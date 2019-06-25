Политика

В России приготовились запретить грузинское виноLenta.ru 18:33

Российские власти начали запрашивать у торговых сетей информацию о доле грузинского вина в ассортименте. Об этом сообщает «Коммерсантъ». Таким образом в России готовятся к введению запрета на импорт алкоголя из Грузии, считают источники издания.
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с чего всё началось

Роспотребнадзор забродил вокруг вина

Опросы могут быть связаны с подготовкой к введению Россией запрета импорта вина из Грузии на фоне обострения отношений двух стран, считают источники "Ъ". 21 июня в Тбилиси начались протесты с требованием проведения досрочных парламентских выборов.
Коммерсантъ14:16

Подробнее о событии

Роспотребнадзор запросил у магазинов информацию о доле грузинского вина на полках

Ведомости14:48

СМИ узнали об интересе властей к данным о грузинских винах в магазинах

РБК16:54

РФ может запретить ввоз вина из Грузии

Газета.Ru17:15

У магазинов начали запрашивать информацию о доле грузинского вина в ассортименте

Эхо Москвы21:04

«Коммерсантъ» узнал о возможном запрете импорта вина из Грузии в Россию

Дождь14:45

«Коммерсант» сообщил о возможной подготовке к запрету грузинского вина

Московский Комсомолец14:32

Роспотребнадзор забродил вокруг вина

Коммерсантъ14:16
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 21:38, Вашингтон
Политика

Названы поддержавшие Россию в ПАСЕ государства

Реакция в России и в мире Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о возвращении российской делегации в ПАСЕ, назвал этот факт не победой дипломатии, а победой здравого смысла, и подчеркнул, что Ассамблея не может полноценно работать без Москвы.
Обновлено в 20:01
Общество

Минпромторг прокомментировал сообщения о расходах на командировки

Во вторник газета "Ведомости" со ссылкой на Transparency International Russia написала, что в 2016-2017 годах Минпромторг потратил на проживание своих сотрудников в зарубежных отелях во время командировок более 19 миллионов рублей, при этом глава ведомства Денис Мантуров часто ночевал в номерах, стоимость которых достигает нескольких сотен тысяч рублей за ночь.
Обновлено в 06:18
Здоровье

В инсценировке отравления обвинили Бари Алибасова

Гастроэнтеролог Виталий Румянцев заявляет, что ряд несоответствий вырисовывается из истории отравления Алибасова.
Обновлено в 10:18
Общество

ВС РФ рассматривает апелляцию по референдуму из-за свалки в Шиесе

Ранее Собрание депутатов Архангельской области отказало в проведении референдума по свалке в Шиесе, но Архангельский областной суд в апреле признал решение необоснованным.
Обновлено в 07:57
Политика

Кикабидзе оценил ситуацию в отношениях Грузии и России

Народный артист Грузинской ССР Вахтанг Кикабидзе в беседе с изданием «Московский комсомолец» оценил происходящее в отношениях России и Грузии.
Обновлено в 18:01
Транспорт

Российских водителей могут начать лишать прав за нечитаемые номера

«Если водитель намеренно закрыл госзнак листом бумаги, картоном, листвой, грязью, снегом, то суд может назначить штраф до 5 тыс. руб. или даже лишить прав», — передаёт издание.
Обновлено в 18:14
Футбол

Хорватский защитник Шарлия примет участие в сборе ЦСКА

В сборе примет участие защитник «Славен Белупо» Звонимир Шарлия. Об этом сообщает официальный твиттер армейцев.
Обновлено в 11:47
Политика

В РПЦ прокомментировали слова митрополита о безбожниках на войне

Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн на вечере памяти годовщины начала Великой Отечественной войны заявил, что войну выиграли крещеные люди, а погибшие некрещеные бойцы Красной армии, которые "были рождены уже в безбожное время", стали жертвами, принесенными за безбожие.
Обновлено в 11:23
Армия и оружие

В ЛНР заявили об отходе украинских военных с позиций в Донбассе

Офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики Иван Филипоненко заявил, что украинские военнослужащие покинули свои позиции у линии соприкосновения с ЛНР.
Обновлено в 15:12
Общество

В Шанхайский предметный рейтинг ARWU вошли 15 российских вузов

В Шанхайский предметный рейтинг Academic Ranking of World Universities (ARWU) – Global Ranking of Academic Subjects вошло 15 российских вузов России, сообщили в пресс-службе Проекта "5-100".
Обновлено в 20:22
Политика

И.о. главы погранслужбы США уходит в отставку

Исполняющий обязанности главы Службы таможенного и пограничного контроля США Джон Сандерс намерен уйти в отставку в ближайшие недели, передает телеканал CNN со ссылкой на корпоративное письмо работникам службы.
Обновлено в 21:01
Происшествия

