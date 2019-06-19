Экономика
В России приняли закон о компенсации ипотеки многодетным семьямГоробзор.ру 06:42
В Госдуме приняли закон о компенсации ипотеки многодетным семьям, где с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 родился третий или последующие дети. В таких семьях родители могут получить 450 тысяч рублей для погашения кредита по ипотечному договору.
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с чего всё началось
Госдума приняла в третьем чтении законопроект, который предусматривает компенсацию ипотечных кредитов многодетным семьям, говорится в карточке документа на сайте нижней палаты парламента.Коммерсантъ08:38
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Жириновский предложил выплачивать по 450 тысяч рублей многодетным семьям переселенцев
Парламентская газета06:08
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