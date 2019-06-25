В России приготовились запретить грузинское виноLenta.ru 18:33

Опросы могут быть связаны с подготовкой к введению Россией запрета импорта вина из Грузии на фоне обострения отношений двух стран, считают источники "Ъ". 21 июня в Тбилиси начались протесты с требованием проведения досрочных парламентских выборов.

с чего всё началось

Российские власти начали запрашивать у торговых сетей информацию о доле грузинского вина в ассортименте. Об этом сообщает «Коммерсантъ». Таким образом в России готовятся к введению запрета на импорт алкоголя из Грузии, считают источники издания.

Недвижимость Жители Дальнего Востока смогут оформить ипотеку под 2% годовых Правительство РФ разрабатывает механизм льготной ипотеки для жителей Дальнего Востока, ставка по ней будет составлять 2% годовых.

Авто Кроссовер Audi Q7 получил спецверсию в России Начался прием заказов российскими автодилерами Audi на специальную серию полноразмерного кроссовера Audi Q7 S line Edition.

Происшествия Главный мостостроитель Приморья получил срок Бывший руководитель ЗАО "Тихоокеанская мостостроительная компания" Виктор Гребнев получил условный срок за растрату 407 млн рублей, сообщает РИА VladNews.Как сообщил адвокат Гребнева Игорь Поляков, суд признал экс-руководителя компании виновным и назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы условно с испытательным сроком на два года, с выплатой штрафа в размере 200 тысяч рублей.

Политика Компании США обошли запрет Трампа по Huawei Американские компании продолжают поставлять Huawei процессоры, несмотря на запрет президента США Дональда Трампа.

Футбол Женская сборная Нидерландов обыграла Японию и вышла в четвертьфинал ЧМ Женская сборная Нидерландов по футболу одержала победу над командой Японии и вышла в четвертьфинал чемпионата мира.

Экономика Глава «Интер РАО» продал свою долю в компании Генеральный директор, председатель правления "Интер РАО" Борис Ковальчук продал свою долю в генерирующей компании, следует из материалов "Интер РАО".

Хоккей Россиянин Зубов включен в Зал хоккейной славы в Торонто Помимо российского защитника в Зал хоккейной славы включены трехкратный обладатель Кубка Стэнли канадец Ги Карбонно, чех Вацлав Недомански, четырехкратная олимпийская чемпионка Хейли Уикенхайзер из Канады, а также генеральный менеджер "Питтсбурга" Джим Рутерфорд и тренер Джерри Йорк, являющийся самым успешным действующим наставником в Национальной ассоциации студенческого спорта.

Политика Кикабидзе оценил ситуацию в отношениях Грузии и России Народный артист Грузинской ССР Вахтанг Кикабидзе в беседе с изданием «Московский комсомолец» оценил происходящее в отношениях России и Грузии.

Шоу-бизнес Петросян высмеял отравление Бари Алибасова Юморист Евгений Петросян в инстаграме заявил, что отравление продюсера Бари Алибасова напомнило ему старую шутку.

Политика Вдова Доренко ответила на нападки Соловьева в адрес ее мужа Вдова главного редактора радиостанции "Говорит Москва" Сергея Доренко назвала нападки журналиста Владимира Соловьева признаками зависти.

Наука Медики: Лекарства от депрессии и эпилепсии повышают риск маразма По мнению британских специалистов, воздействие лекарств на основе антихолинергических средств могут приводить к повреждению нервных клеток пациентов, что впоследствии проявляется в форме развития деменции.

Происшествия Экс-полковник Захарченко пожаловался, что не может подстричься в СИЗО Приговоренный за коррупцию к 13 годам колонии бывший оперативник МВД Дмитрий Захарченко пожаловался, что в СИЗО "Лефортово" не может подстричься уже два месяца, ему не дают для этого машинку, рассказал во вторник РИА Новости ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.

Финансы Минфин посчитал стоимость социальных инициатив из послания Путина В отличие от национальных проектов социальные инициативы президента — реальные меры, деньги на которые предусмотрят в федеральном бюджете, пояснила РБК руководитель направления фискальной политики Экономической экспертной группы Александра Суслина.

Политика Названы поддержавшие возвращение России в ПАСЕ государства Реакция в России и в мире Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о возвращении российской делегации в ПАСЕ, назвал этот факт не победой дипломатии, а победой здравого смысла, и подчеркнул, что Ассамблея не может полноценно работать без Москвы.

Кино Вин Дизель объявил о начале съемок «Форсажа 9» Вин Дизель объявил в Instagram о начале съемок девятой части франшизы «Фоорсаж».

Технологии На ЕГЭ разрешат искать информацию в интернете На ЕГЭ по гуманитарным предметам в России планируется разрешить поиск информации в интернете.

Транспорт Верховный суд разъяснил, как наказывать нарушителей ПДД Верховный суд разъяснил, как наказывать нарушителей ПДД Пленум Верховного суда принял постановление, разъясняющее нижестоящим судам, как наказывать водителей при нарушениях правил дорожного движения.

Политика В РПЦ прокомментировали слова митрополита о безбожниках на войне Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн на вечере памяти годовщины начала Великой Отечественной войны заявил, что войну выиграли крещеные люди, а погибшие некрещеные бойцы Красной армии, которые "были рождены уже в безбожное время", стали жертвами, принесенными за безбожие.

Политика Порошенко закидали дымовыми шашками Неизвестные начали бросать дымовые шашки во время выступления экс-президента Украины Петра Порошенко в городе Стрый во Львовской области.

Общество В Уфе планируют ужесточить требования к наружной рекламе В Уфе планируют ужесточить требования к наружной рекламе Депутаты уфимского горсовета сегодня планируют рассмотреть поправки в городские правила благоустройства, чтобы обязать рекламщиков соблюдать СанПиН при размещении световой рекламы — вывесок, видеоэкранов и медиафасадов в темное суток.