Экономика
В России продажи автомобилей в кредит продолжают растиАвтоновости дня вчера в 07:14
Несмотря на продолжающееся падение российского авторынка, «кредитные» продажи новых автомобилей продолжают расти. К такому выводу пришли эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» и Национального бюро кредитных историй (НБКИ), обработав информацию по 4 тысячам кредиторов.
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Жители региона все глубже влезают в «долговую яму», чтобы обзавестись машиной
Версия-Саратоввчера в 09:07
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 01:11, Вашингтон
Технологии
«Гагаринский старт» на Байконуре закроют на модернизацию
«Гагаринский старт» на космодроме Байконур модернизируют для пусков новых ракет «Союз-2» к 2023 году, сообщили «РИА Новости» в аэрокосмическом комитете Министерства аэрокосмической промышленности Казахстана (Казкосмос).
Обновлено вчера в 21:59
Политика
Эрдоган высказался о позиции Турции относительно Крыма
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил, что Анкара «не признавала и не признает незаконной аннексии Крыма».
Обновлено вчера в 14:45
Общество
Россиянам предложили разрешить удаленную работу
После внесения поправок в главу 16 Трудового кодекса РФ («Режим рабочего времени») сотрудники получат возможность проводить часть времени вне своего рабочего места, так как появится определение «временная удаленная работа».
Обновлено вчера в 23:39
Политика
В Киргизии началось заседание Совета безопасности
Заседание Совета безопасности началось в четверг в Киргизии на фоне произошедших в селе Кой-Таш Чуйской области беспорядков.
Обновлено вчера в 23:38
Политика
Бывшие японские жители посетят Курилы 10-11 августа
Обновлено вчера в 23:31
Происшествия
Стало известно о состоянии пострадавших в ДТП под Новороссийском
Пять человек, пострадавших после падения пассажирского автобуса с обрыва под Новороссийском, находятся в тяжелом состоянии.
Обновлено в 00:29
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже $56
В последний раз цена нефти марки Brent находилась ниже $56 за баррель 4 января 2019 года.
Обновлено вчера в 14:42
Общество
Власти сообщили о штатной работе транспорта в Приморье после шторма
Обновлено вчера в 20:24
Шоу-бизнес
Умерла fashion-директор ЦУМа Алла Вербер
В Италии на 62-м году жизни скончалась fashion-директор ЦУМа и вице-президент ювелирной компании Mercury Алла Вербер.
Обновлено 06 августа в 10:26
Политика
Правительство Венесуэлы не намерено прекращать переговоры с оппозицией
"Никто и ничто не заставит нас покинуть стол переговоров, в которых мы участвуем с конкретными предложениями, чтобы добиться их перевода на постоянную основу и прийти к политическому соглашению с венесуэльской оппозицией, чтобы гарантировать мир и стабильность страны", - цитирует главу внешнеполитического ведомства радиостанция Union Radio.
Обновлено 06 августа в 17:03
Гаджеты
На Apple подали в суд за прослушивание разговоров Siri
Поводом для иска стало то, что подрядчики компании долгое время имели возможность прослушивать команды, которые владельцы устройств Apple дают голосовому помощнику Siri.
Обновлено вчера в 22:19
Политика
В России оценили заявление Зеленского о возвращении Крыма Украине
Ранее 7 августа во время встречи с украинской общиной в Анкаре Зеленский выразил уверенность в возвращении Крыма в состав Украины.
Обновлено вчера в 15:34
Происшествия
В Магадане застрелили вышедшего в центр города медведя
В центре Магадана был застрелен медведь, находившийся на территории одной из школ города.
Обновлено вчера в 23:02
Кино
Disney выпустит ремейки «Один дома» и «Ночь в музее»
Обновлено вчера в 04:18
Происшествия
Под Красноярском при разрушении фуры с сухим льдом погиб водитель
На трассе в Красноярском крае фура, которая перевозила сухой лёд, разрушилась в ходе движения. В результате происшествия погиб водитель.
Обновлено вчера в 21:38
Кино
Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм
Режиссер Квентин Тарантино на пресс-конференции в Москве рассказал, каким хочет снять свой последний фильм.
Обновлено вчера в 05:20
Происшествия
Подозреваемый раскрыл детали убийства Михаила Круга
Обновлено вчера в 08:21
Общество
На Аляске в бутылке нашли послание времен СССР
Житель Аляски нашел бутылку с посланием времен СССР. Фотография находки опубликована в Facebook.
Обновлено вчера в 23:18
Кино
Фильм по рассказам Зощенко представят в Петербурге
Правнучка культового советского писателя Михаила Зощенко Вера рассказала о том, что уже в следующем году публика увидит фильм «Про Лелю и Миньку» – семейный фильм, в основу которого лягут восемь рассказов знаменитого литератора.
Обновлено вчера в 09:26
Экономика
Крым расторг инвестконтракт по одному из крупнейших винных проектов
Инвестор, которому был предоставлен участок общей площадью в семь гектар под строительство предприятия, так и не приступил к реализации проекта, подтвердила РБК пресс-секретарь Министерства экономического развития Республики Крым Анна Абувакарова.
Обновлено в 00:30
Футбол
Зидан: «„Реал“ прогрессирует с каждым днём»
Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал победу своей команды в товарищеском матче с "Ред Булл Зальцбург" (1:0). В этом году мы хотим быть конкурентоспособными.
Обновлено вчера в 23:46
Экономика
Пенсионные фонды не могут поделить пенсии россиян
Законодательный акт должен максимально облегчить для россиян штрафную нагрузку из-за смены НПР до истечения пятилетнего срока, сообщает DEITA.
Обновлено в 01:00
Политика
Артемий Лебедев заявил, что покинул Россию
Обновлено 06 августа в 14:30
Политика
Кадыров назвал организаторов вторжения в Дагестан
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров рассказал о вторжении в Дагестан банд террористов, которое произошло 20 лет назад.
Обновлено вчера в 10:03
Кино
Создатели «Игры престолов» покинули HBO ради Netflix
Сценаристы сериала «Игра престолов» Дэвид Бениофф и Дэниэл Уайсс подписали контракт со студией Netflix на съемки фильмов и шоу.
Обновлено в 00:39
Космос
Ученым удалось одновременно открыть 39 массивных галактик
Объединив усилия нескольких обсерваторий, астрономам вперые удалось обнаружить сразу 39 массивных галактик, сформировавшихся вскоре после Большого взрыва.
Обновлено вчера в 13:38
Политика
Скотланд-Ярд рассказал о роли Кремля в деле об отравлении Скрипалей
По данным Скотланд-Ярда, в деле существуют лишь теории - никаких доказательств, позволяющих выдвинуть обвинение против российских властей, выявлено не было.
Обновлено вчера в 10:00
Политика
Зеленский обсудил с Макроном встречу в «нормандском формате»
Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с французским коллегой Эммануэлем Макроном призвал срочно провести встречу лидеров стран "нормандской четверки".
Обновлено вчера в 10:25
Финансы
Курс китайской валюты опустился ниже отметки в 7 юаней за доллар
Народный банк КНР, выполняющий функции центробанка, в четверг утром опустил официальный курс китайской валюты ниже психологической отметки в семь юаней за доллар.
Обновлено в 00:17
Происшествия
Двоих участников митинга в Москве объявили в розыск
Двое участников митингов в Москве объявлены в розыск, еще девятерым предъявлены обвинения по двум статьям Уголовного кодекса.
Обновлено вчера в 14:15