Политика

В России приготовились запретить грузинское виноLenta.ru вчера в 18:33

Российские власти начали запрашивать у торговых сетей информацию о доле грузинского вина в ассортименте. Об этом сообщает «Коммерсантъ». Таким образом в России готовятся к введению запрета на импорт алкоголя из Грузии, считают источники издания.
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с чего всё началось

Роспотребнадзор забродил вокруг вина

Опросы могут быть связаны с подготовкой к введению Россией запрета импорта вина из Грузии на фоне обострения отношений двух стран, считают источники "Ъ". 21 июня в Тбилиси начались протесты с требованием проведения досрочных парламентских выборов.
Коммерсантъвчера в 14:16

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Что случилось этой ночью: среда, 26 июня

Интерфакс00:30

У магазинов начали запрашивать информацию о доле грузинского вина в ассортименте

Эхо Москвывчера в 21:04

«Коммерсантъ» узнал о возможном запрете импорта вина из Грузии в Россию

Дождьвчера в 14:45

РФ может запретить ввоз вина из Грузии

Газета.Ruвчера в 17:15

Роспотребнадзор запросил у магазинов информацию о доле грузинского вина на полках

Ведомостивчера в 14:48

СМИ узнали об интересе властей к данным о грузинских винах в магазинах

РБКвчера в 16:54

Роспотребнадзор забродил вокруг вина

Коммерсантъвчера в 14:16
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 00:44, Вашингтон
Шоу-бизнес

У отца Юлии Началовой обнаружили рак

Обновлено вчера в 14:12
Политика

Генконсул США во Владивостоке завершит работу на посту 5 июля

Майкл Кийс с 5 июля завершает работу на посту генконсула США во Владивостоке, который он занимал с августа 2016 года.
Обновлено вчера в 23:19
Происшествия

Ребенок случайно застрелил своего брата-близнеца в США

В американском городе Сан-Бернардино (штат Калифорния) 12-летний ребенок нашел ружье и случайно выстрелил в своего брата-близнеца.
Обновлено вчера в 22:58
Космос

Вселенные с двумя измерениями могут быть обитаемыми

Ученые сделали вывод, что законы физики во Вселенной с двумя пространственными и одним временным измерениями допускают существование жизни.
Обновлено в 00:16
Политика

Суд в Киеве отменил присвоение двум проспектам имен Бандеры и Шухевича

Окружной административный суд Киева отменил решение Киевского горсовета о присвоении двум проспектам имен Степана Бандеры и Романа Шухевича, пишет УНИАН со ссылкой на адвоката Дмитрия Биловчука.
Обновлено вчера в 17:39
Экономика

Эксперты назвали регионы, где жители переплатили за услуги ЖКХ

В целом сумму долгов по ЖКХ эксперты считают средней за последние шесть лет: больше всего жители страны недоплачивали в 2016 году - свыше 147 миллиардов рублей, а меньше всего - в 2017 году (108,6 миллиарда).
Обновлено вчера в 20:15
Происшествия

Экс-глава строившей космодром Восточный компании получил условный срок

Обновлено вчера в 19:15
Здоровье

Выросло количество инфекционных больных, пересекающих границу России

Выросло количество инфекционных больных, пересекающих границу России.
Обновлено в 00:18
Футбол

«Барселона» объявила о продаже Гомеша «Эвертону» за 25 млн евро

Обновлено вчера в 15:53
Политика

Вдова Доренко ответила на нападки Соловьева в адрес ее мужа

Вдова главного редактора радиостанции "Говорит Москва" Сергея Доренко назвала нападки журналиста Владимира Соловьева признаками зависти.
Обновлено вчера в 16:31
Футбол

Давид Сильва покинет «Манчестер Сити» следующим летом

Испанский полузащитник Давид Сильва объявил о том, что уходит из английского футбольного клуба "Манчестер Сити" по истечении срока контракта.
Обновлено в 00:20
Финансы

