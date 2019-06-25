Политика

В России приготовились запретить грузинское виноLenta.ru 18:33

Российские власти начали запрашивать у торговых сетей информацию о доле грузинского вина в ассортименте. Об этом сообщает «Коммерсантъ». Таким образом в России готовятся к введению запрета на импорт алкоголя из Грузии, считают источники издания.
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с чего всё началось

Роспотребнадзор забродил вокруг вина

Опросы могут быть связаны с подготовкой к введению Россией запрета импорта вина из Грузии на фоне обострения отношений двух стран, считают источники "Ъ". 21 июня в Тбилиси начались протесты с требованием проведения досрочных парламентских выборов.
Коммерсантъ14:16

Подробнее о событии

«Коммерсантъ» сообщил о возможном запрете на импорт в РФ вин из Грузии

Интерфакс17:34

СМИ узнали об интересе властей к данным о грузинских винах в магазинах

РБК16:54

Роспотребнадзор забродил вокруг вина

Коммерсантъ14:16

В России, возможно, началась подготовка к введению запрета на ввоз вина из Грузии

Эхо Москвы16:01

Роспотребнадзор запросил у магазинов информацию о доле грузинского вина на полках

Ведомости14:48

«Коммерсантъ» узнал о возможном запрете импорта вина из Грузии в Россию

Дождь14:45

РФ может запретить ввоз вина из Грузии

Газета.Ru17:15
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 18:45, Вашингтон
Шоу-бизнес

Скончалась актриса Алла Покровская

Обновлено в 07:24
Происшествия

Найдены следы пропавшей с миллионами рублей кассирши из Башкирии

Полиция обнаружила автомобиль кассирши из башкирского города Салават Луизы Хайруллиной, которая исчезла вместе с семьей после хищения более 20 миллионов рублей.
Обновлено в 16:26
Экономика

Минфин посчитал стоимость социальных инициатив из послания Путина

В отличие от национальных проектов социальные инициативы президента — реальные меры, деньги на которые предусмотрят в федеральном бюджете, пояснила РБК руководитель направления фискальной политики Экономической экспертной группы Александра Суслина.
Обновлено в 17:00
Культура

Культурные нормативы в школах появятся с 1 сентября

Секретариат вице-премьера Татьяны Голиковой сообщил, что культурные нормативы появятся в учебных программах школ с 1 сентября.
Обновлено в 05:22
Путешествия

Иванов предложил ограничить поездки туристов на Байкал

Обновлено в 18:41
Политика

Трамп выразил беспокойство условиями содержания мигрантов

Американский президент Дональд Трамп высказал обеспокоенность ситуацией с условиями содержания мигрантов во временных центрах размещения вблизи границы.
Обновлено в 18:28
Происшествия

Грабитель подмешивал своим жертвам наркотик в Испании

Испанская полиция задержала в Мадриде мужчину, который в барах и на дискотеках подмешивал в напитки своих жертв наркотик, после чего отправлялся с ними домой и грабил квартиры.
Обновлено в 12:19
Происшествия

На Камчатке произошло сильное землетрясение

Обновлено в 05:45
Теннис

Александрова обыграла Бенчич во втором круге турнира в Истборне

Обновлено в 15:20
Армия и оружие

В ЛНР заявили об отступлении Украины с позиций в Донбассе

Обновлено в 16:52
Хоккей

Сергей Зубов введен в Зал хоккейной славы в Торонто

Олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка Стэнли россиянин Сергей Зубов введен в Зал хоккейной славы в Торонто.
Обновлено в 15:48
Экономика

Гендиректор «Аэрофлота» сообщил о демпинге на рынке авиаперевозок

Обновлено в 15:49
Армия и оружие

Хафтар начал новый штурм Триполи спецбатальонами

В начале апреля нынешнего года командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар начал наступление на Триполи для «освобождения от террористов».
Обновлено в 15:55
Авто

