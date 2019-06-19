Экономика

Закон о компенсации ипотеки многодетным семьям принят ГосдумойФАН 06:53

Государственная дума приняла закон о компенсации ипотечных кредитов российским семьям, в которых после 1 января текущего года родился третий ребенок и последующие дети. Об этом говорится на официальном сайте нижней палаты парламента.
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Госдума приняла в третьем чтении законопроект, который предусматривает компенсацию ипотечных кредитов многодетным семьям, говорится в карточке
 документа на сайте нижней палаты парламента.
Коммерсантъ08:38

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Многодетным семьям помогут с оплатой ипотеки

Государственная Дума РФ10:51

Госдума приняла закон о выплатах многодетным семьям для погашения ипотеки

Агентство Москва05:33

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РИА Новости05:57
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