание на территории России будет продлен. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Переход на цифровое вещание продлен до 14 октября

Коммерсантъ07:42

Сроки отключения аналогового вещания в 21 регионе России перенесены

Интерфакс07:28

В России продлили срок перехода на цифровое телевидение

РИА Новости06:35

Срок перехода на цифровое телевидение продлили до 14 октября

ТАСС06:52

Срок перехода на цифровое вещание продлили до середины октября

Известия06:39

Власти перенесли на октябрь отключение аналогового вещания в 21 регионе

РБК07:02

Срок перехода на цифровое телевидение продлили до 14 октября

Говорит Москва06:39
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Обновлено 23 апреля в 14:51
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