В Новосибирске продают губернаторскую «Волгу» с мотором от Toyota

В Новосибирске выставили на продажу «губернаторскую» ГАЗ-3111 «Волга» с 2,7-литровым мотором Toyota.
Обновлено вчера в 12:42
Авто

Кроссовер Geely Boyue Pro показал, каким станет новый Geely Atlas

Компания Geely официально представит модернизированный кроссовер Boyue Pro 3 июля текущего года.
Обновлено в 02:01
Политика

Кикабидзе оценил ситуацию в отношениях Грузии и России

Народный артист Грузинской ССР Вахтанг Кикабидзе в беседе с изданием «Московский комсомолец» оценил происходящее в отношениях России и Грузии.
Обновлено в 18:01
Политика

МИД Грузии прокомментировал решение ПАСЕ по России

Глава МИД Грузии Давид Залкалиани выразил сожаление в связи с принятием Парламентской ассамблеей Совета Европы (ПАСЕ) резолюции, позволяющей России вернуться к работе в организации.
Обновлено в 16:58
Гаджеты

Ноутбук Lenovo ThinkBook вышел в России

Компания Lenovo выпустила в России ноутбук ThinkBook, который был представлен в мае этого года.
Обновлено в 15:37
Политика

Зеленский прокомментировал решение ПАСЕ по России

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал в своем Facebook текущую ситуацию с возвращением российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы.
Обновлено в 05:44
Здоровье

Минздрав: в 2018 году за помощью обратились 250 тыс. наркоманов

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав РФ, по итогам прошлого года 250 634 пациента с диагнозом "наркомания" обратились в медучреждения за амбулаторной помощью.
Обновлено в 17:41
Здоровье

Рекомендации адмиралтейцам: покупка бутилированной воды

Специалисты Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу дают некоторые рекомендации, на что следует обратить внимание при покупке воды.
Обновлено в 07:28
Транспорт

Российских водителей могут начать лишать прав за нечитаемые номера

«Если водитель намеренно закрыл госзнак листом бумаги, картоном, листвой, грязью, снегом, то суд может назначить штраф до 5 тыс. руб. или даже лишить прав», — передаёт издание.
Обновлено в 18:14
Футбол

Нападающий «Витесса»: «Никто не любит такие тренировки Слуцкого»

Нападающий "Витесса" Томас Бейтинк рассказал о работе с Леонидом Слуцким при подготовке к новому сезону.
Обновлено в 17:17
Шоу-бизнес

Дочь Абрамовича позирует в купальнике на шикарной яхте отца

Накануне благодаря дочери Романа Аркадьевича пользователи «Инстаграма» смогли побывать на борту шикарной яхты ее отца, состояние которого в 2019 году Forbes оценил в 12,4 миллиарда долларов.
Обновлено в 03:40
Политика

Первая зарплата Зеленского на посту президента составила менее $500

Обновлено в 09:15
Политика

Los Angeles Times посоветовала читателям посетить Крым

Обновлено в 10:47
Политика

Суд в Киеве отменил присвоение двум проспектам имен Бандеры и Шухевича

Окружной административный суд Киева отменил решение Киевского горсовета о присвоении двум проспектам имен Степана Бандеры и Романа Шухевича, пишет УНИАН со ссылкой на адвоката Дмитрия Биловчука.
Обновлено в 17:39
Здоровье

Внешние признаки могут указать на онкологию

Еще из признаков — бледность кожных покровов, общая усталость, может держаться небольшая температура без видимых причин, — пояснила Землянухина.
Обновлено вчера в 13:11
Шоу-бизнес

У отца Началовой рак кишечника, сообщили на Первом канале

У отца Юлии Началовой был обнаружен рак кишечника.
Обновлено в 13:36
Общество

Мускулистая ворона напугала пользователей соцсетей

Пользователи предположили, что перед ними гибрид вороны и гориллы.
Обновлено вчера в 14:18
Как работают Яндекс.Новости?
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