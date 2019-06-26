В России приготовились запретить грузинское виноLenta.ru вчера в 18:33

Процедура может быть подготовкой к введению запрета на ввоз вина из Грузии, которое сегодня занимает 17% российского импорта. Ограничения грозят ростом нелегального импорта и закрытием части грузинских виноделен, предупреждают эксперты.

с чего всё началось

Российские власти начали запрашивать у торговых сетей информацию о доле грузинского вина в ассортименте. Об этом сообщает «Коммерсантъ». Таким образом в России готовятся к введению запрета на импорт алкоголя из Грузии, считают источники издания.

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