В конгрессе предупредили о росте госдолга США до 144% ВВП к 2049 году

К 2049 году размер госдолга США может достичь «беспрецедентного уровня» и составить 144% от ВВП страны, следует из расчетов управления конгресса по бюджету (CBO), передает CNN.
Обновлено вчера в 23:39
Политика

Кикабидзе оценил ситуацию в отношениях Грузии и России

Народный артист Грузинской ССР Вахтанг Кикабидзе в беседе с изданием «Московский комсомолец» оценил происходящее в отношениях России и Грузии.
Обновлено вчера в 18:01
Транспорт

Российских водителей могут начать лишать прав за нечитаемые номера

«Если водитель намеренно закрыл госзнак листом бумаги, картоном, листвой, грязью, снегом, то суд может назначить штраф до 5 тыс. руб. или даже лишить прав», — передаёт издание.
Обновлено вчера в 18:14
Политика

Зеленский получил свою первую зарплату на посту президента Украины

Владимир Зеленский получил свою первую зарплату на посту президента Украины.
Обновлено вчера в 13:44
Общество

Медведев повысил пособия на детей с 50 до 10 тысяч рублей

Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал, что пособия на детей с полутора до трех лет будут повышены с 50 до 10 тысяч рублей.
Обновлено вчера в 08:59
Наука

Лекарства от недержания мочи могут спровоцировать деменцию

Лекарства от недержания мочи могут спровоцировать развитие деменции у людей старше 55 лет.
Обновлено в 00:34
Технологии

На ЕГЭ разрешат пользоваться интернетом

На ЕГЭ и ОГЭ по гуманитарным предметам хотят разрешить поиск информации в интернете.
Обновлено вчера в 19:14
Общество

В Росмолодёжи видят предпосылки для снижения возраста совершеннолетия

Глава Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) Александр Бугаев считает, что в России на сегодняшний день можно говорить о предпосылках для снижения возраста совершеннолетия.
Обновлено вчера в 22:20
Общество

СМИ: апелляционный суд оправдал экс-главу Гонконга Цанга по делу о коррупции

Высший апелляционный суд Гонконга в среду снял обвинения с бывшего главы исполнительной власти этого специального административного района Китая Дональда Цанга, который провел год в тюрьме по делу о коррупции.
Обновлено в 00:01
Хоккей

«Филадельфия» сделала Проворову предложение по контракту

Защитник "Филадельфии" Иван Проворов получил квалификационное предложение от клуба.
Обновлено вчера в 15:36
Армия и оружие

Система ПВО С-500 поступит на вооружение раньше плана

Система ПВО С-500 поступит на вооружение раньше плана: прошли успешные испытания.
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Шоу-бизнес

Анастасия Цветаева показала, что подарил ей муж за недавно родившегося сына

Обновлено вчера в 14:15
Происшествия

В Нижнеудинске подтоплены несколько городских улиц

Обновлено вчера в 21:54
Общество

Извержение вулкана Райкоке уничтожило все живое на курильском острове

«В результате извержения все живое на острове, где ранее было обилие флоры и фауны, в том числе лежбище сивучей, уничтожено», — отметил ученый.
Обновлено вчера в 20:55
Армия и оружие

В ЛНР заявили об отступлении Украины с позиций в Донбассе

Обновлено вчера в 16:52
Политика

Племянница Скрипаля уверена в инсценировке отравления в Великобритании

Целью сделки могло быть то, что Скрипаль и его дочь Юлия могли за вознаграждение или добровольно участвовать в инсценировке отравления неизвестным химическим веществом.
Обновлено в 00:32
Политика

Россия отказалась выбирать генсека ПАСЕ до подтверждения полномочий

В ночь на вторник, 25 июня, депутаты ПАСЕ проголосовали за резолюцию, позволяющую России вернуться к работе в ассамблее.
Обновлено вчера в 13:44
Футбол

Буффон ведет переговоры о возвращении в «Ювентус»

Обновлено вчера в 18:12
Политика

Суд удовлетворил жалобу Савченко на свой арест

Конституционный суд Украины удовлетворил жалобу народного депутата Надежды Савченко о признании неконституционной статьи, по которой она была арестована.
Обновлено вчера в 12:37
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