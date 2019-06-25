Политика
В России приготовились запретить грузинское виноLenta.ru вчера в 18:33
Российские власти начали запрашивать у торговых сетей информацию о доле грузинского вина в ассортименте. Об этом сообщает «Коммерсантъ». Таким образом в России готовятся к введению запрета на импорт алкоголя из Грузии, считают источники издания.
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с чего всё началось
Предыдущий конфликт между Москвой и Тбилиси уже приводил к запрету импорта из Грузии вина, который продлился с 2006 года по 2013-й. Тогда российские власти утверждали, что в винах из Грузии выявлены пестициды и тяжелые металлы.Коммерсантъвчера в 14:16
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Роспотребнадзор запросил у магазинов информацию о доле грузинского вина на полках
Ведомостивчера в 14:48
Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 01:52, Вашингтон
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Полномочия России в ПАСЕ оспорили
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Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон обошла Меган Маркл в списке самых влиятельных людей
Рейтинг самых влиятельных людей года по версии журнала Tatler возглавили Принц Уильян и Кейт Миддлтон, принц Гарри и Меган Маркл не вошли в топ-10.
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Происшествия
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Технологии
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Финансы
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Транспорт
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Общество
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Обновлено вчера в 08:59
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Томас Цорн: «Глушакову заплатили меньше 100 миллионов»
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Энергетика
Нефть Brent подорожала до 66 долларов за баррель
Североморская нефть Brent стоит дороже 66 долларов за баррель впервые с 30 мая. Об этом свидетельствуют данные торгов.
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Шоу-бизнес
У отца Юлии Началовой обнаружили рак
Отец Юлии Началовой признался, что тогда все было как во сне, потому что они были невменяемы после смерти дочери.
Обновлено вчера в 14:12
Происшествия
В Новосибирске на улице застрелили мужчину
В Новосибирске разыскивают неизвестного, который застрелил мужчину на одной из центральных улиц города.
Обновлено в 00:54
Армия и оружие
В Афганистане погибли двое американских военнослужащих
В Афганистане были убиты двое американских военнослужащих, об этом 26 июня сообщает Associated Press со ссылкой на источник.
Обновлено в 01:05
Происшествия
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Детей из летнего лагеря вывезли накануне. Сложная обстановка в посёлке Соляная.
Обновлено вчера в 21:54
Происшествия
Медсестра избила и привязала к кровати ребенка в Москве
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Политика
Сговор Скрипаля с Лондоном допустила его племянница
Племянница экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория заявила, что он мог пойти на сделку с властями Великобритании.
Обновлено вчера в 23:51
Экономика
Nissan могут оштрафовать на $22 млн по делу Карлоса Гона
Комиссия по контролю за сделками на фондовом рынке Японии изучает вопрос о том, чтобы наложить на корпорацию Nissan штраф в размере около $22 млн за то, что допустила финансовые махинации ее бывшего руководителя Карлоса Гона, сообщает Kyodo.
Обновлено в 00:59
Происшествия
Ребенок в Красноярском крае два дня провел в квартире с мертвым отцом
Двухлетний мальчик двое суток провел один в квартире с умершим отцом в городе Назарово Красноярского края.
Обновлено в 01:36
Футбол
«Зенит» обыграл «Левски» благодаря голу Азмуна
Обновлено вчера в 13:52
Политика
Суд обязал ЦИК Украины пересмотреть документы партии Саакашвили
Шестой апелляционный административный суд обязал ЦИК Украины повторно рассмотреть документы партии экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили «Движение новых сил» для регистрации на выборы в Верховную раду.
Обновлено вчера в 19:52
Политика
Вдова Доренко ответила на нападки Соловьева в адрес ее мужа
Вдова главного редактора радиостанции "Говорит Москва" Сергея Доренко назвала нападки журналиста Владимира Соловьева признаками зависти.
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Кикабидзе оценил ситуацию в отношениях Грузии и России
Народный артист Грузинской ССР Вахтанг Кикабидзе в беседе с изданием «Московский комсомолец» оценил происходящее в отношениях России и Грузии.
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Происшествия
У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,6
Землетрясение магнитудой 6,6 произошло во вторник у побережья Камчатки. Об этом сообщила Геологическая служба США.
Обновлено вчера в 05:36
Происшествия
Найдены следы пропавшей с миллионами рублей кассирши из Башкирии
Полиция обнаружила автомобиль кассирши из башкирского города Салават Луизы Хайруллиной, которая исчезла вместе с семьей после хищения более 20 миллионов рублей.
Обновлено вчера в 16:26
Общество
В Шанхайский предметный рейтинг ARWU вошли 15 российских вузов
В Шанхайский предметный рейтинг Academic Ranking of World Universities (ARWU) – Global Ranking of Academic Subjects вошло 15 российских вузов России, сообщили в пресс-службе Проекта "5-100".
Обновлено вчера в 20:22
Происшествия
В Ростовской области сгорел цех по производству канализационных люков
Цех по производству полимерных люков сгорел сегодня ночью в Кагальницком районе Ростовской области, сообщает ГУ МЧС региона.
Обновлено в 01:20
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Intel готовится продать крупный пакет патентов, имеющих отношение к технологиям связи
Примерно 8500 патентов могут быть выставлены на продажу, при этом, Intel останется держателем наиболее ценных патентных решений.
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Шоу-бизнес
Саша Савельева получила звание «Мама года»
Обновлено вчера в 15:58
Происшествия
Маршал Жуков вернулся в Харьков под покровом ночи
Проспект Маршала Жукова вернулся в Харьков под покровом ночи.
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Армия и оружие
В Совфеде прокомментировали ультиматум Столтенберга по ДРСМД
Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в беседе с журналистами высказал свое мнение по поводу слов генсека НАТО Йенса Столтенберга о принятии мер в случае невозврата России в рамки ДРСМД до 2 августа.
Обновлено вчера в 11:36
Общество
Из-за тайфуна в Японии эвакуируют более 100 тысяч человек
Власти Японии призвали эвакуировать более ста тысяч человек. К острову Окинава приближается мощный тайфун.
Обновлено в 01:00