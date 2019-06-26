Политика

В России приготовились запретить грузинское виноLenta.ru вчера в 18:33

Российские власти начали запрашивать у торговых сетей информацию о доле грузинского вина в ассортименте. Об этом сообщает «Коммерсантъ». Таким образом в России готовятся к введению запрета на импорт алкоголя из Грузии, считают источники издания.
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с чего всё началось

Роспотребнадзор забродил вокруг вина

Процедура может быть подготовкой к введению запрета на ввоз вина из Грузии, которое сегодня занимает 17% российского импорта. Ограничения грозят ростом нелегального импорта и закрытием части грузинских виноделен, предупреждают эксперты.
Коммерсантъвчера в 14:16

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Что случилось этой ночью: среда, 26 июня

Интерфакс00:30

Роспотребнадзор запросил у магазинов информацию о доле грузинского вина на полках

Ведомостивчера в 14:48

СМИ узнали об интересе властей к данным о грузинских винах в магазинах

РБКвчера в 16:54

РФ может запретить ввоз вина из Грузии

Газета.Ruвчера в 17:15

В России снова могут запретить поставки грузинского вина

Эхо Москвы01:45

«Коммерсантъ» узнал о возможном запрете импорта вина из Грузии в Россию

Дождьвчера в 14:45

Роспотребнадзор забродил вокруг вина

Коммерсантъвчера в 14:16
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 04:49, Вашингтон
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Происшествия

В Саратове предотвратили теракт

В Саратове ФСБ предотвратила теракт в людном месте, который планировал совершить член "Исламского государства"*, сообщает Центр общественных связей службы безопасности.
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Происшествия

На МКАД в ДТП с тремя машинами погиб человек

В аварии с тремя машинами на МКАД погиб один человек, еще один пострадал, сообщила пресс-служба столичной Госавтоинспекции.
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Вдова Доренко жёстко ответила Соловьёву за оскорбление покойного мужа

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Происшествия

Под Красноярском ребенок два дня провел один в доме с трупом отца

Двухлетний ребенок двое суток провел один в квартире со своим умершим отцом в городе Назарово Красноярского края.
Обновлено в 03:21
Происшествия

В Приангарье начались подтопления в связи с паводком

В Иркутской области из-за обильных дождей и подъема уровня воды в реках значительно обострилась паводковая обстановка.
Обновлено в 01:31
Авто

Audi презентовала обновленный кроссовер Audi Q7

Компания Audi представила обновленный кроссовер Audi Q7.
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Политика

Комитет ПАСЕ предложил вернуть российской делегации ее полномочия

Комитет по мониторингу Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) рекомендовал вернуть российской делегации ее права, но выдвинул ряд условий.
Обновлено в 03:48
Экономика

Гендиректор «Магнита» Ольга Наумова покидает компанию

Обновлено в 04:39
Происшествия

Суд продлил меру пресечения еще двум сестрам Хачатурян

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Омск попал в десятку самых агрессивных городов России

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Политика

Пушков ответил на антироссийский выпад Кикабидзе

Член Совета Федерации от Пермского края Алексей Пушков отреагировал на слова советского актера и режиссера Вахтанга Кикабидзе о политической обстановке в Тбилиси.
Обновлено в 04:28
Общество

Красноярским выпускникам подарили торт «с надгробиями»

Ранее мэр Владивостока Олег Гуменюк во время выступления в городском лицее отправил выпускников "в последний путь", оговорившись из-за волнения, при этом тут же поправился.
Обновлено в 03:37
Энергетика

Рост цен на нефть подогревает статистика из США

В течение торгов 25 июня нефть марки Brent вела себя неоднозначно, но под конец дня оживились покупатели, отправившие котировки в район отметки $65 за баррель.
Обновлено в 02:18
Экономика

Роскомнадзор заведет новое административное дело против Google

Роскомнадзор планирует завести новое административное дело против Google. Об этом журналистам рассказал глава ведомства Александр Жаров.
Обновлено в 04:00
Политика

Австрия одобрила экстрадицию Фирташа в США

Верховный суд Австрии на заседании 25 июня одобрил экстрадицию украинского предпринимателя Дмитрия Фирташа в США, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 07:09
Происшествия

Двое военнослужащих погибли при десантировании в Крыму

Обновлено в 03:53
Экономика

Правительство выделит 10 млрд рублей на поддержку российского авторынка

Мантуров, в свою очередь, проинформировал, что в 2019 году на реализацию указанных программ было выделено 10,4 млрд рублей.
Обновлено в 04:37
Происшествия

Тюменские врачи удалили у пациента опухоль весом 15 кг

Обновлено в 02:21
Наука

В России создали беспохмельное пиво

Обновлено вчера в 05:24
Энергетика

Власти РФ не намереваются продлевать заморозку цен на бензин

Правительство России не собирается продлевать заморозку цен на автомобильное топливо.
Обновлено 24 июня в 21:17
Происшествия

Россияне рассказали об отношении к пыткам

30 процентов допускают пытки в исключительных случаях — ради спасения чужой жизни или по отношению к тем, кто совершил тяжкое насильственное преступление.
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Транспорт

МВД обновляет правила регистрации транспортных средств

Фото: АГН Москва МВД России разработало проект приказа, которым изменяются правила регистрации автомобилей и мотоциклов.
Обновлено в 04:25
Происшествия

Экс-губернатора Сахалина Александра Хорошавина этапировали в колонию

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Политика

Партия Порошенко опустилась в рейтинге на одну позицию ниже

Ранее "Европейская солидарность" занимала третью строчку Партия бывшего президента Украины Петра Порошенко за месяц до выборов опустилась с третьей на четвертую строчку рейтинга, на первом месте остается партия действующего главы государства Владимира Зеленского "Слуга народа".
Обновлено вчера в 08:25
Происшествия

Найдены следы пропавшей с миллионами рублей кассирши из Башкирии

Полиция обнаружила автомобиль кассирши из башкирского города Салават Луизы Хайруллиной, которая исчезла вместе с семьей после хищения более 20 миллионов рублей.
Обновлено вчера в 16:26
Общество

Извержение вулкана Райкоке уничтожило все живое на курильском острове

«В результате извержения все живое на острове, где ранее было обилие флоры и фауны, в том числе лежбище сивучей, уничтожено», — отметил ученый.
Обновлено вчера в 20:55
Политика

Савченко баллотируется в Раду от Донбасса

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Политика

Глава OMV допустил задержку запуска «Северного потока – 2» из-за Дании

19 июня в Дании ответили на обвинения в задержке строительства трубопровода.
Обновлено в 04:22
Культура

Программа «Культурные нормативы для школьников» появится с 1 сентября

Межведомственная программа Минкультуры и Минпросвещения «Культурные нормативы для школьников» начнется 1 сентября текущего года в восьми пилотных российских регионах.
Обновлено в 00:42
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