Мостостроитель не поедет в колонию

По версии следствия, с января 2012-го по сентябрь 2014 года тогдашний глава ТМК заключил заведомо невыгодные для предприятия договоры поручительства, похитив таким образом более 288 млн руб. Кроме этого, он заключил ряд договоров аренды и поручительства в целях извлечения выгоды для других лиц, что привело к ущербу компании в размере 130 млн руб. Виктор Гребнев обвинения в свой адрес не признал.
Обновлено в 18:06
Шоу-бизнес

Ольга Копосова поделилась, как похудела на 12 килограммов

Обновлено в 14:39
Политика

Трамп пригрозил Ирану уничтожением

Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану "огромной силой" вплоть до уничтожения в случае атаки против Соединенных Штатов.
Обновлено в 11:38
Происшествия

Найдены следы пропавшей с миллионами рублей кассирши из Башкирии

Полиция обнаружила автомобиль кассирши из башкирского города Салават Луизы Хайруллиной, которая исчезла вместе с семьей после хищения более 20 миллионов рублей.
Обновлено в 16:26
Политика

Украина не добилась раздора в ПАСЕ, отметила Захарова

Украине не удалось посеять раздор в ПАСЕ путем неуместной "поправочной" вакханалии, написала в Facebook официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя отзыв Украиной своего посла при Совете Европы после решения ПАСЕ о возвращении российской делегации.
Обновлено в 11:37
Политика

Саакашвили назвал действия грузинских властей «беспределом»

Обновлено в 17:53
Здоровье

Минздрав: число находящихся на учёте наркоманов за год снизилось на 8%

Число наркоманов, находящихся на медицинском учёте в России, за год сократилось на 8%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Министерства здравоохранения страны.
Обновлено в 20:15
Общество

В Свердловской области суд впервые наказал гомофоба за комментарий

Сысертский районный суд признал гомофобный комментарий, опубликованный под постом в группе «Новости Шеремета „Девять с половиной“», незаконным, сообщили «URA.RU» в Ресурсном центре для ЛГБТ.
Обновлено в 14:11
Политика

Компании США обошли запрет Трампа по Huawei

Американские компании продолжают поставлять Huawei процессоры, несмотря на запрет президента США Дональда Трампа.
Обновлено в 18:51
Экономика

Сбербанк разрешил денежные переводы с кредитных карт

Сбербанк разрешил переводить деньги с кредитной карты на основную или дополнительную рублевую дебетовую.
Обновлено в 05:34
Политика

МИД заподозрило США в причастности к вспышкам вирусов Зика и Эбола

«США через работу с партнерами, НПО и различными агентствами финансируют сбор биоматериалов, вывозят к себе штаммы микроорганизмов, и они проводят исследования, преследующие целью повышение вирулентности токсинов, выделяемых этими микроорганизмами, повышение смертоносности этих возбудителей опасных заболеваний», — сказал дипломат.
Обновлено в 19:05
Армия и оружие

На форуме «Армия-2019» представили проект «малого авианосца»

На форуме «Армия-2019» представлен проект легкого авианосца, который построен по схеме «полукатамарана».
Обновлено в 04:46
Шоу-бизнес

У отца Юлии Началовой обнаружили рак

Отец Юлии Началовой признался, что тогда все было как во сне, потому что они были невменяемы после смерти дочери.
Обновлено в 14:12
Технологии

На ЕГЭ разрешат пользоваться интернетом

На ЕГЭ и ОГЭ по гуманитарным предметам хотят разрешить поиск информации в интернете.
Обновлено в 19:14
Финансы

Минфин посчитал стоимость социальных инициатив из послания Путина

В отличие от национальных проектов социальные инициативы президента — реальные меры, деньги на которые предусмотрят в федеральном бюджете, пояснила РБК руководитель направления фискальной политики Экономической экспертной группы Александра Суслина.
Обновлено в 17:00
Политика

Порошенко закидали дымовыми шашками

"Нанятые провокаторы бросили дымовые шашки, пытаясь сорвать встречу президента Петра Порошенко с обществом", - написал пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко в своем фейсбуке.
Обновлено в 15:45
Футбол

Кавани не собирается покидать «ПСЖ»

Нападающий "ПСЖ" Эдинсон Кавани заявил, что не собирается покидать команду. Его нынешний контракт рассчитан до конца следующего сезона.
Обновлено в 18:23
Здоровье

В Бурятии зарегистрировали первый случай клещевого энцефалита

Ещё 7 человек заболели клещевым риккетсиозом В Бурятии зарегистрировали первый в этом сезоне случай заражения клещевым энцефалитом, а также семь случаев заболевания клещевым риккетсиозом.
Обновлено вчера в 23:45
Экономика

Грузинский лари упал до исторического минимума

Грузинский лари обновил исторический минимум: Национальный банк Грузии во вторник, 25 июня, установил курс на уровне 2,83 лари за доллар США.
Обновлено в 11:54
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