Политика
В России приготовились запретить грузинское виноLenta.ru вчера в 18:33
Российские власти начали запрашивать у торговых сетей информацию о доле грузинского вина в ассортименте. Об этом сообщает «Коммерсантъ». Таким образом в России готовятся к введению запрета на импорт алкоголя из Грузии, считают источники издания.
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с чего всё началось
Опросы могут быть связаны с подготовкой к введению Россией запрета импорта вина из Грузии на фоне обострения отношений двух стран, считают источники "Ъ". 21 июня в Тбилиси начались протесты с требованием проведения досрочных парламентских выборов.Коммерсантъвчера в 14:16
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У магазинов начали запрашивать информацию о доле грузинского вина в ассортименте
Эхо Москвывчера в 21:04
Роспотребнадзор запросил у магазинов информацию о доле грузинского вина на полках
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 00:44, Вашингтон
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