Политика
В России приготовились запретить грузинское виноLenta.ru вчера в 18:33
Российские власти начали запрашивать у торговых сетей информацию о доле грузинского вина в ассортименте. Об этом сообщает «Коммерсантъ». Таким образом в России готовятся к введению запрета на импорт алкоголя из Грузии, считают источники издания.
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с чего всё началось
На фоне беспорядков президент России Владимир Путин подписал указ о временном запрете российским авиакомпаниям с 8 июля летать в Грузию. С того же дня грузинским перевозчикам запрещено будет летать в РФ.Коммерсантъвчера в 14:16
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Роспотребнадзор запросил у магазинов информацию о доле грузинского вина на полках
Ведомостивчера в 14:48
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Происшествия
Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Саратове
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) предотвратили теракт в Саратове, который планировал совершить член террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
Обновлено в 03:56
Шоу-бизнес
Александр Семчев впервые стал дедушкой
Если бы ребята общались вдвоем, может и мы потом стали бы контактировать втроем, подключили к этому моего младшего сына.
Обновлено в 00:00
Политика
В Дании спустя три недели переговоров сформирована правящая коалиция
Фредериксен сообщила, что её правительство будет состоять ещё из четырёх левоцентристских партий.
Обновлено в 04:04
Политика
Рябков: Россия примет военные меры при реализации угроз НАТО по ДРСМД
Россия примет компенсационные военные меры в случае материального воплощения угроз НАТО в связи с Договором по ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 03:16
Музыка
Погиб гитарист группы «Песняры» Аркадий Ивановский
Обновлено в 04:44
Экономика
В Госдуме назвали способ снизить цены на золотые слитки для россиян
Государственная дума рассмотрит законопроекты, которыми планируется повысить привлекательность инвестиций в золотые слитки у россиян.
Обновлено вчера в 13:46
Общество
Прокуратура и УФАС начали проверку продажи земли под баней «Бодрость»
Представитель прокуратуры Екатеринбурга во время сегодняшнего заседания комиссии сообщил, что в ведомстве уже начали проверку и подключили к ней УФАС и следователей.
Обновлено в 03:48
Происшествия
Суд продлил сестрам Хачатурян меру пресечения
Обновлено в 04:56
Экономика
Правительство перезапустит программы поддержки авторынка
Обновлено в 05:07
Политика
В Киеве задержан сын владельца Луганского ликеро-водочного завода
Сотрудники Службы безопасности Украины и Генеральной прокуратуры Украины задержали в Киеве сына владельца ликеро-водочного завода "Луга-Нова" (Луганская область) Дмитрия Держака, сообщил генпрокурор Украины Юрий Луценко.
Обновлено в 04:49
Происшествия
В Крыму погибли двое десантников
Обновлено в 03:52
Транспорт
Названа рекордная скорость при нарушении на Крымском мосту
На Крымском мосту размещены десять комплексов фотофиксации нарушений, а дорожная обстановка в онлайн-режиме отображается в центре управления движением на таманском берегу.
Обновлено в 04:17
Экономика
Россияне не доплатили за услуги ЖКХ более 100 млрд рублей
Лидерами антирейтинга должников стали Московская область, где долги жителей за услуги ЖКХ в прошлом году выросли на 6,8 млрд рублей, Дагестан (на 6,6 млрд рублей), Челябинская область (на 5,8 млрд рублей), Свердловская область (на 4,2 млрд руб.).
Обновлено в 04:48
Наука
Кофе активизирует бурый жир, заставляя организм сжигать больше калорий
Обновлено вчера в 12:59
Экономика
Альберт Шигабутдинов уходит с должности гендиректора «ТАИФ»
Генеральный директор группы компаний «ТАИФ» Альберт Шигабутдинов заявил о решении покинуть занимаемый пост.
Обновлено в 03:09
Хоккей
Сергей Зубов включён в Зал хоккейной славы
Шесть человек введены в зал хоккейной славы НХЛ.
Обновлено вчера в 15:28
Политика
Порошенко забросали дымовыми шашками во время выступления
Обновлено в 05:08
Происшествия
Под Красноярском ребенок два дня провел один в доме с трупом отца
Двухлетний ребенок двое суток провел один в квартире со своим умершим отцом в городе Назарово Красноярского края.
Обновлено в 03:21
Политика
Климкин предлагает не пускать наблюдателей ПАСЕ на выборы в Раду
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Верховная Рада должна будет отозвать приглашение наблюдателей ПАСЕ на парламентские выборы на Украине, если организация подтвердит полномочия России в ассамблее.
Обновлено в 04:27
Кино
Посмертный проект Стэна Ли увидит свет в виде книги
Роман "Уловка света", который стал последним проектом создателя вселенной Marvel Стэна Ли, будет опубликован в виде книги.
Обновлено вчера в 17:43
Авто
Opel показал новый Opel Corsa с бензиновым и дизельным моторами
Как и электромобиль Opel Corsa-e, версия с бензиновыми и дизельными моторами построена на платформе CMP концерна PSA Group.
Обновлено в 03:46
Технологии
«Ростелеком» отразил все кибератаки на прямую линию с президентом
Прямая линия с Владимиром Путиным 20 июня продолжалась 4 часа 8 минут. Всего поступило около двух миллионов обращений.
Обновлено в 05:01
Происшествия
Десятая часть россиян заявила о применении против них пыток силовиков
Каждый десятый россиянин сталкивался с пытками со стороны силовиков.
Обновлено в 05:13
Общество
Врачи диагностировали у москвичей трудоголизм и кофеманию
У жителей столицы ярко выражены склонности к трудоголизму и кофемании.
Обновлено в 02:31
Политика
Новым заместителем генпрокурора РФ стал Дмитрий Демешин
Совет Федерации одобрил кандидатуру Дмитрия Демешина на должность заместителя генерального прокурора России.
Обновлено в 04:20
Культура
Культурные нормативы в школах появятся с 1 сентября
Обновлено вчера в 05:22
Происшествия
Следствие переквалифицировало дело московского отравителя на «разбой»
Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила вечером во вторник, что следователь, который проводит предварительное расследование по делу московского отравителя, принято решение переквалифицировать один эпизод по статье "Кража" на статью "Разбой".
Обновлено вчера в 15:39
Транспорт
МВД обновляет правила регистрации транспортных средств
Фото: АГН Москва МВД России разработало проект приказа, которым изменяются правила регистрации автомобилей и мотоциклов.
Обновлено в 04:25
Транспорт
Водители автомобилей с грязными номерами могут лишиться прав
Водитель, который намеренно закрыл госзнак листом бумаги либо замазал его грязью или снегом, может быть оштрафован на сумму до 5 тысяч рублей или же наказан лишением прав.
Обновлено в 01:35