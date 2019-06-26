Политика
В России приготовились запретить грузинское виноLenta.ru вчера в 18:33
Российские власти начали запрашивать у торговых сетей информацию о доле грузинского вина в ассортименте. Об этом сообщает «Коммерсантъ». Таким образом в России готовятся к введению запрета на импорт алкоголя из Грузии, считают источники издания.
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с чего всё началось
Процедура может быть подготовкой к введению запрета на ввоз вина из Грузии, которое сегодня занимает 17% российского импорта. Ограничения грозят ростом нелегального импорта и закрытием части грузинских виноделен, предупреждают эксперты.Коммерсантъвчера в 14:16
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Роспотребнадзор запросил у магазинов информацию о доле грузинского вина на полках
Ведомостивчера в 14:48
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