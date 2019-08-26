Армия и оружие
Газета.RuВ России приступили к созданию бомбардировщика ПАК ДА
В России приступили к созданию ПАК ДА - перспективного авиационного комплекса дальней авиации, который в будущем должен заменить стоящие на вооружении Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3. Какие требования предъявляются к стратегическому бомбардировщику, разбиралась "Газета.Ru".
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с чего всё началось
Минобороны утвердило все технические требования к перспективному авиакомплексу дальней авиации (ПАК ДА), компания "Туполев" и другие предприятия Объединенной авиастроительной корпорации начали подготовку к его созданию, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.Интерфакс01:34
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В России начали производить бомбардировщик-ракетоносец, созданный по схеме «летающее крыло»
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