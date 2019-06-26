В России приготовились запретить грузинское виноLenta.ru вчера в 18:33

На фоне беспорядков президент России Владимир Путин подписал указ о временном запрете российским авиакомпаниям с 8 июля летать в Грузию. С того же дня грузинским перевозчикам запрещено будет летать в РФ.

с чего всё началось

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