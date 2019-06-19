В России приняли закон о компенсации ипотеки многодетным семьямГоробзор.ру вчера в 06:42

с чего всё началось

В Госдуме приняли закон о компенсации ипотеки многодетным семьям, где с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 родился третий или последующие дети. В таких семьях родители могут получить 450 тысяч рублей для погашения кредита по ипотечному договору.

В России приняли закон о компенсации ипотеки многодетным семьям

Политика По делу о крушении MH17 обвинят троих россиян Объединенная следственная группа назвала имена людей, подозреваемых в причастности к крушению «Боинга» на востоке Украины в июле 2014 года, сообщают RTL News.

Общество СМИ узнали о планах Абрамовича купить самый дорогой особняк в Израиле Российский бизнесмен Роман Абрамович планирует приобрести самую дорогую виллу в Израиле, сообщает Calcalist.

Авто Первые внедорожники GAC GS8 добрались до России Китайский флагманский внедорожник GAC GS8 готовится к выходу на российский рынок.

Происшествия В Италии в жилом доме произошел взрыв Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2018 года в результате взрыва в жилом доме на юге Италии погибли два человека.

Футбол Гол Месси не помог сборной Аргентины обыграть Парагвай Сборная Аргентины сыграла вничью с командой Парагвая в матче группового этапа Кубка Америки. Встреча завершилась со счётом 1:1.

Экономика В России хотят пересчитать цены на отопление Со следующего года в России могут изменить норматив отопления в зависимости от этажности, сообщает "Парламентская газета" со ссылкой на члена комитета Госдумы по энергетике Бориса Гладких.

Общество Зоологи поймали белую медведицу, зашедшую на окраину Норильска Что заставило белую медведицу пройти почти более 500 км, предстоит выяснить ученым.

Политика Картину с обнаженным Порошенко выставили на аукционе На Украине выставили на аукцион картину "Петр уже пятый" с обнаженным экс-президентом Петром Порошенко, передает РИА "Новости".

Наука В птицах Наска опознали пеликанов и дрозда-отшельника Исследователи из университета Хоккайдо и университетя Ямагата сравнили изображения птиц с плато Наска и Пальпа с современными перуанскими пернатыми и опознали двух пеликанов и одного дрозда-отшельника.

Транспорт В Москве на два дня перекроют Ильинку из-за благоустройства Как уточнили в столичном департаменте капитального ремонта, в рамках комплексного благоустройства будет обустроена кабельная канализация и проложены сети водостока.

Политика Украинский политик назвал провалом визит Зеленского в Европу Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинский политический эксперт и журналист Виталий Портников заявил, что после визита Зеленского в Париж и Берлин заметно изменение стиля западной политики по отношению к Украине и России.

Общество Названы регионы с наибольшим числом зарегистрированных браков Стало известно, в каких регионах России было зарегистрировано наибольшее количество браков в первом квартале 2019 года.

Политика Избитый в Черкассах украинский журналист умер Глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко сообщил, что украинский журналист Вадим Комаров, которого избили в Черкассах в начале мая, умер, не выходя из комы.

Общество В Шиесе протестующих штрафуют за оскорбление власти Дела на противников строительства мусорного полигона заводятся по статье об оскорблении власти.

Общество Госдума рассмотрит сегодня законопроект о дачной амнистии Разработчики документа настаивают на том, чтобы срок был продлен еще на на три года.

Политика В Раде осудили призыв Макрона не допустить выхода России из ПАСЕ Заместитель председателя Верховной рады Ирина Геращенко заявила, что Украину «ошеломляет» смена риторики Запада после призыва президента Франции Эммануэля Макрона не допустить выхода России из ПАСЕ.

Происшествия Под Челябинском в ДТП с автобусом и бензовозом погибли два человека Два человека погибли и семеро получили серьезные увечья в результате автокатастрофы на 1750 километре федеральной автодороги М5 "Урал".

Общество Алибасов заявил, что лишает сына наследства Продюсер Бари Алибасов решил лишить своего сына наследства.

Происшествия В Москве маршрутка столкнулась с двумя автомобилями Маршрутный автобус столкнулся с двумя автомобилями. По предварительным данным, пострадали два человека. На месте аварии образовалась пробка.

Происшествия Останки пропавшей девочки нашли в выгребной яме под Одессой Тело 11-летней Дарьи Лукьяненко, пропавшей на прошлой неделе в поселке Ивановка Одесской области, обнаружили в выгребной яме частного домохозяйства.

Экономика Абрамович с партнерами продаст очередной пакет акций Evraz за $200 млн До сентября 2018 года Абрамович, Абрамов и Фролов контролировали Evraz через компанию Lanebrook Ltd, у которой было 62,74% ее акций.

Транспорт Новый штраф для автомобилистов могут ввести в РФ «Правительство предлагает ввести штрафы до 2,5 тысяч рублей для тех автомобилистов, которые умудряются проехать по платной дороге, не заплатив за это», — отмечает издание.

Технологии Роскомнадзор создаст систему контроля за онлайн-кинотеатрами Проект технического задания предполагает создание автоматизированной системы контроля за выполнением владельцами аудиовизуальных сервисов требований по статье 10.5 закона «Об информации».